試合終了後、モイーズ監督は負傷したDFについて「まだ分からない。深刻な怪我かもしれないが、様子を見よう」と語った。 この負傷は、モハメド・サラーの先制点とベトの至近距離からの同点弾で1-1の緊迫した展開が続く中で起きた。エバートンはロスタイム10分を過ぎた頃、ヴィルジル・ファン・ダイクのヘディングで勝ち越しを許し、敗れた。