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「エネルギーは今も変わらない！」。ラウタロ・マルティネス、アルゼンチンを4-0勝利に導いた後に語る
マルティネスが均衡を破り、アルゼンチンがボリビアを圧倒
アルゼンチン代表FWラウタロ・マルティネスが、コルドバのマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで行われたボリビア戦の国際親善試合で4-0の快勝を収めた一戦の口火を切った。15分、アレクシス・マック・アリスターの正確なパスを受けた29歳のストライカーは、シュートをファーサイドへ流し込み、先制点を挙げた。
その後、ニコ・パス、クリスティアン・ロメロ、ホセ・ロペスにも得点が生まれ、リオネル・スカローニ監督率いるチームが危なげなく勝利を収めた。
この試合は、アルゼンチンが国内で行うインターナショナルシリーズで予定されている3試合の親善試合の初戦となった。
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FW、変わらぬハングリー精神とチームのエネルギーを称賛
試合終了後にメディア対応したマルティネスは、再び代表のユニフォームに袖を通せたことへの大きな誇りを口にした。インテルのアタッカーは、過去に国際舞台で成功を収めてきたにもかかわらず、チーム全体の強度とハングリー精神はまったく衰えていないと強調した。
またマルティネスは、高い基準を維持することが、新たに招集されたメンバーのスムーズな適応にもつながると述べた。
「このユニフォームを着るのは、いつだって素晴らしい気持ちだ」とマルティネスは語った。「これは新たなプロセスであり、今日またその時が来た。すでにワールドカップを経験している僕たちの経験が助けになるはずだ。再び合流したが、エネルギーは今も変わっていない」
ベテランFW、感情のこもる今後の試合に言及
ニコ・パスやレオネル・フローレスのような新進気鋭の若手の融合について振り返り、マルティネスは、確立されたリーダーたちには次世代を導く責任があると指摘した。さらに、今後ホームで行われる試合は、チームにとってもサポーターにとっても感情的に大きな意味を持つものになると認めた。
マルティネスは、チーム全体で競争力の基準を維持しているリオネル・スカローニ監督を称賛した。
そのFWは、得点力のある好調を維持していくことを楽しみにしている。
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アルゼンチン、ブルキナファソ戦に照準
マルティネスとチームメートたちは、コルドバで試合後のリカバリーを終え、木曜日に行われるブルキナファソとの親善試合に向けた準備に入る。スカローニ監督率いるチームは、ベナンとの一戦で連戦を締めくくる前に、再び好結果を確保することを目指している。
ボリビアは次の国際試合に向けて態勢を立て直す。
マルティネスは前線の先発の座を維持することを目指す。
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