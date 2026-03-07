エドゥがノッティンガム・フォレストからスポーツディレクター職を解任され、アーセナル退団後の不運な在任期間に終止符を打つこととなった

イースト・ミッドランズでの時間は失敗に終わったものの、エドゥの経歴は依然として印象的で、世界中のクラブにとって魅力的な存在である。コリンチャンスでは大きな成功を収め、2012年のコパ・リベルタドーレス制覇と2015年のブラジル選手権優勝において中心的な役割を果たした後、ブラジルサッカー連盟の技術コーディネーター職に就いた。

代表チーム在籍時には、2019年のコパ・アメリカ優勝に貢献。この成功がきっかけとなり古巣アーセナルに移籍し、テクニカルディレクターとして5年間を過ごした。ミケル・アルテタと共にチームの大幅な刷新を指揮したが、その後フォレストの複数クラブプロジェクトへの参加を決断。この選択は不運にも失敗に終わった。