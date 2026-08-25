AFP
翻訳者：
エバートンのデイビッド・モイーズ監督、カラバオカップへの意気込みを巡る記者の「まったくばかげた」質問を痛烈批判
モイーズ、プレストン戦を前に怒りをあらわにする
『talkSPORT』の報道によると、モイーズ監督は水曜夜に行われるプレストンとのカラバオカップ2回戦を前にメディア対応した際、怒りをあらわにした。
緊張が走ったのは、ある記者が「今季、カップ戦はあなたにとってどれほど重要ですか？」と質問した時だった。この一見ごく普通の問いがモイーズ監督の癇に障り、すぐさま感情のこもったまくし立てに発展した。エバートンはここ数十年、深刻なタイトル不足に苦しんでおり、カップ戦での戦いぶりには一層の視線が注がれている。
ただ、どの監督であってもタイトル獲得を気にかけないはずがないという示唆に、モイーズ監督はいら立ちをあらわにしていたのは明らかで、ディープデイルの記者会見場では激しいやり取りへと発展した。
- Getty Images Sport
「完全にばかげた」記者とのやり取り
モイーズはその記者への返答で一切手加減せず、居合わせたメディアの知性に疑問を呈した。モイーズは「どの監督に対しても、どの記者もするような質問だと思う」と切り出し、こう答えた。「ある意味では、その記者たちはどうしようもなく愚かなのかと思う。どの監督もカップ戦で勝ちたいと思っていないとでも言うのか？ もちろん、私たちは皆カップ戦で勝ちたいと思っている……だから答えはイエスだ。カップ戦はものすごく重要だ」
このいら立ちの背景にあるのは、エバートンをめぐる絶え間ないプレッシャーだ。クラブは1995年のFAカップ制覇以降、主要タイトルを獲得できていない。この31年間の栄光からの遠ざかりにもかかわらず、モイーズは、モチベーションに関する基本的な質問は何の助けにもならないことを明確にした。
プレミアリーグ残留が依然として最大の目標である
その白熱したやり取りはそこで終わらなかった。モイーズは、現代のトップリーグの監督たちが直面する厳しい現実を明確にしようとした。その後、モイーズは質問した記者に逆に問いかけた。「カップ戦で優勝することと、プレミアリーグに残留することでは、どちらの方が重要だと思う？」 記者がすぐに「違う」と答えると、モイーズは自らの優先順位について率直な結論を示した。
「だから、そういうことだ。君は半分答えを出している」とモイーズは付け加えた。このやり取りは、グディソン・パークでの難しいバランスを浮き彫りにした。長く続く無冠の時間に終止符を打つことはサポーターにとって夢だが、モイーズはプレミアリーグから降格すればエバートンにとって壊滅的な結果になると分かっている。
- Getty Images Sport
エヴァートンの次はどうなるのか？
エバートンは今、完全にピッチ上の戦いへと焦点を移さなければならない。モイーズ監督は水曜日、プレストン戦でチームを率いる。昨季にウルヴス相手に喫した早期敗退の再現は何としても避けたいところだ。圧倒的な勝利を収めれば、高まりつつある緊張を和らげ、今後のプレミアリーグに向けた勢いを築く助けとなる。好結果でのカップ戦進撃と並行して、残留確保を目指している。
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