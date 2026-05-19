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Adhe Makayasa

翻訳者：

エデン・アザールが、レアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドの背番号7を受け継ぐことを望まなかった理由を明かす

エデン・アザール
クリスティアーノ・ロナウド
レアル・マドリー
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レアル・マドリード元FWエデン・アザールが、スペイン移籍時に抱えた大きなプレッシャーと周囲の憶測を語った。彼は長年のクリスティアーノ・ロナウドとの比較を否定し、加入時にあえて異なる背番号を選んだと明かした。

  • 期待と現実のギャップ

    アザールは2019年夏、1億ユーロ（8800万ポンド／1億1200万ドル）の移籍金でチェルシーからマドリードへ移籍。ロナウド退団からわずか1年後のことだった。 背番号7を継承したベルギー代表には、ポルトガル人スターの空白を埋める大きな期待が掛かった。しかし4年間は怪我と不調が続き、期待外れに終わった。

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    文体の比較は一蹴された

    カナル・プラスとのインタビューで、アザールは自身の加入を巡る報道はクラブではなくメディアが作り上げたものだと主張した。彼は「レアル・マドリードでクリスティアーノの後を継ぐことは負担ではなかった。私は彼の代わりではない」と語り、前任者の得点力を再現するために獲得されたという見方を否定した。 『彼がロナウドの後任になる』と言っているのはメディアだ。僕と彼ではプレースタイルが全く違う。僕は年間60ゴールや70ゴールは決められない。キャリアを通じて、そんな数字に届いたことはほとんどないんだ。」

  • モドリッチは背番号の交換を断った

    この技術屋のプレイメーカーは、得点を量産するストライカーより、創造的なドリブラーとしてプレーすることを好んだ。そのため、両者のポジションを比較すること自体、最初から意味がなかった。彼はさらに、実はルカ・モドリッチの背番号を狙っていたと明かし、こう語った。「僕はロナウドの後任ではなく、エデンらしくプレーするために移籍した。でも、うまくいかなかった。 7番は欲しくなくて、モドリッチの10番がほしかった。彼なら『いいよ』と言ってくれると思ったけど、結局譲ってくれなかった」

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    ハザードがマドリードに残した数々のタイトル

    ハザードはレアル・マドリードで4シーズン過ごし、公式戦76試合に出場して7ゴール12アシストを記録した。在籍中、リーガ・エスパニョーラ2回、コパ・デル・レイ1回、スーペルコパ・デ・エスパーニャ1回優勝。さらにチャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップでも優勝し、ベルナベウを去った。

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