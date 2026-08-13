エドゥアルド・カマヴィンガが4000万ユーロでのオールド・トラッフォード移籍を拒否、マンチェスター・ユナイテッドは代替案を検討へ

この選手が退団を断固として拒否していることで、ユナイテッドにとっては極めて歯がゆい状況となっている。とりわけ、マドリーが移籍に対して驚くほど柔軟な姿勢を示しているだけに、そのもどかしさは大きい。報道によれば、スペインの強豪は4000万ユーロと評価する金額に見合う正式オファーが届けば、完全移籍での放出を検討するという。

両クラブが速やかに金銭面で合意へ至る道筋は明らかに存在していた。それにもかかわらず、23歳のこの選手がモウリーニョの進行中のプロジェクトへの忠誠を揺るがせにしていないことで、正式オファーを出す意味そのものがなくなっている。選手本人からの決定的なゴーサインがない以上、関係当事者の交渉は完全に停滞している。ここ数週間、この取引をめぐる目立った進展はない。