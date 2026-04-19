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エバートン戦で決勝ゴールを挙げたモハメド・サラーは、リヴァプールファンに「ふさわしい形で別れを告げたい」と語った。
記録的なダービー戦でのゴール
サラーはヒル・ディキンソン・スタジアムで行われたマージーサイド・ダービーで先制点を挙げ、2-1の勝利に貢献した。このゴールで彼は32歳にしてスティーヴン・ジェラードのプレミアリーグ・ダービー最多9得点を並んだ。
ロスタイムにヴィルジル・ファン・ダイクのヘディングが決勝点となり、辛勝した試合を振り返ったサラーは「正直、最高の気分だ」とスカイ・スポーツに語った。
「最も大事なのは、チームが落ち着いて自信を保つことでした。難しい試合になると分かっていたので、勝てて嬉しいです」
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「正しい方法」で別れを告げる
リヴァプールでの残り試合は5試合。アンフィールドのサポーターにも、サラーが今シーズン限りで退団するという現実が徐々に染み込んできている。
彼は先月、今シーズン限りでの移籍を表明。主要タイトルを制したマージーサイドでの伝説的キャリアに幕を閉じる。
この先を振り返り始めているかと問われると、サラーは「いいえ。ただ、得点を重ね、チャンピオンズリーグ出場権獲得へチームに貢献したい。そして、できればふさわしい形で別れを告げたい」と語った。
ファン・ダイクが「傑出した」チームメイトを称賛
サラーの退団は、チームメイトやキャプテンのファン・ダイクにとって特に大きな意味を持つ。このオランダ人DFは、8年間成功を分かち合ってきた相棒を絶賛した。
「今後数週間、彼について多くの言葉を口にするだろう」とファン・ダイクは語った。
「でもね、彼はピッチの上でも外でも、私たちにとって本当に重要な存在なんだ。選手がいなくなってからでないとその価値が十分に理解されないこともあるけど、私たちは彼を心から大切に思っている。彼は素晴らしいチームメイトだ。言うまでもなく、私たちは浮き沈みを含め、あらゆることを共に乗り越えてきたんだ。」
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アンフィールドでの感動的な結末
今シーズンの終盤は、クラブ全員にとって感慨深い時期になるだろう。トップ5とCL出場権を目指すリヴァプールでは、サラーの貢献が依然として不可欠だ。
「残りの5試合でも彼は重要だ。彼と家族にとっては感慨深いものになるだろう」とファン・ダイクは語った。
「ただし、私たちにとっても同じことだ。彼は私やチーム、ファンにとって大きな存在だった。しかし、まずはまだ果たすべき仕事がある。彼も理解している。それが最優先だ」