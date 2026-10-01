アルゼンチン代表FWラウタロ・マルティネスが、コルドバのマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで行われたボリビア戦の国際親善試合で4-0の快勝を収めた一戦の口火を切った。15分、アレクシス・マック・アリスターの正確なパスを受けた29歳のストライカーは、シュートをファーサイドへ流し込み、先制点を挙げた。

その後、ニコ・パス、クリスティアン・ロメロ、ホセ・ロペスにも得点が生まれ、リオネル・スカローニ監督率いるチームが危なげなく勝利を収めた。

この試合は、アルゼンチンが国内で行うインターナショナルシリーズで予定されている3試合の親善試合の初戦となった。