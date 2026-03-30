エドゥアール・メンディ、セネガルのアフリカネイションズカップ優勝剥奪を受け、アフリカサッカー連盟（CAF）がアフリカのサッカーに「損害を与えている」と痛烈に批判

アフリカのガバナンスと他の主要大陸との格差を指摘し、彼は現在の現状が、この地域がスポーツの真の対等性を達成するのを妨げていると示唆した。

「今日、我々がユーロやコパ・アメリカのような尊敬を集められないのは、まさに我々の大会を本来あるべき地位に押し上げる強固な組織が存在しないからだ」と彼は付け加えた。また、女子大会の直前の延期についても、制度的な失敗のさらなる証拠として指摘した。

「我々は多くのことに不満を抱いている。アフリカネイションズカップが相応の地位を得られていないことなどだ。しかし、まずは自己批判を行い、統治機関を評価することから始めるべきだと思う。ここでは、他の連盟では決して起こり得ないようなことが起きている」と彼は付け加えた。