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エバートンのデイヴィッド・モイーズ監督は、アーネ・スロット監督がアンフィールドでの審判判定に不満を漏らしたことに反論。「リヴァプールにはすべての判定が有利に働く」と皮肉った。
アンフィールドでの不満の皮肉
ヒル・ディキンソン・スタジアムで日曜に初マージーサイド・ダービーが開催される。エバートンは5ポイント差でライバルを追走し、欧州カップ戦出場へ自信を持って臨む。一方、昨季王者のマンチェスター・シティは直近10試合で3勝のみ。もう1敗すればシーズン最多敗戦記録に並ぶ。 昨季プレミア制した時の勢いは影を潜め、チームを率いる元フェイエノールト監督にはプレッシャーが募る。モイーズ監督は苦戦する同市ライバルに同情を示しつつも、リヴァプールのヘッドコーチが審判を言い訳にすることには「断固容認しない」と語った。
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モイーズ監督、リヴァプールの歴史的優位を強調
スロット監督の立て直しを支持しないレッズファンがいることについて、同情するかと問われたモイーズは「もちろんです。彼は素晴らしい仕事をしてきました。 中立的に見ても彼は優れた監督だ。ただ、アンフィールドで不利な判定を受けているという彼の主張には疑問がある。プレミアリーグの監督に聞けば、判定で常に有利なのはリヴァプールだと答えるだろう。」
スコットランド出身の指揮官はさらに、自身がエバートンを率いた時期には不利な判定が多かったと指摘した。 「彼らが今、不運な判定に直面していても、我々は長年それを我慢してきた。指導者としては、彼はトップクラスだ。リヴァプールのサポーターも同意するはずだ。アンフィールドでリヴァプールに不利な判定はほとんどない」とモイーズは付け加えた。
現代マネージャーへの現実チェック
監督がなぜ「英雄」から「落ちぶれた存在」に変わるのか問われた経験豊富なモイーズは「私も年を取り、あらゆる経験をしました。 「その立場も経験済みだ。来シーズン、開幕6連敗でもすれば、君たちは『こいつは駄目だ！』と言うだろう。この仕事には、ある意味、バランスも現実味もほとんどない。アーネ・スロットは昨年プレミアリーグを制した。選手たちがすぐに馴染めなければ、彼も数人の交代と時間が必要になるだろう。それは我々と同じだ。」
さらに彼は、競争の激しいリーグで高いレベルを維持する難しさを指摘し、非現実的な期待に対して警鐘を鳴らした。「来季のエバートンにとって、次のレベルとは何なのか？もし『トップ4か5に入らなきゃ』と言うなら、私は『待ってくれ！』 それは間違いだ。素晴らしい仕事をする監督もいるが、誰かが負けるのは当然だ。毎年、誰かが批判の的になる」と結んだ。
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欧州大会出場権をかけた争い
残り6試合で、エヴァートンは欧州カップ戦出場権を争っている。数年の財政難を考えると意外な展開だ。リヴァプールの監督を取り巻く騒動にも動じず、モイーズ監督はライバルの状況よりチームの成長に集中している。