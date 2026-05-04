月曜夜のエバートン戦前、グアルディオラ監督はグリーリッシュの将来は自身次第だと語った。

「分からない。ジャックには最高の未来を願っている」とグアルディオラ監督は記者団に語った。「（エバートンでの）インパクトは本当に素晴らしかった。三冠を達成したシーズンに彼がプレーした時間を見れば分かるだろう。 3冠達成時は特別だった。その後、私が十分サポートできなかったか、彼が以前のレベルに届かなかったか分からない。彼には試合が必要で、エバートンではそれが実現していた。怪我から回復し、来季もプレーできるよう願っている。すべては彼次第だ。彼の質は疑いがない。」