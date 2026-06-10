エバートンFCは、2022年6月のPSR違反を理由に、プレミアリーグの独立懲戒委員会がバーンリーFCへの賠償金支払いを命じた決定に驚くとともに怒りを感じています。

クラブはこの裁定に対し法的にも事実的にも誤りがあるとして異議を申し立てています。

当クラブは、2022年5月のバーンリーのプレミアリーグ降格が、当クラブの違反による競技上の利益が原因とする委員会の結論も認めません。当該違反にはすでに重大な競技制裁が科されています。

この判決は、会計年度内のどの時点でも違反可能という原則に基づくものであり、イングランドサッカー界に危険で非現実的な先例を作り出す。

エバートンは、裁定が提出証拠を歪曲していると主張し、上訴が認められると確信している。

クラブはPSRを遵守していると確信しており、プレミアリーグも今回の決定が将来の制裁につながらないとの立場を示している。ファンには、オーナー陣がクラブをイングランドサッカーの頂点へ導くビジョン実現に全力で取り組んでいることを知ってほしい。

上訴の結果が出るまで、これ以上のコメントは控えさせていただきます。