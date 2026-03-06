Getty
翻訳者：
エドゥ、ブラジル復帰か？批判を浴びるノッティンガム・フォレストのディレクター、スタジアムと練習場から追放された後、新クラブとの関連が浮上
失脚劇
フォレストにおけるエドゥの野心的なプロジェクトは、彼の注目度の高い加入からわずか8か月で苦い行き詰まりを迎えた。ブラジル人選手は、完全移籍が最終調整される間、シティ・グラウンドとクラブのトレーニンググラウンドの両方から離れるよう指示されたと報じられている。彼の不在は、フォレストがマンチェスター・シティと2-2で引き分けた直近の試合で顕著に感じられ、これで3試合連続の欠場となった。 この強制的な離脱は、2億ポンド（約280億円）規模の大型補強と監督交代が相次ぐ激動の時期に続くものだ。ショーン・ダイチ監督は就任わずか114日で解任された。フォレストが17位に低迷する中、エドゥとオーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏との関係は完全に崩壊したようだ。
- Getty Images Sport
混沌の中の混乱
フォレストは公式にはエドゥが通常通り業務を遂行していると主張しているが、現場の状況は異なることを示唆している。前監督ダイチは最近、自身の短期間の在籍期間中にクラブで行われた意思決定について困惑を表明した。「事実に基づくデータと分析から見ると、下された決定のどれ一つとして理解できない」とダイチは『ザ・フットボール・ボードルーム』ポッドキャストで語った。 一方、フラメンゴのルイス・エドゥアルド・バプティスタ会長（通称バプ）は、新ディレクターの候補を探している。前任のホセ・ボトは、フィリペ・ルイス監督の突然の解任時にチームを「無責任」と評し冷淡な対応を見せたことで激しい批判を浴びた。グローボ紙によれば、こうした批判を受けてバプ会長は、エドゥのようなより権威ある経営陣の経歴を持つ人物を探しているという。
リオにおける戦略的見直し
フラメンゴは、単一ディレクター体制からの脱却を目指し、サッカー部門全体の再編を検討していると報じられている。バップ会長は二層制の導入を検討中だ。市場戦略を統括する経営幹部と、選手関係を扱う「ロッカールーム担当」の二役を分担させる構想である。アーセナルとブラジル代表での豊富な経験を持つエドゥが、経営幹部職の理想的な候補と見られている。 この動きはマラカナンで深刻な混乱が生じている時期に起こっている。現ディレクターのボトは、一連の広報上の失敗や移籍交渉の失敗により「窮地に立たされている」状態だ。
- Getty Images Sport
生存をかけた争いと取締役会の動き
フォレストにとって最優先事項は、新監督ヴィトール・ペレイラのもとでのプレミアリーグ残留だ。現在、得失点差のみで降格圏を脱している状況である。 エドゥの去就問題は、夏の移籍市場前に解決すべき必要な課題だ。一方フラメンゴは、新監督レオナルド・ジャルディムの就任に伴い、組織体制の安定化を急ぐ見込みである。エドゥがシティ・グラウンドとの完全な決別を交渉できれば、ブラジル復帰は南米屈指のクラブで評価を回復する機会となる。刷新された指揮体制下では、ファビオ・ルチアーノらクラブのレジェンドと肩を並べる可能性もある。
広告