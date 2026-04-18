エバートンのデイヴィッド・モイーズ監督は、アーネ・スロット監督がアンフィールドでの審判判定に不満を漏らしたことに反論。「リヴァプールにはすべての判定が有利に働く」と皮肉った。

スロット監督の立て直しを支持しないレッズファンがいることについて、同情するかと問われたモイーズは「もちろんです。彼は素晴らしい仕事をしてきました。 中立的に見ても彼は優れた監督だ。ただ、アンフィールドで不利な判定を受けているという彼の主張には疑問がある。プレミアリーグの監督に聞けば、判定で常に有利なのはリヴァプールだと答えるだろう。」

スコットランド出身の指揮官はさらに、自身がエバートンを率いた時期には不利な判定が多かったと指摘した。 「彼らが今、不運な判定に直面していても、我々は長年それを我慢してきた。指導者としては、彼はトップクラスだ。リヴァプールのサポーターも同意するはずだ。アンフィールドでリヴァプールに不利な判定はほとんどない」とモイーズは付け加えた。