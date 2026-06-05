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エバートンのレジェンドが移籍に期待。シティで出番を減らすグリーリッシュにはポジション変更を提案。そんな中、彼が「一杯飲む」姿が「実に清々しい」理由とは。
負傷でグリーリッシュの今シーズンは終了。ワールドカップ出場も絶たれた。
ペップ・グアルディオラ監督の下、所属クラブで攻撃陣の序列が下がった元アストン・ヴィラのスター、グリーリッシュはイングランド北西部での新天地を求めた。デビッド・モイーズ監督はエヴァートンへ彼を温かく迎え入れた。
8月にはプレミアリーグ月間最優秀選手に選ばれ、アシストを量産して失われた輝きを取り戻した。
しかし1月中旬、疲労骨折で手術となり長期離脱へ。シーズン終盤とW杯出場も絶望となった。
代表での北米遠征は叶わなかったが、今夏に何が起こるかはまだ不明だ。エバートンは完全移籍の早期成立を目指している。
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エバートンはグレリッシュを5000万ポンド未満で再獲得するだろうか？
グアルディオラ監督の後任候補であるエンツォ・マレスカ監督の下、シティが選手たちに再出発を促す中、グリーリッシュの復帰を望むか問われたリードは、スポーツ記念品専門オークション会社「BUDDS」の協力でGOALにこう語った。「彼は最高級の選手だ。 彼の性格も大好きだ。ビールを飲むと批判されることもあるが、同じ世代としてむしろそれが新鮮だ。
「人間性だけでなく、ピッチでも違いを作れる。ボールを操る力は現代の“ナンバー10”として通用する。そのポジションで試したいし、僕は彼のファンだ。」
ただし、9月に31歳になる選手に5000万ポンド（約6700万ドル）の移籍金は高いとも語る。 シティの状況が変わり、彼が計画外なら取引は成立する。エバートンとしてはぜひ実現してほしい」
見事なビジネスセンス：ンディアイ、ガーナー、デューズベリー＝ホールが好印象を残す
エバートンは最近、移籍市場で価値ある選手を獲得。イリマン・ンディアエは創造的なプレーでチームに活気を与え、ファンにも人気だ。このセネガル代表を長期的に残留させることについて、リードは「エバートンとしては残ってほしい」と語った。 彼は得点も取れるし、アシストもできる。クラブとして必要なのは、彼とフィットする選手を補強することだ。
「今年のマンチェスター・シティ戦を観たが、前半は彼を止められなかった。チャンスを作り出し、素晴らしいレベルを示した。エバートンが彼を引き留められることを願う」。
2025年にチェルシーから2900万ポンド（3900万ドル）で加入した勤勉なMFキアナン・デュースベリー＝ホールも高い評価を受けている。彼とジェームズ・ガーナーについてリードは「2人とも良い選手だ」と語った。 ガーナーがワールドカップに行けなかったのは不運だった。
フォレストとの2試合でアンダーソンと対戦した際も、ガーナーはよくやっていた。2人とも高く評価している。エバートンは攻撃陣を強化する必要があるが、デューズベリー＝ホールとガーナーは優れた選手だ」
- BUDDS Auctions
今夏、ワールドカップが主役だ
ガーナーはグリーリッシュに続きイングランド代表に選ばれた。今夏のワールドカップではトーマス・トゥヘル監督のメンバーから外れたが、遠くからチームを応援する。
イングランド代表は、2026年の世代が1966年の伝説に並び、60年ぶりのタイトル獲得への渇望を遂げることを期待している。
その歴史的瞬間を象徴する品々がまもなく競売にかけられる。1966年の決勝でイングランドの2点目を決めたマーティン・ピーターズの予備ユニフォームは、3万〜5万ポンドで落札されると見込まれる。現在の世代の記念品も、将来同じくらいの注目を集めるかもしれない。
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