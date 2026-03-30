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エドゥアール・メンディ、セネガルのアフリカネイションズカップ優勝剥奪を受け、アフリカサッカー連盟（CAF）がアフリカのサッカーに「損害を与えている」と痛烈に批判
メンディが統括団体を批判
RMC Sportの報道によると、メンディはガンビアとの親善試合を控えた記者会見で、率直な思いを語った。上訴審がセネガルのモロッコ戦（1-0）での決勝勝利を取り消してから2週間が経過し、彼は深い不満を露わにした。大会終了から数ヶ月を経て北アフリカのチームに不戦勝を認めたこの決定は、彼に苦い後味を残している。 アル・アハリのゴールキーパーは、先日のスタッド・ド・フランスでのペルー戦後にも不満をほのめかしており、その際、統括団体がアフリカにおけるサッカーの発展に追いついていないと主張していた。月曜日、彼はその考えについてさらに詳しく語った。
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アフリカのサッカーの評判がかかっている
32歳の彼は、プロとしての基準が欠如していることが、この大会が世界的な評価を得られない原因だと主張した。彼は指導部に対する厳しい評価を示し、それがサッカーのイメージに与える影響についても言及した。 メンディは次のように力強く述べた。「残念ながら、CAFが期待に応えられないことは、私たちの大陸ではもはや当たり前になってしまっていると思います。そして、私が言ったように、その犠牲になっているのはアフリカのサッカーそのものです。私が『アフリカのサッカーは統括団体よりも速いスピードで進んでいる』と言ったのは、今日、世界トップクラスのクラブでプレーし、トロフィーを勝ち取り、大陸を代表し、ここで行われている最高の成果を体現しているアフリカ人選手たちがいるからです。しかし、ほんの一握りの人々によって、この取り組みは台無しにされているのです。」
ユーロおよびコパ・アメリカとの比較
アフリカのガバナンスと他の主要大陸との格差を指摘し、彼は現在の現状が、この地域がスポーツの真の対等性を達成するのを妨げていると示唆した。
「今日、我々がユーロやコパ・アメリカのような尊敬を集められないのは、まさに我々の大会を本来あるべき地位に押し上げる強固な組織が存在しないからだ」と彼は付け加えた。また、女子大会の直前の延期についても、制度的な失敗のさらなる証拠として指摘した。
「我々は多くのことに不満を抱いている。アフリカネイションズカップが相応の地位を得られていないことなどだ。しかし、まずは自己批判を行い、統治機関を評価することから始めるべきだと思う。ここでは、他の連盟では決して起こり得ないようなことが起きている」と彼は付け加えた。
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仲裁裁判所が運命を決定する
ゴールキーパーが評判の失墜を懸念する一方で、セネガルサッカー連盟はこの件をスポーツ仲裁裁判所（CAS）に正式に提訴した。 「テランガのライオンズ」は、当局が指摘する技術的な問題にもかかわらず、ピッチ上での勝利が認められるべきだと断固として主張している。同連盟のパトリス・モツェペ会長は最近、この緊張した状況について言及した。モツェペ会長は「CASの決定を尊重する」と述べ、法的判断に従うことを確認した。しかし、最終的な裁定が出るまでのスケジュールは依然として不透明であり、両国が明確な結論を待つ中、この大会の行方は前例のない宙ぶらりんの状態にある。