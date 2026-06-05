ペップ・グアルディオラ監督の下、所属クラブで攻撃陣の序列が下がった元アストン・ヴィラのスター、グリーリッシュはイングランド北西部での新天地を求めた。デビッド・モイーズ監督はエヴァートンへ彼を温かく迎え入れた。

8月にはプレミアリーグ月間最優秀選手に選ばれ、アシストを量産して失われた輝きを取り戻した。

しかし1月中旬、疲労骨折で手術となり長期離脱へ。シーズン終盤とW杯出場も絶望となった。

代表での北米遠征は叶わなかったが、今夏に何が起こるかはまだ不明だ。エバートンは完全移籍の早期成立を目指している。