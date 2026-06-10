今日のイングランドの話題：リバプールのエバートンが財務規定違反で、バーンリーに賠償金2600万ポンドと利息910万ポンド、計3500万ポンドの支払いを命じられた。
翻訳者：
エバートンは財務規定違反で罰金3500万ポンドを支払い、その額はバーンリーへ。次はマンチェスター・シティが注目される。
エバートンの公式発表
エバートンFCは、2022年6月のPSR違反を理由に、プレミアリーグの独立懲戒委員会がバーンリーFCへの賠償金支払いを命じた決定に驚くとともに怒りを感じています。
クラブはこの裁定に対し法的にも事実的にも誤りがあるとして異議を申し立てています。
当クラブは、2022年5月のバーンリーのプレミアリーグ降格が、当クラブの違反による競技上の利益が原因とする委員会の結論も認めません。当該違反にはすでに重大な競技制裁が科されています。
この判決は、会計年度内のどの時点でも違反可能という原則に基づくものであり、イングランドサッカー界に危険で非現実的な先例を作り出す。
エバートンは、裁定が提出証拠を歪曲していると主張し、上訴が認められると確信している。
クラブはPSRを遵守していると確信しており、プレミアリーグも今回の決定が将来の制裁につながらないとの立場を示している。ファンには、オーナー陣がクラブをイングランドサッカーの頂点へ導くビジョン実現に全力で取り組んでいることを知ってほしい。
上訴の結果が出るまで、これ以上のコメントは控えさせていただきます。
一体何が起きたの？
バーンリーは、2021-22シーズンにプレミアリーグから降格した際、エバートンがプレミアリーグの収益性・持続可能性規則（PSR）に違反し有罪となったとして損害賠償を請求した。
9月17日、ロンドンのセント・ポール大聖堂近くにある国際紛争解決センター（ICDR）で、4年以上に及ぶこの紛争の初公判が開かれた。
『The Athletic』によると、バーンリーは、エバートンが2021-22シーズンに違反で減点されていれば降格を免れていたと主張した。 エバートンは当時バーンリーを4ポイント上回り残留したが、2023-24シーズンの違反で後に6ポイント減点された。
降格によりバーンリーはプレミアリーグ残留で得られたはずのテレビ放映権料や商業機会を失った。 クラブの決算書によると、2021-22シーズンの放送収入は1億490万ポンドだったが、2022-23シーズンは4780万ポンドに落ち込んだ。バーンリーは6000万ポンドの賠償金を請求している。
当初は違反を争ったエバートンも、1,950万ポンドの上限超過を認め、2023年11月に10ポイント減点（後に6ポイントに減軽）された。また、2021-22シーズンで1つ上位だったリーズ・ユナイテッドとは和解している。
次はマンチェスター・シティに注目だ。
2006-07シーズン、カルロス・テベスがウェストハムのプレミアリーグ残留に貢献したことで、シェフィールド・ユナイテッドが同クラブを提訴した件と類似している。後にテベスは出場資格なしと判定され、和解によりシェフィールド・ユナイテッドは2000万ポンドの賠償金を得た。
今回プレミアリーグがマンチェスター・シティを115件告発したことを受け、この先例は注目に値する。シティは責任を否定しているが、スポーツ損害を理由に複数のクラブが共同で賠償を求める可能性もある。