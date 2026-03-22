エバートンに惨敗した直後、苦境に立たされているリアム・ロゼニオールの解任をめぐるチェルシーの姿勢が明らかになった

ロゼニオールは、この世界にもう長く身を置いているため、いかなる噂に対しても目をつぶり、耳を塞ぐのが賢明であることを熟知している。エバートン戦で惨憺たるパフォーマンスを目の当たりにした後、彼は『マッチ・オブ・ザ・デイ』に対し次のように語った。「私は周囲の雑音には耳を貸さない。 自分が今どこにいるのか、クラブとしてどこにいるのか、そして何が達成できるのかという現実を把握している。それでもなお、我々は素晴らしい成果を上げられるはずだ。選手たちにとっては本当に試練の時期だった。多くの挫折を経験したが、立ち直り、必ずや戦える状態に戻らなければならない。」

さらに彼はBBCラジオ5ライブに対し、次のように語った。「私が改善すべき点は、チーム編成、チームの活性化、そしてローテーションの仕方について、より良い判断を下すことだ。そうすることで、これらの試合で競争力を維持できるようにしなければならない。代表戦による中断期間は、我々が結束し、体力を回復させるのに絶好のタイミングだっただろう。また、トレーニング場で我々が目指すものを磨くための、明確な数週間も確保できた。」

国内リーグ戦が中断したため、チェルシーが再びピッチに立つのは、4月4日にFAカップ準々決勝でリーグ1の苦戦中のポート・ヴェイルをホームに迎える試合までない。現在リーグ6位の彼らは、今シーズン残り7試合のプレミアリーグを戦うことになる。