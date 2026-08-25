『talkSPORT』の報道によると、モイーズ監督は水曜夜に行われるプレストンとのカラバオカップ2回戦を前にメディア対応した際、怒りをあらわにした。

緊張が走ったのは、ある記者が「今季、カップ戦はあなたにとってどれほど重要ですか？」と質問した時だった。この一見ごく普通の問いがモイーズ監督の癇に障り、すぐさま感情のこもったまくし立てに発展した。エバートンはここ数十年、深刻なタイトル不足に苦しんでおり、カップ戦での戦いぶりには一層の視線が注がれている。

ただ、どの監督であってもタイトル獲得を気にかけないはずがないという示唆に、モイーズ監督はいら立ちをあらわにしていたのは明らかで、ディープデイルの記者会見場では激しいやり取りへと発展した。