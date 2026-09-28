ミリトンが今週月曜、マドリーのグループトレーニングに正式に復帰した。ブラジル人CBは4月から戦列を離れており、長引く筋肉系の負傷により今季開幕からここまで一切出場できていなかった。

レアル・マドリーは、この28歳がトレーニングピッチを走る写真を公開し、この朗報を正式に発表した。195日間にわたって治療に専念してきた元FCポルトの選手は、ついに実戦復帰へ向けて大きな一歩を踏み出している。

その復帰はクラブにとって歓迎すべき動きだ。ただ、スタッフもこのDFがここ数シーズンにわたって厳しいフィジカル面の道のりを歩んできたことを十分に理解している。