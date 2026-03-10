裁判所は、オンライン上での誹謗中傷の量と性質に関する詳細を審理した。 元ライオンズの代理人であるジャーヴァス・デ・ワイルドは、2024年1月から8月にかけて被告が依頼人に関連する投稿を48件公開し、意図的に標的を定めた公的な中傷キャンペーンを展開したと説明した。デ・ワイルドは、元ミッドフィルダーが「人種差別といじめ被害者としての立場を冷笑的に利用しようとした」と誤って主張し、彼女を偽善者と呼んだと指摘した。

弁護士は特に衝撃的な投稿を指摘した。そこには元チェルシーFWの頭部が連続殺人犯ローズマリー・ウェストの身体に合成された画像が含まれていた。 「このキャンペーンは彼女の人生と人格の多面的な攻撃に等しい」とデ・ワイルドは法廷で述べた。さらに、この嫌がらせが「甚大な苦痛」をもたらし、被害者は虐待を止めようとするいかなる試みも、加害者が「それを悪用し操作して彼女に対して利用する」ことを恐れていたと付け加えた。