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エバートンにレンタル中のジャック・グリーリッシュの契約終了が近づく中、ペップ・グアルディオラ監督が彼の将来について最新情報を明かした。
グアルディオラ監督、エバートンへのレンタル移籍後のグリーリッシュの去就について言及
グアルディオラ監督は、レンタル移籍先のエバートンでの期間が終了に近づくグリーリッシュについて、シティでの現状を語った。30歳のグリーリッシュは、2023年の歴史的3冠に貢献したものの出場機会が減り、レギュラーとしてプレーするため昨年8月にヒル・ディキンソン・スタジアムへ移籍した。 グリーリッシュはデビッド・モイーズ監督の下でプレミアリーグ20試合に出場し2ゴール6アシストを記録したが、足の疲労骨折で今季絶望となった。
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グアルディオラ監督は、グリーリッシュの将来は彼自身が決めると語った。
月曜夜のエバートン戦前、グアルディオラ監督はグリーリッシュの将来は自身次第だと語った。
「分からない。ジャックには最高の未来を願っている」とグアルディオラ監督は記者団に語った。「（エバートンでの）インパクトは本当に素晴らしかった。三冠を達成したシーズンに彼がプレーした時間を見れば分かるだろう。 3冠達成時は特別だった。その後、私が十分サポートできなかったか、彼が以前のレベルに届かなかったか分からない。彼には試合が必要で、エバートンではそれが実現していた。怪我から回復し、来季もプレーできるよう願っている。すべては彼次第だ。彼の質は疑いがない。」
チーム編成変更による新機軸
今夏、ベルナルド・シルバやジョン・ストーンズの退団が予想され、攻撃や中盤のローテーションに空きが生じる見込みだ。これはグリーリッシュがグアルディオラ監督の下で再び定位置を確保する好機となるかもしれない。 彼は創造性とドリブルでチームに価値を示してきたが、レギュラーとして安定した出場時間を求める意向が去就の鍵となる。
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次は何が待っているのでしょうか？
グリーリッシュは現在、プレシーズンに向けて体調回復に集中している。プレシーズンが始まれば、シティでの彼の役割も明確になるだろう。一方、グアルディオラ監督はシティを率いてエバートンと対戦し、首位アーセナルを追う。