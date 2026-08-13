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エドゥアルド・カマヴィンガが4000万ユーロでのオールド・トラッフォード移籍を拒否、マンチェスター・ユナイテッドは代替案を検討へ
ユナイテッド、カマヴィンガを巡り大打撃を受ける
マンチェスター・ユナイテッドは、夏の移籍市場が急速に終盤へ向かう中、レアル・マドリーMFカマヴィンガへの強い関心を維持している。23歳のフランス代表は、MF陣の強化に向けたキャリックの主要ターゲットの一人であり続けている。
しかし、この獲得に向けた動きで、プレミアリーグの強豪は大きく、そしてもどかしい障害に直面している。移籍市場の専門家であるファブリツィオ・ロマーノによると、ユナイテッドは7月、同選手の即時獲得が可能かどうかを探るため、正式に代理人側へ接触した。
しかし、イングランドのクラブにとって残念ながら、返答は明確な拒否だった。マドリー側が今夏の売却額を約4000万ユーロと見積もっていると伝えられる中でも、カマヴィンガはスペインでのキャリアに完全に集中している。
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フランス人はスペイン残留を決意
カマヴィンガはこの1カ月で、自身の立場をこれ以上ないほど明確にしてきた。獲得を狙うあらゆるクラブに対し、レアル・マドリーへの残留を強く望んでいることを断固として伝えている。報道によれば、このMFはオールド・トラッフォードの幹部陣に対しても、2026-27シーズンも名高い白いユニフォームをまとってプレーし続ける考えを自ら強く伝えたという。
スペインの首都で成功したいという本人のモチベーションは、レアル・マドリーが最近 マンチェスター・シティのスター、ロドリの獲得に失敗したことで、さらに高まっている。この破談となった移籍により、カマヴィンガは新たな自信を得るとともに、定期的にトップチームで出場機会を得る明確な道筋も見えてきた。今季はモウリーニョ監督の下で主役級の役割をつかむことを完全に見据えている。
マドリード、4000万ユーロでの退団を容認へ
この選手が退団を断固として拒否していることで、ユナイテッドにとっては極めて歯がゆい状況となっている。とりわけ、マドリーが移籍に対して驚くほど柔軟な姿勢を示しているだけに、そのもどかしさは大きい。報道によれば、スペインの強豪は4000万ユーロと評価する金額に見合う正式オファーが届けば、完全移籍での放出を検討するという。
両クラブが速やかに金銭面で合意へ至る道筋は明らかに存在していた。それにもかかわらず、23歳のこの選手がモウリーニョの進行中のプロジェクトへの忠誠を揺るがせにしていないことで、正式オファーを出す意味そのものがなくなっている。選手本人からの決定的なゴーサインがない以上、関係当事者の交渉は完全に停滞している。ここ数週間、この取引をめぐる目立った進展はない。
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キャリック、代替案の検討を強いられる
ユナイテッド首脳陣は現在、移籍戦略の大幅な見直しに向けた準備を進めている。クラブ幹部は8月第3週に、プレミアリーグ内および欧州大陸全体の市場で代替候補を緊急に評価する予定だ。
イングランドのクラブが8月20日の内部期限までに、何らかの形で奇跡的にカマヴィンガの考えを変えさせることができなければ、この野心的な獲得追求を完全に断念せざるを得なくなる。その場合、マンチェスター・ユナイテッドのスポーツ部門は直ちに、左サイドで複数の役割をこなせる代替選手との交渉を本格化させる。キャリックは移籍市場が正式に閉まる前に戦力補強を完了させる決意である。
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