トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、アンディ・ロバートソンとヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得するなど、大幅な陣容刷新を進めている。この動きはDF陣のポジション争いを激化させ、レギュラー確保の行方は不透明だ。この状況はエバートンが注視しており、北ロンドンでの将来が定まらないことが、今夏に彼をマージーサイドへ招へいする好機になると確信している。