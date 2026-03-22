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エバートンに惨敗した直後、苦境に立たされているリアム・ロゼニオールの解任をめぐるチェルシーの姿勢が明らかになった
カラバオ・カップとチャンピオンズリーグでの敗退：ロゼニオール監督へのプレッシャー
ロゼニオールが西ロンドンの指揮官に就任したのは、わずか1月8日のことだった。彼は、在任中にカンファレンスリーグとクラブワールドカップでの優勝を導いたエンツォ・マレスカの後任として任命された。
チェルシーは、イングランドのトップリーグでの指導経験がない監督に白羽の矢を立てた。元ダービーおよびハル・シティの指揮官であるロゼニオール氏を、フランスの姉妹クラブであるストラスブールから引き抜く際には、ある程度のリスクが伴っていた。
41歳の彼は、先見の明があり柔軟な戦術家と見なされている。時折奇抜な戦術を導入することもあるが、最終的には結果で評価されることを理解している。 チェルシーはFAカップで準々決勝に進出し、優勝争いに残っている。しかし、カラバオ・カップではアーセナルに敗れて準決勝で敗退し、チャンピオンズリーグでは欧州王者パリ・サンジェルマンに合計スコア8-2の大敗を喫し、敗退した。
- AFP
チェルシーは、相手にペースを握られながらも、スタメンを絶えず入れ替えている
ブルーズは直近3試合で得点を挙げられず、ニューカッスル、PSG、エバートン戦で無得点に終わっている。前回のヒル・ディキンソン・スタジアムでの0-3の敗戦では、アウェイ席からブーイングが沸き起こった。
チェルシーは監督交代を躊躇しないことで知られており、ロゼニオール監督にどれだけの猶予が与えられるのかという疑問が当然のように浮上している。今シーズン、毎週のように先発メンバーを入れ替え、プレミアリーグで対戦したすべての相手に得点で上回られているため、チームは厳しい視線にさらされている。
ローゼニオールはチェルシーで解任の危機に直面しているのだろうか？
しかし、ロゼニオール監督が解任の危機に直面しているとは見られていない。ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルでの最新情報で次のように述べている。「チェルシーからの情報によると、リアム・ロゼニオール監督に関して差し迫った変更はなく、クラブは依然として彼を支持している。このチームは彼のために構築されたものではないため、彼を評価する際には留意すべき点がある。クラブは来季のチャンピオンズリーグ出場を目指している。」
この見解はBBCスポーツも支持しており、ロゼニオール監督はトップ5入りを目指し、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を成し遂げると予想されている。同メディアは次のように述べている。「この大会への出場権獲得は、ビッグクラブが収益を拡大するための最大の手段だ。テレビ放映権料、賞金、試合日の収益は、ヨーロッパリーグやカンファレンスリーグで得られるものよりもはるかに大きい。
「これはチェルシーにとって特に重要だ。同クラブは依然として長期的なユニフォーム前面スポンサーを確保できておらず、本拠地スタンフォード・ブリッジも、リーグのライバルクラブが使用するより大規模で近代的なスタジアムに比べれば見劣りしているからだ。
「こうした理由から、シーズン開幕前、前監督マレスカにとってクラブの最優先目標は来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得だった。そして、安定をもたらすと期待されていたロゼニオールにとっても、それは変わらぬ期待事項である。」
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代表戦期間：ロゼニオール監督、懐疑的な声を一掃することに注力
ロゼニオールは、この世界にもう長く身を置いているため、いかなる噂に対しても目をつぶり、耳を塞ぐのが賢明であることを熟知している。エバートン戦で惨憺たるパフォーマンスを目の当たりにした後、彼は『マッチ・オブ・ザ・デイ』に対し次のように語った。「私は周囲の雑音には耳を貸さない。 自分が今どこにいるのか、クラブとしてどこにいるのか、そして何が達成できるのかという現実を把握している。それでもなお、我々は素晴らしい成果を上げられるはずだ。選手たちにとっては本当に試練の時期だった。多くの挫折を経験したが、立ち直り、必ずや戦える状態に戻らなければならない。」
さらに彼はBBCラジオ5ライブに対し、次のように語った。「私が改善すべき点は、チーム編成、チームの活性化、そしてローテーションの仕方について、より良い判断を下すことだ。そうすることで、これらの試合で競争力を維持できるようにしなければならない。代表戦による中断期間は、我々が結束し、体力を回復させるのに絶好のタイミングだっただろう。また、トレーニング場で我々が目指すものを磨くための、明確な数週間も確保できた。」
国内リーグ戦が中断したため、チェルシーが再びピッチに立つのは、4月4日にFAカップ準々決勝でリーグ1の苦戦中のポート・ヴェイルをホームに迎える試合までない。現在リーグ6位の彼らは、今シーズン残り7試合のプレミアリーグを戦うことになる。
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