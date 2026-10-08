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「エバートンのスティーブン・ジェラード」ことハリソン・アームストロングが、エバートンサポーターによって4000万ポンドのノッティンガム・フォレスト移籍が阻止される中で、異例の移籍エピソードをもたらした
サポーターはアームストロングのフォレストへの売却に抗議した
シティ・グラウンドの関係者は、イングランド代表のエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンド（1億5300万ドル）でマンチェスター・シティへ売却したことを受け、その後釜となる適任者を探していた。使える資金を手にしたフォレストは、アームストロング獲得に向けて4000万ポンド（5300万ドル）のオファーを提示した。
エヴァートンも交渉に応じる姿勢を見せていた。マージーサイドのクラブは、他の補強などに再投資できる資金を確保する必要性を認識していたためだ。協議は進められ、生え抜きのスターはトレント川沿いへ荷物をまとめて向かう準備が整っていた。
その移籍の可能性に関する報道は、エヴァートンとボーンマスの一戦を前に伝えられた。忠実なサポーターは、そのプレミアリーグの試合を通して、将来的にはアンダーソンに続いてイングランドA代表入りが期待される逸材の退団に断固反対であることを明確に示した。
エヴァートンの首脳陣は、そのメッセージをはっきりと受け取った。その結果、フォレストにはこの取引案が破談になったと伝えられた。ファンがクラブのビジネスにこれほど大きな影響力を持つのは珍しく、イングランド1部で同様の事態が起きた例を思い出すのは難しい。
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ファンがビジネス上の意思決定に影響を及ぼすのはまれだ
アームストロング騒動のようなケースを見たことがあるかと問われた元エヴァートンDFのアラン・スタッブス氏は、Gambler Mediaの取材に対し、GOALにこう語った。「個人的にはない。そういうものを見たことがある人は、あまり多くないと思う。
「ただ、彼は本当に特別な選手になれる存在だし、そうなるポテンシャルを持っている。現時点では、クラブの誰もが彼を抱えていることを喜んでいると思う。とはいえ、おそらくクラブは彼へのプレッシャーを和らげるために、その期待感を少し抑えようとしているのだろう。彼はこれから多くの称賛を受けることになる。周囲も彼を絶賛するようになるはずだ。だからこそ、彼自身がそれをうまく管理しなければならない。そしてクラブは、その助けをするのがとても上手いと思う。
「ただ、若い選手として、特にMFとして見れば、彼は本当に、本当に楽しみな才能だ。本当に、本当に魅力的な若手選手だ。彼がどう開花し、そのポテンシャルを実現していくのかを見るのは興味深い」
モイーズがアームストロングの残留について語ったこと
ボーンマスと1-1で引き分けた試合でスタンドから抗議の声が上がるのを目の当たりにした経験豊富な指揮官デイヴィッド・モイーズ監督は、フィンチ・ファーム育ちのアームストロングを現在の環境にとどめたいという全体の願いについて、こう語った。「サポーターのことは常に考えなければならないと思う。サポーターがいつも間違っているわけではない。
「ただ一方で、クラブには非常に大きな力を持ち、難しい決断を下してきた人たちもいた。そこにはプレストン・ノースエンドにいたブライアン・グレイや、私が最初にエヴァートンに来た時にいたサー・フィリップ・カーターも含まれる。すべての決断が歓迎されるわけではないし、時には異なる理由からそうした決断をしなければならないこともある。
「監督は時に選手について決断を下さなければならず、それはとてつもなく大きな決断に感じられるものだ。だが、それ以上に大きな決断をしなければならない時もあるし、クラブはきっと、自分たちが正しいと考える決断を下すはずだ。彼ら（ファン）に何か言うとすれば、彼らの監督はエヴァートニアンだ、ということだ。」
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アームストロングのエバートンとの契約が満了するとき
アームストロングは2025年1月にエバートンとの最新契約にサインしており、その契約は2028年夏までとなっている。現在のシーズンが終了した時点で、その契約の残り期間はわずか12カ月となる。
それはエバートンを再び難しい状況に置く可能性がある。フォレストのようなクラブが状況を注意深く見守ることになるからだ。契約延長が話し合われる可能性は高いが、この才能あるティーンエイジャーの評価がさらに高まり続ける中で、退団の話が再浮上する可能性もある。
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