エデン・アザールが、レアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドの背番号7を受け継ぐことを望まなかった理由を明かす

この技術屋のプレイメーカーは、得点を量産するストライカーより、創造的なドリブラーとしてプレーすることを好んだ。そのため、両者のポジションを比較すること自体、最初から意味がなかった。彼はさらに、実はルカ・モドリッチの背番号を狙っていたと明かし、こう語った。「僕はロナウドの後任ではなく、エデンらしくプレーするために移籍した。でも、うまくいかなかった。 7番は欲しくなくて、モドリッチの10番がほしかった。彼なら『いいよ』と言ってくれると思ったけど、結局譲ってくれなかった」