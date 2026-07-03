ユルゲン・クロップは、ユリアン・ナーゲルスマンの辞任を受け、ドイツ代表監督就任への意欲を示した。 「今は完璧なタイミングではないが、これまでで最も良い。エネルギーは十分。準備はできている」 ドイツサッカー連盟（DFB）の最有力候補とされるクロップは、金曜夜、MagentaTVでこう語った。
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「エネルギーはたっぷり充電済みだ！」ユルゲン・クロップはドイツ代表監督就任を希望しているが、2つの大きな問題がある。
DFBはナゲルスマン監督との契約解除を受け、クロップ氏（59）と接触した。同氏はボルシア・ドルトムントとリヴァプールFCを優勝に導き、現在もレッドブルの「ヘッド・オブ・グローバル・サッカー」を務める。
「私はレッドブルと有効な契約を結んでいる。契約は守りたい。それでも話し合いには関心がある。徹底的な話し合いになるだろう。 ただし、今の問題はナゲルスマン本人にあるわけではない」とクロップは述べた。ミンツラフ社長とも話し合う必要がある。彼はドイツサッカーを大切に思っている。レッドブルも円満な解決を望んでいるが、手を引くのは簡単ではない」
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ユルゲン・クロップがドイツ代表監督に？ 2つの大きな懸念がある
Skyが報じたクロップの契約に「退出条項」はないとBild紙が伝えた。最終的な支払額はDFBからレッドブルへ数百万ユーロになる見込みで、代表監督の移籍金を支払うのはドイツサッカー史上初だ。
さらにロタール・マテウスは、クロップの給与要求を懸念している。ドイツ代表最多出場記録保持者のマテウスは、クロップが前任者ナーゲルスマンと同額で満足しない確信がある。
ナゲルスマンは2028年までの契約延長で年俸700万ユーロを得ていたが、クロップはレッドブルで800万～1500万ユーロ、リヴァプール時代は1800万ユーロだった。
マテウスは「クロップの年俸がナゲルスマンの水準になることはあり得ない。すでに何人かと話した」とBild紙に語った。「RBでの年俸を下回ればクロップはDFBに行かない。1桁の百万ユーロでは話にならない」と続けた。
クロップは「ドイツサッカーは転換点にある。誰が引き受けるにしても、今こそ根本的な変革が必要だ」と語っている。
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