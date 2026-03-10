Getty/GOAL
エニ・アルコ、ジョーイ・バートンに対する名誉毀損訴訟で勝訴 元プレミアリーグMFは暴行容疑で逮捕された数日後、「中傷キャンペーン」により巨額の損害賠償を命じられる
高等裁判所の判決と金銭的制裁
PAメディアによると、アルコはバートンを名誉毀損で提訴し勝訴した結果、30万ポンド（約5,500万円）以上の損害賠償金と訴訟費用の支払いを命じられた。当初は2024年にプラットフォーム「X」で投稿された2件の投稿が争点となった本訴訟は、訴訟手続きの停止をもって終結した。これにより法的措置は正式に中止され、元マンチェスター・シティMFは原告に対し多額の賠償金を支払うよう命じられた。
アルコはロンドンでの審理に出席し、消耗的な法廷闘争の終結に深い安堵を簡潔に表明した。法廷外で彼女は「これで終わりで良かった」とだけ述べた。最終判決では、長期化した紛争で生じた名誉毀損と膨大な訴訟費用を賄うため、総額33万9000ポンドの金銭的制裁が命じられた。
標的を絞ったデジタル嫌がらせキャンペーン
裁判所は、オンライン上での誹謗中傷の量と性質に関する詳細を審理した。 元ライオンズの代理人であるジャーヴァス・デ・ワイルドは、2024年1月から8月にかけて被告が依頼人に関連する投稿を48件公開し、意図的に標的を定めた公的な中傷キャンペーンを展開したと説明した。デ・ワイルドは、元ミッドフィルダーが「人種差別といじめ被害者としての立場を冷笑的に利用しようとした」と誤って主張し、彼女を偽善者と呼んだと指摘した。
弁護士は特に衝撃的な投稿を指摘した。そこには元チェルシーFWの頭部が連続殺人犯ローズマリー・ウェストの身体に合成された画像が含まれていた。 「このキャンペーンは彼女の人生と人格の多面的な攻撃に等しい」とデ・ワイルドは法廷で述べた。さらに、この嫌がらせが「甚大な苦痛」をもたらし、被害者は虐待を止めようとするいかなる試みも、加害者が「それを悪用し操作して彼女に対して利用する」ことを恐れていたと付け加えた。
逮捕および正式な法的認容
被告は高等裁判所で言い渡された最終判決の言い渡しを聞くため、著しく欠席した。デ・ワイルドは裁判官に対し、元フリートウッド・タウン監督が月曜日に逮捕され、現在警察の拘置下に置かれていることを伝えた。この拘置は、マージーサイド州ヒュイトンにあるゴルフコース付近での事件に関連する暴行罪の別件起訴に続くものだった。
不在にもかかわらず、弁護団は被告が長期にわたるデジタル上の行為に関する法的争点を最終的に認めたことを確認した。この認諾についてデ・ワイルドは「バートン氏はアルコ氏に対する自身の行為が嫌がらせに該当し、投稿すべきでなかったことを認めた」と述べた。この正式な認諾が巨額の損害賠償判決の必要不可欠な根拠となった。
元ストライカーに対する最終判決
審理を主宰したニコラス・ラベンダー判事は、金銭的和解について厳格な期限を設定した。被告に対し、判決内容への正式な変更請求を7日以内に提出するよう認めた。ただし、判決文には最初の10万ポンドとこれまでに発生した利息を3月24日までに支払うことが明記されている。
この注目度の高い訴訟の決着は、ソーシャルメディア上での公人の説明責任に関する画期的な瞬間となった。著名な放送関係者にとって、この確定判決は多額の金銭的賠償をもたらすだけでなく、彼女が耐え続けた執拗な攻撃が全く根拠のないものだったという重要な公式認定をもたらし、ついに前へ進む道を開いた。
