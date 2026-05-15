パルメイラスがエドゥアルドという新星を見つけたことは、すぐに明らかになった。世界屈指のユースアカデミーで育った彼は、常に同年代を凌駕。16歳になったばかりの今年1月、ブラジルU-20大会「コパ・サンパウロ・デ・フットボル・ジュニア」のクラブ代表に選ばれた。

大会ではグループステージ2試合目で4得点3アシストを記録し、サポーターやスカウトを驚かせた。

その数日後、彼はパルメイラスとプロ初契約を締結。クラブは契約に、史上最高額となる1億ユーロ（8600万ポンド／1億1800万ドル）の買取り条項を盛り込んだ。

「心から感謝している」とエドゥアルドは『AS』のインタビューで語った。「今の自分は、クラブが加入以来支えてくれたおかげだ。

パルメイラスは近年、多くの選手をトップチームへ輩出しています。アカデミーディレクターのジョアン・パウロ・サンパイオの手腕は国内の模範で、コピニャ（U-17ブラジル選手権）はその成果を間近で見る絶好の機会です。

ピッチでの自分のプレーが評価されていることがとても嬉しく、さらに成長したいというモチベーションになっています。」