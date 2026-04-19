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エバートンのジャラッド・ブラントウェイトがリヴァプール戦で負傷し、涙を流しながら担架で運ばれた。デイヴィッド・モイーズ監督は厳しい状況だと報告した。
エバートン、ダービー戦で悪夢の敗戦
リヴァプール戦の結果、エヴァートンは勝ち点47で10位にとどまり、最近の好調に歯止めがかかった。最大の懸念は、87分に右脚裏を痛めて退場したブラントウェイトの負傷だ。センターバックは終盤にキーンと交代し、ホームサポーターを落胆させた。
- AFP
モイーズ監督、ブラントウェイトの状況を懸念していると認める
試合終了後、モイーズ監督は負傷したDFについて「まだ分からない。深刻な怪我かもしれないが、様子を見よう」と語った。 この負傷は、モハメド・サラーの先制点とベトの至近距離からの同点弾で1-1の緊迫した展開が続く中で起きた。エバートンはロスタイム10分を過ぎた頃、ヴィルジル・ファン・ダイクのヘディングで勝ち越しを許し、敗れた。
再発するハムストリングのけがへの懸念が高まっている。
今季プレミアリーグで6試合681分出場し1ゴール1アシストのブラントウェイトにとって、このタイミングは残酷だ。彼は8月から1月にかけて23試合を欠場した。元エバートンセットプレーコーチ、チャーリー・アダムも懸念を示した。 「おそらく彼は心の奥でそれを気にしているだろう」とアダムはtalkSPORTに語った。「今シーズン序盤に手術を受けた右ハムストリングの再発のようだ。ちょうど復帰したばかりだった。もし同じハムストリングなら、彼にとっては大きな痛手だ。彼はトップクラスの若手選手であり、その怪我からコンディションを取り戻そうとしていたところだった」。 彼には幸運を祈るよ。僕がいた頃からあのハムストリングは悩みの種だったから。大した怪我でなければいいが、以前手術をしているなら復帰には時間がかかろう。」
- AFP
終盤戦に向けて
エバートンは、守備陣の再編を計画するため、検査結果を不安ながら待つ。ダービー敗戦でも、欧州カップ戦出場へ望みを捨てることはない。残り5試合で6位チェルシーと1ポイント差だからだ。モイーズ監督は、来週末のロンドン・スタジアムでのウェストハム戦で反撃を期待する。