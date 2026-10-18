エドアルド・ボーヴェは、ローマとフィオレンティーナに在籍した経験を持つワトフォードのMF。自身の物語を描いたドキュメンタリー映画『In un battito』がローマ映画祭で披露される際に語った。競技資格の認定に関する規則が変わった場合、イタリアに戻る可能性はあるかと問われると、こう答えた。「イタリアに戻る？ 将来は、もちろんあり得る。今いる場所で幸せだ。国外でプレーすることは目標の一つだった。でも、イタリアのリーグを追いかけていることは隠せないし、ローマやイタリアへの思いも変わらない。今はここで幸せだけど、同時にどんな可能性も閉ざしたくない」
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エドアルド・ボーヴェ「イタリアに戻る？ 将来的には、もちろんあり得る」
2002年生まれの選手は、ANSA通信によると、さらにこう語った。「僕の夢は再びサッカーをすることで、イングランドでそれを実現できている。心臓にはちょっとしたいたずらをされたけれど、オリンピコに戻れたのは感動的だった。ピッチ上での自分の働きからすれば、受けるに値しないと思っていたほどの愛情を感じられたことも同じだ。でも、ローマのファンはそういう人たちでもある。結果を超えたところにいるんだ」
最後に、自身の名を冠した法案については、「1月に審議日程が組まれるはずだ。これはスポーツに関する法律ではなく、イタリアで起きていることに関する法律だ。行動を起こせない人や、怖くて行動できない人がたくさんいるからだ。幅広い分野にまたがる法律で、成立すると信じている」と語った。
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