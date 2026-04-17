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CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

エドゥアルド・カマヴィンガは、バイエルン・ミュンヘン戦での退場が敗因となり、レアル・マドリードのファンに謝罪した。

エドゥアルド・カマヴィンガ
レアル・マドリー
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
チャンピオンズ リーグ

エドゥアルド・カマヴィンガは、チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦で退場となり、レアル・マドリードのサポーターに謝罪した。この退場はミュンヘンでの混乱した一夜の決定的な瞬間となり、フランス人MFはチームの準々決勝敗退の責任を認めた。


  • 劇的な敗戦、レッドカードが決定的要因に

    チャンピオンズリーグ準々決勝でマドリードはバイエルンに敗れ、大会を去った。アリアンツ・アレーナでの第2戦は4-3、合計6-4でバイエルンの勝利。終盤、カマヴィンガがレッドカードを受け、マドリードは数的不利に陥った。

    数的優位を生かしたバイエルンは、終盤にルイス・ディアスとミカエル・オリセの2得点を挙げ準決勝進出を決めた。試合後、スペインメディアは「最も冷静さが求められた場面で守備を乱した」とカマヴィンガの退場を厳しく批判した。

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    カマヴィンガがチームメイトとサポーターに謝罪

    敗戦後、カマヴィンガはSNSで「試合の行方を左右した場面の責任は私にある」と表明し、チームメイトとマドリディスタに謝罪した。

  • アルベロアが審判の判定を批判

    マドリードの監督アルバロ・アルベロアは、主審スラヴコ・ヴィンチッチがバイエルン選手に圧力をかけられ、初めて2枚目のイエローカードを出したと語った。

    彼は「あのようなプレーで退場とは、誰も理解できない。不公平で腹立たしい」と語った。 主審は、その選手がすでに警告を受けていたことに気づいておらず、バイエルンの選手たちが駆け寄って2枚目だと指摘するまでカードを出さなかった。正直、あの行為はイエローカードに値しない。主審がサッカーをしたことがないのか、それとも何なのかは分からないが、警告の有無を知らなかったというのはさらにひどい。」

  • Bayern Real Madrid CamavingaGetty

    焦点は国内選挙戦に移る。

    レアル・マドリードは、現在9ポイント差で2位につけるリーガ・エスパニョーラに集中する。次戦は火曜日にアラベスと対戦する。一方、カマヴィンガは巻き返しを図り、チームを首位バルセロナに追い付かせたい。

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