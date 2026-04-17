エドゥアルド・カマヴィンガは、バイエルン・ミュンヘン戦での退場が敗因となり、レアル・マドリードのファンに謝罪した。

マドリードの監督アルバロ・アルベロアは、主審スラヴコ・ヴィンチッチがバイエルン選手に圧力をかけられ、初めて2枚目のイエローカードを出したと語った。

彼は「あのようなプレーで退場とは、誰も理解できない。不公平で腹立たしい」と語った。 主審は、その選手がすでに警告を受けていたことに気づいておらず、バイエルンの選手たちが駆け寄って2枚目だと指摘するまでカードを出さなかった。正直、あの行為はイエローカードに値しない。主審がサッカーをしたことがないのか、それとも何なのかは分からないが、警告の有無を知らなかったというのはさらにひどい。」