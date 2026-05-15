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Mark Doyle

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エドゥアルド・コンセイソン：パルメイラスの「10億世代」の最新メンバーが、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティの関心を集めている。

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パルメイラスでは、エンドリック、エステヴァン、ルイス・グエルメ、ヴィトール・レイス、ルイジの5人が「10億世代」と呼ばれている。この呼称は、4人の才能ある選手がクラブにもたらすと期待される巨額な移籍金に由来する。今、その名にエドゥアルド・コンセイサオを加えるべきだ。

16歳のフォワード、エドゥアルドはパルメイラス1軍デビュー前ながら、バルセロナやパリSG、レアル・マドリードなど欧州ビッグクラブが注目するブラジルU-17代表だ。

では、彼の実力や長所・短所とは？さらに、プロデビュー前に欧州へ引き抜かれる可能性はあるのか？以下、GOALが解説する。

  • すべてが始まった場所

    エドゥアルドは2009年12月7日にサンパウロで生まれた。サッカー選手だった父親の影響で、幼少期からサッカーに魅了された。彼は「小さい頃から父の行くところにはどこへでもついていきました」と語る。

    アマチュアリーグやユースアカデミーでプレーし、指導者の紹介でパルメイラスのトライアルを受け、4日で合格。その後評価され、9歳で正式加入した。以来、故郷のクラブでプレーし続けている。

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  • 転機

    パルメイラスがエドゥアルドという新星を見つけたことは、すぐに明らかになった。世界屈指のユースアカデミーで育った彼は、常に同年代を凌駕。16歳になったばかりの今年1月、ブラジルU-20大会「コパ・サンパウロ・デ・フットボル・ジュニア」のクラブ代表に選ばれた。

    大会ではグループステージ2試合目で4得点3アシストを記録し、サポーターやスカウトを驚かせた。

    その数日後、彼はパルメイラスとプロ初契約を締結。クラブは契約に、史上最高額となる1億ユーロ（8600万ポンド／1億1800万ドル）の買取り条項を盛り込んだ。

    「心から感謝している」とエドゥアルドは『AS』のインタビューで語った。「今の自分は、クラブが加入以来支えてくれたおかげだ。

    パルメイラスは近年、多くの選手をトップチームへ輩出しています。アカデミーディレクターのジョアン・パウロ・サンパイオの手腕は国内の模範で、コピニャ（U-17ブラジル選手権）はその成果を間近で見る絶好の機会です。

    ピッチでの自分のプレーが評価されていることがとても嬉しく、さらに成長したいというモチベーションになっています。」

  • 調子はどう？

    エドゥアルドはU-20パルメイラスでブラジレイロやコパ・リベルタドーレスに出場し、活躍を続けている。先月のU-17南米選手権ではブラジル代表としてプレーし、注目を集めた。

    初戦のボリビア戦（5-0）で先制点、グループステージのアルゼンチン戦（3-0）でも得点を記録した。

    準決勝で優勝したコロンビアに敗れたが、エクアドルを1-0で下し3位に入った。悔しさはあるものの、エドゥアルドは11～12月にカタールで開催されるU-17ワールドカップに期待を寄せている。

    「南米選手権では期待通りの結果が出なかったが、チームは前向きで、応援に感謝している」とFWはインスタグラムに投稿した。「自分のパフォーマンスには満足しているが、それ以上にチーム作りの進捗が嬉しい。次はカタールへ…」

  • 最大の強み

    エドゥアルドに大きな期待がかかる理由は、相手選手をかわすスリリングな突破力にある。本人も「1対1やドリブル、相手より速く走り抜けるのが大好きだ」と語る

    さらに、ゴールへの嗅覚が鋭く、右足だけでなく左足でも得点を奪える。そのため、フォワードラインどこでもプレー可能で、同胞ヴィニシウス・ジュニオールと比較されるほどだ。

  • 改善の余地がある

    若くして驚異的なテクニックを持つウインガーによくあることだが、エドゥアルドも時折、ボールを持ちすぎてしまう。彼にとって幸いなことに、師匠のサンパイオは、いつボールを放すべきかを見極めることの重要性を執拗に叩き込んでいる。

    「僕はいつもジョアン・パウロと話をしている。彼はトレーニングでも試合でも、僕たちの日常に常に寄り添ってくれている」とエドゥアルドはAS紙に語った。「彼は僕たちに多くのことを求める人だ。僕たちが何に貢献できるか、どこを改善すべきかを理解しているからなんだ。

    「試合後、彼は私の判断ミスを指摘し、成長のための調整をしてくれます。彼が話すと、誰もが耳を傾けます」

    一方、サンパイオ監督は「エドゥアルドはトップで成功する資質をすべて備えている。地に足をつければ、必ずやっていける」と語る。

    私は彼に『毎日ライオンのように戦うことを忘れるな』と伝えている」とパルメイラス・アカデミーの責任者はクラブがエドゥアルドと2029年まで契約延長した後に語った。「彼の知名度は高まり、注目度は倍増する。誰もが完璧なプレーを期待する。彼はその圧力に対応しなければならない。

    答えは常にピッチの上にある。チャンスを活かすかどうかは彼次第だ」

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    次のエステヴァオ？

    俊足左ウイングのエドゥアルドは、幼少期にブラジル代表最多得点者ネイマールを「世代のアイドル」と崇拝していた。だが現在は、「パルメイラスでの活躍が唯一無二」であるエンドリックを最大の刺激源と明かす。

    ただ、スキルセットはエステヴァオに近い。

    「彼は左利きで僕は右利きだが、彼のプレーから多くのことを学んでいる」とチェルシーのウインガーについて語った。「世界的にはヤマルが僕と似たプレースタイルで、常に個人技で突破を図る選手だ」

    とはいえ、彼は比較に囚われたくないという。自分ならではの資質があるからだ。現在180cmと大柄なだけに、ヘディングを磨けば空中戦でも脅威になる。

    「成功したスターと比べられるのは信じられない。でも、僕は自分の道を切り開き、ブラジルと世界に『エドゥアルド』という存在を示したい」とAS紙に語った

  • これからどうなるのでしょうか？

    エドゥアルドは現在、パルメイラスでのトップデビューという第一目標に集中している。デビューは時間の問題だ。

    それでも、トップデビュー前に移籍が決まる可能性もある。 サンパイオは最近、パルメイラスがボーナス別で2000万～2500万ユーロのオファー2件を既に拒否したと明かした。クラブは「ビリオネア・ジェネレーション」の最新メンバーに対し、5000万ユーロ（約4300万ポンド／5900万ドル）近い移籍金を得られると確信しているとされる。

    たとえ合意しても、彼が欧州へ移籍できるのは18歳になる2028年12月以降だ。それでもパルメイラスへの思いは強く、本人は気にしていない。

    「一歩ずつ進むだけ。2年後もまだ18歳、まだ若い。今は夢を抱いてくれたこのクラブで名を上げたい」と彼は語った