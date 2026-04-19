エバートン戦で決勝ゴールを挙げたモハメド・サラーは、リヴァプールファンに「ふさわしい形で別れを告げたい」と語った。

サラーはヒル・ディキンソン・スタジアムで行われたマージーサイド・ダービーで先制点を挙げ、2-1の勝利に貢献した。このゴールで彼は32歳にしてスティーヴン・ジェラードのプレミアリーグ・ダービー最多9得点を並んだ。

ロスタイムにヴィルジル・ファン・ダイクのヘディングが決勝点となり、辛勝した試合を振り返ったサラーは「正直、最高の気分だ」とスカイ・スポーツに語った。

「最も大事なのは、チームが落ち着いて自信を保つことでした。難しい試合になると分かっていたので、勝てて嬉しいです」