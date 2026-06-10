エバートンはPSR違反で敗訴し、バーンリーに4000万ポンドの賠償を命じられた。クラブ側は「前例がなく、危険で実行不可能」と反発している。

この判決は、プレミアリーグ各クラブ経営陣に衝撃を与える重要な先例となる。これまで財務規定違反には勝ち点減や罰金が主流だった。しかし今回、順位下落や残留失敗による「損失」についてクラブが直接賠償を請求できる道が開けた。

リーズ・ユナイテッド、レスター・シティ、ノッティンガム・フォレスト、サウサンプトンも以前、エバートンへの提訴を検討した。今回は取り下げたが、バーンリーの成功でPSR違反への賠償請求を見直すクラブが増えるだろう。

エバートンは水曜日に声明を発表し、この裁定は危険だと反論した。「エバートンFCは独立懲戒委員会の決定に驚き、憤りを感じている」と述べた。

声明はさらに、「2022年5月のバーンリーのプレミアリーグ降格が、エバートンの優位性によって引き起こされたとする委員会の認定は認めない。この裁定は、会計年度内の違反を理由にクラブに罰則を科すものであり、イングランドサッカー界に危険で非現実的な先例を作る」と付け加えた。

「委員会の裁定は当クラブが提示した明確な証拠を歪曲したものであり、上訴は認められると確信している」と結んだ。