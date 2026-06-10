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エバートンはPSR違反で敗訴し、バーンリーに4000万ポンドの賠償を命じられた。クラブ側は「前例がなく、危険で実行不可能」と反発している。
バーンリーが法廷で大きな勝利を収める
エバートンはプレミアリーグの財務規定違反でバーンリーとの訴訟に敗れ、約4,000万ポンドの支払いを命じられた。昨秋の裁判で賠償金と利息の支払いが決定し、これは前例のない判決とされている。
この紛争は、バーンリーがチャンピオンシップへ降格した2021-22シーズン中に、エバートンがPSR（プレミアリーグの財政規則）に違反したことが発端。エバートンは当初勝ち点10の減点を受けたが、控訴で6点に軽減された。バーンリーは、この制裁のタイミングが降格の直接原因だと主張していた。
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「機会喪失」の判例
法律専門家によると、バーンリーの勝訴は「機会の喪失」という原則に基づく。主張は、2021-22シーズン中にエバートンが勝ち点剥奪を受けていれば、降格したのはエバートンだったはずという内容だ。プレミアリーグからの降格により、ランカシャーを本拠地とするバーンリーの収入は大きな打撃を受けた。訴訟ではキング・アンド・スポルディング法律事務所が代理人を務めた。
当初バーンリーは5,000万ポンド超の賠償を請求していたが、今回認められた4,000万ポンドでもエバートンには大きな負担となる。エバートンはピンセント・メイソンズが代理人となり、判決を不服として控訴する方針で、今年度末までに審理が開かれる見込みだ。
プレミアリーグへの広範な影響
この判決は、プレミアリーグ各クラブ経営陣に衝撃を与える重要な先例となる。これまで財務規定違反には勝ち点減や罰金が主流だった。しかし今回、順位下落や残留失敗による「損失」についてクラブが直接賠償を請求できる道が開けた。
リーズ・ユナイテッド、レスター・シティ、ノッティンガム・フォレスト、サウサンプトンも以前、エバートンへの提訴を検討した。今回は取り下げたが、バーンリーの成功でPSR違反への賠償請求を見直すクラブが増えるだろう。
エバートンは水曜日に声明を発表し、この裁定は危険だと反論した。「エバートンFCは独立懲戒委員会の決定に驚き、憤りを感じている」と述べた。
声明はさらに、「2022年5月のバーンリーのプレミアリーグ降格が、エバートンの優位性によって引き起こされたとする委員会の認定は認めない。この裁定は、会計年度内の違反を理由にクラブに罰則を科すものであり、イングランドサッカー界に危険で非現実的な先例を作る」と付け加えた。
「委員会の裁定は当クラブが提示した明確な証拠を歪曲したものであり、上訴は認められると確信している」と結んだ。
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マンチェスター・シティが注目している
この判決が最も大きな影響を与えるのは、現在進行中のマンチェスター・シティ訴訟だ。同クラブはプレミアリーグの財務規則違反で115件の告発を受けている。他のクラブも賠償訴訟の行方を注視し、弁護団を準備している。
有罪になれば、この「バーンリー先例」を根拠に、リーグ全体から数百万ポンドの賠償請求が相次ぐ恐れがある。エバートンは、ライバルに直接支払いを命じられた初のクラブであり、トップリーグに訴訟の時代をもたらした。