エドゥがノッティンガム・フォレストからスポーツディレクター職を解任され、アーセナル退団後の不運な在任期間に終止符を打つこととなった
シティ・グラウンドでの悲惨な統治
エドゥの2025年7月の就任は、北ロンドンでの大成功期——アーセナルを優勝候補に再建した実績——を受けて極めて重要視された。しかし、このブラジル人指揮官のイースト・ミッドランズでの在任期間は安定とは程遠く、トップチームスタッフの大量入れ替えと巨額投資が行われたものの、ピッチ上で一貫した成果を上げられなかった。 内部の緊張は頂点に達し、同幹部に象徴的なシティ・グラウンドとクラブのトレーニング施設への立ち入りを正式に禁止する指示が出されたと報じられている。この措置は、元アーセナルの責任者と、気性の激しいオーナーであるヴァンゲリス・マリナキスを含むフォレストの経営陣との関係が完全に決裂したことを示唆している。複数の報道によれば、エドゥは現在職務を解任されており、母国ブラジルへの帰国への道が開かれている。
輝かしい実績を誇るゲーム史
イースト・ミッドランズでの時間は失敗に終わったものの、エドゥの経歴は依然として印象的で、世界中のクラブにとって魅力的な存在である。コリンチャンスでは大きな成功を収め、2012年のコパ・リベルタドーレス制覇と2015年のブラジル選手権優勝において中心的な役割を果たした後、ブラジルサッカー連盟の技術コーディネーター職に就いた。
代表チーム在籍時には、2019年のコパ・アメリカ優勝に貢献。この成功がきっかけとなり古巣アーセナルに移籍し、テクニカルディレクターとして5年間を過ごした。ミケル・アルテタと共にチームの大幅な刷新を指揮したが、その後フォレストの複数クラブプロジェクトへの参加を決断。この選択は不運にも失敗に終わった。
フラメンゴ、エドゥ獲得に意欲的な動きを見せる
フラメンゴは、ジョゼ・ボトの後任候補としてエドゥを最有力視しており、その動向を注視していると報じられている。リオデジャネイロのクラブにおけるボトの将来は現在不透明であり、クラブ幹部はエドゥの欧州サッカーにおける豊富な経験とブラジル代表チームでの実績に強く惹かれていると見られている。
自身の将来に関する噂やルブロ・ネグロ（フラメンゴ）との関連性について問われたエドゥは、交渉の可能性について口を閉ざした。退団前に『ランス！』誌の取材に対し「チームでの仕事を続けており、現時点で移籍について確約はできない」と語っている。
ノッティンガム・フォレストの次なる展開は？
フォレストにとって、エドゥの退団は継続性に苦しんできたクラブにとってさらなる方向転換を意味する。首脳陣は今、サッカー部門責任者を失った中で、チームのプレミアリーグ残留への集中力を維持する方策を見出さねばならない。ガリバルディが降格圏に危険なほど接近する中、焦点は完全にピッチへと移った。
