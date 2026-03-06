エドゥ、ブラジル復帰か？批判を浴びるノッティンガム・フォレストのディレクター、スタジアムと練習場から追放された後、新クラブとの関連が浮上

フラメンゴは、単一ディレクター体制からの脱却を目指し、サッカー部門全体の再編を検討していると報じられている。バップ会長は二層制の導入を検討中だ。市場戦略を統括する経営幹部と、選手関係を扱う「ロッカールーム担当」の二役を分担させる構想である。アーセナルとブラジル代表での豊富な経験を持つエドゥが、経営幹部職の理想的な候補と見られている。 この動きはマラカナンで深刻な混乱が生じている時期に起こっている。現ディレクターのボトは、一連の広報上の失敗や移籍交渉の失敗により「窮地に立たされている」状態だ。