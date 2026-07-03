Skyが報じたクロップの契約に「退出条項」はないとBild紙が伝えた。最終的な支払額はDFBからレッドブルへ数百万ユーロになる見込みで、代表監督の移籍金を支払うのはドイツサッカー史上初だ。

さらにロタール・マテウスは、クロップの給与要求を懸念している。ドイツ代表最多出場記録保持者のマテウスは、クロップが前任者ナーゲルスマンと同額で満足しない確信がある。

ナゲルスマンは2028年までの契約延長で年俸700万ユーロを得ていたが、クロップはレッドブルで800万～1500万ユーロ、リヴァプール時代は1800万ユーロだった。

マテウスは「クロップの年俸がナゲルスマンの水準になることはあり得ない。すでに何人かと話した」とBild紙に語った。「RBでの年俸を下回ればクロップはDFBに行かない。1桁の百万ユーロでは話にならない」と続けた。

クロップは「ドイツサッカーは転換点にある。誰が引き受けるにしても、今こそ根本的な変革が必要だ」と語っている。