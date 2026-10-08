シティ・グラウンドの関係者は、イングランド代表のエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンド（1億5300万ドル）でマンチェスター・シティへ売却したことを受け、その後釜となる適任者を探していた。使える資金を手にしたフォレストは、アームストロング獲得に向けて4000万ポンド（5300万ドル）のオファーを提示した。

エヴァートンも交渉に応じる姿勢を見せていた。マージーサイドのクラブは、他の補強などに再投資できる資金を確保する必要性を認識していたためだ。協議は進められ、生え抜きのスターはトレント川沿いへ荷物をまとめて向かう準備が整っていた。

その移籍の可能性に関する報道は、エヴァートンとボーンマスの一戦を前に伝えられた。忠実なサポーターは、そのプレミアリーグの試合を通して、将来的にはアンダーソンに続いてイングランドA代表入りが期待される逸材の退団に断固反対であることを明確に示した。

エヴァートンの首脳陣は、そのメッセージをはっきりと受け取った。その結果、フォレストにはこの取引案が破談になったと伝えられた。ファンがクラブのビジネスにこれほど大きな影響力を持つのは珍しく、イングランド1部で同様の事態が起きた例を思い出すのは難しい。