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エデル・ミリトンがレアル・マドリーに大きな追い風、ブラジル代表DFが離脱から195日後にようやく全体練習へ復帰
ミリトン、待望の復帰へ
ミリトンが今週月曜、マドリーのグループトレーニングに正式に復帰した。ブラジル人CBは4月から戦列を離れており、長引く筋肉系の負傷により今季開幕からここまで一切出場できていなかった。
レアル・マドリーは、この28歳がトレーニングピッチを走る写真を公開し、この朗報を正式に発表した。195日間にわたって治療に専念してきた元FCポルトの選手は、ついに実戦復帰へ向けて大きな一歩を踏み出している。
その復帰はクラブにとって歓迎すべき動きだ。ただ、スタッフもこのDFがここ数シーズンにわたって厳しいフィジカル面の道のりを歩んできたことを十分に理解している。
負傷悪夢の3年間
ミリトンはこの3年間で、深刻な負傷に見舞われる苦しい時期を過ごしてきた。ブラジル代表DFは2度にわたって別々に十字靱帯断裂の被害を受け、2023年8月から2024年3月まで戦列を離れ、さらに2024年11月から2025年6月まで再び離脱した。
コンディションを立て直しつつあるように見えた矢先、昨年4月には筋肉系の問題を再発。この一連の深刻なアクシデントにより、このDFは6カ月以上にわたって公式戦のピッチに立っていない。
こうした身体的問題の深刻さと頻度を踏まえると、長期的な見通しには依然として懸念が残る。28歳の同選手が、かつて見せていたトップレベルのパフォーマンスを取り戻すのに苦しむ可能性があるとの現実的な不安も存在している。
モウリーニョ、慎重なアプローチを採用
ピッチ復帰をめぐる期待が高まる一方で、マドリーは『Mundo Deportivo』によれば、一切のリスクを取らない方針だ。ジョゼ・モウリーニョ監督とメディカルスタッフは、トレーニングでのミリトンの身体的な反応を見極めながら、最大限の慎重姿勢を貫くという。
メディカルチームは、このDFを高強度の試合に急いで復帰させれば、深刻な事態を招きかねないことを十分に理解している。そのため、トップチームの通常練習への合流は段階的かつ綿密な計画のもとで進められる見通しだ。
この慎重な戦略は、選手を再び壊滅的な再発から守ることを目的としている。首脳陣も、万全の状態にあるミリトンを取り戻すには、時間と忍耐、そして無理のないスケジュールが必要だと理解している。
- AFP
リーガ復帰におけるマドリーのターゲットの反応
マドリーは10月10日（土）、リーガ第8節でサンティアゴ・ベルナベウにビジャレアルを迎え、国内戦線に戻る。モウリーニョ率いるチームは現在、スペイン1部で4位につけており、首位バルセロナとは勝ち点6差となっている。
ミリトンがすぐに先発争いへ復帰する形で起用されるとは限らないが、全体練習への復帰は、首位との差を縮めたいマドリーにとって絶妙なタイミングでの守備面の後押しとなる。
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