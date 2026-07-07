Getty Images Sport
翻訳者：
エバートンが、トッテナムとイングランド代表のサイドバック、ジェド・スペンスの獲得へ衝撃的な移籍交渉を開始した。
モイーズ監督、トッテナムのDFに注目
『The Athletic』によると、エバートンは右サイドバック強化のため、トッテナム所属のスペンス獲得を検討している。25歳のイングランド代表は、スパーズでレギュラーを確保できず、出場機会を求めて去就を検討中だ。彼の卓越したスピードと戦術的な柔軟性は、モイーズ監督がマージーサイドで求める理想的な資質とされている。
- Getty Images Sport
スパーズのチーム再編が始まる
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、アンディ・ロバートソンとヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得するなど、大幅な陣容刷新を進めている。この動きはDF陣のポジション争いを激化させ、レギュラー確保の行方は不透明だ。この状況はエバートンが注視しており、北ロンドンでの将来が定まらないことが、今夏に彼をマージーサイドへ招へいする好機になると確信している。
レギュラーとしての出場時間を目指す
スペンスは昨季プレミアリーグで30試合出場（23試合先発）と活躍したが、2029年6月まで契約があるにもかかわらず、デ・ゼルビ監督下の激しいポジション争いから自身の立場に疑問を感じている。そのため、トップリーグでレギュラーを確保しキャリアを伸ばすには、グディソン・パークへの移籍が理にかなっている。
- Getty Images Sport
移籍市場での厳しい交渉
エバートンは移籍市場が閉じる前に正式オファーをまとめ、トッテナムの提示額を把握する必要がある。両チームは8月22日（土）に2026-27プレミアリーグ開幕戦を迎える。モイーズ監督の最優先事項は、ホームでのクリスタル・パレス戦前にスペンスの移籍合意を得ることだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。