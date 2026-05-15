16歳のフォワード、エドゥアルドはパルメイラス1軍デビュー前ながら、バルセロナやパリSG、レアル・マドリードなど欧州ビッグクラブが注目するブラジルU-17代表だ。
では、彼の実力や長所・短所とは？さらに、プロデビュー前に欧州へ引き抜かれる可能性はあるのか？以下、GOALが解説する。
16歳のフォワード、エドゥアルドはパルメイラス1軍デビュー前ながら、バルセロナやパリSG、レアル・マドリードなど欧州ビッグクラブが注目するブラジルU-17代表だ。
では、彼の実力や長所・短所とは？さらに、プロデビュー前に欧州へ引き抜かれる可能性はあるのか？以下、GOALが解説する。
パルメイラスがエドゥアルドという新星を見つけたことは、すぐに明らかになった。世界屈指のユースアカデミーで育った彼は、常に同年代を凌駕。16歳になったばかりの今年1月、ブラジルU-20大会「コパ・サンパウロ・デ・フットボル・ジュニア」のクラブ代表に選ばれた。
大会ではグループステージ2試合目で4得点3アシストを記録し、サポーターやスカウトを驚かせた。
その数日後、彼はパルメイラスとプロ初契約を締結。クラブは契約に、史上最高額となる1億ユーロ（8600万ポンド／1億1800万ドル）の買取り条項を盛り込んだ。
「心から感謝している」とエドゥアルドは『AS』のインタビューで語った。「今の自分は、クラブが加入以来支えてくれたおかげだ。
パルメイラスは近年、多くの選手をトップチームへ輩出しています。アカデミーディレクターのジョアン・パウロ・サンパイオの手腕は国内の模範で、コピニャ（U-17ブラジル選手権）はその成果を間近で見る絶好の機会です。
ピッチでの自分のプレーが評価されていることがとても嬉しく、さらに成長したいというモチベーションになっています。」
エドゥアルドはU-20パルメイラスでブラジレイロやコパ・リベルタドーレスに出場し、活躍を続けている。先月のU-17南米選手権ではブラジル代表としてプレーし、注目を集めた。
初戦のボリビア戦（5-0）で先制点、グループステージのアルゼンチン戦（3-0）でも得点を記録した。
準決勝で優勝したコロンビアに敗れたが、エクアドルを1-0で下し3位に入った。悔しさはあるものの、エドゥアルドは11～12月にカタールで開催されるU-17ワールドカップに期待を寄せている。
「南米選手権では期待通りの結果が出なかったが、チームは前向きで、応援に感謝している」とFWはインスタグラムに投稿した。「自分のパフォーマンスには満足しているが、それ以上にチーム作りの進捗が嬉しい。次はカタールへ…」
若くして驚異的なテクニックを持つウインガーによくあることだが、エドゥアルドも時折、ボールを持ちすぎてしまう。彼にとって幸いなことに、師匠のサンパイオは、いつボールを放すべきかを見極めることの重要性を執拗に叩き込んでいる。
「僕はいつもジョアン・パウロと話をしている。彼はトレーニングでも試合でも、僕たちの日常に常に寄り添ってくれている」とエドゥアルドはAS紙に語った。「彼は僕たちに多くのことを求める人だ。僕たちが何に貢献できるか、どこを改善すべきかを理解しているからなんだ。
「試合後、彼は私の判断ミスを指摘し、成長のための調整をしてくれます。彼が話すと、誰もが耳を傾けます」
一方、サンパイオ監督は「エドゥアルドはトップで成功する資質をすべて備えている。地に足をつければ、必ずやっていける」と語る。
私は彼に『毎日ライオンのように戦うことを忘れるな』と伝えている」とパルメイラス・アカデミーの責任者は、クラブがエドゥアルドと2029年まで契約延長した後に語った。「彼の知名度は高まり、注目度は倍増する。誰もが完璧なプレーを期待する。彼はその圧力に対応しなければならない。
答えは常にピッチの上にある。チャンスを活かすかどうかは彼次第だ」
俊足左ウイングのエドゥアルドは、幼少期にブラジル代表最多得点者ネイマールを「世代のアイドル」と崇拝していた。だが現在は、「パルメイラスでの活躍が唯一無二」であるエンドリックを最大の刺激源と明かす。
ただ、スキルセットはエステヴァオに近い。
「彼は左利きで僕は右利きだが、彼のプレーから多くのことを学んでいる」とチェルシーのウインガーについて語った。「世界的にはヤマルが僕と似たプレースタイルで、常に個人技で突破を図る選手だ」
とはいえ、彼は比較に囚われたくないという。自分ならではの資質があるからだ。現在180cmと大柄なだけに、ヘディングを磨けば空中戦でも脅威になる。
「成功したスターと比べられるのは信じられない。でも、僕は自分の道を切り開き、ブラジルと世界に『エドゥアルド』という存在を示したい」とAS紙に語った。
エドゥアルドは現在、パルメイラスでのトップデビューという第一目標に集中している。デビューは時間の問題だ。
それでも、トップデビュー前に移籍が決まる可能性もある。 サンパイオは最近、パルメイラスがボーナス別で2000万～2500万ユーロのオファー2件を既に拒否したと明かした。クラブは「ビリオネア・ジェネレーション」の最新メンバーに対し、5000万ユーロ（約4300万ポンド／5900万ドル）近い移籍金を得られると確信しているとされる。
たとえ合意しても、彼が欧州へ移籍できるのは18歳になる2028年12月以降だ。それでもパルメイラスへの思いは強く、本人は気にしていない。
「一歩ずつ進むだけ。2年後もまだ18歳、まだ若い。今は夢を抱いてくれたこのクラブで名を上げたい」と彼は語った。