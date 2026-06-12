エデル・ミリタオ、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰について見解を述べる

ミリタオはSportyBetの取材に、名将の復帰についてこう語った。「彼は素晴らしい監督だ。来シーズンが楽しみだ。人生には浮き沈みがある。大切なのは精神の安定だ。頭が整理され、家族関係が良好なら、すべてはうまくいく。」

さらに、彼は最近のコンディション不良による精神的な負担についても語った。「クロスを合わせようとしたときに起きたんだ。シュートを打とうと体をひねった瞬間、何かおかしいと感じた。

最初は大したことないと思った。ロッカールームまで歩いて行き、検査を受けたが、明確な結果は出なかった。その後、診断結果が判明した。当然、これほど多くの怪我は精神的に影響するが、同時に経験にもつながる。以前は爆発力のある選手だったが、今はより成熟し、スピードに頼りすぎなくなった。」