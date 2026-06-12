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エデル・ミリタオ、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰について見解を述べる
モウリーニョ、レアル・マドリードに復帰
フロレンティーノ・ペレス会長は、アルバロ・アルベロアの退団を受け、63歳の同氏を2029年までの契約でベルナベウに呼び戻し、大統領選での公約を迅速に果たした。これは、スペインのビッグクラブで3年間指揮を執った後、13年前にマドリードを去ったポルトガル人指揮官にとって、センセーショナルな復帰となる。
マドリードはベンフィカに補償金1500万ユーロを支払い、モウリーニョは来月正式に指揮を執る。一方、ミリータオは4月に左脚近位腱を断裂し、手術後に5か月のリハビリに臨む。
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ミリタオが怪我と監督交代について語る
ミリタオはSportyBetの取材に、名将の復帰についてこう語った。「彼は素晴らしい監督だ。来シーズンが楽しみだ。人生には浮き沈みがある。大切なのは精神の安定だ。頭が整理され、家族関係が良好なら、すべてはうまくいく。」
さらに、彼は最近のコンディション不良による精神的な負担についても語った。「クロスを合わせようとしたときに起きたんだ。シュートを打とうと体をひねった瞬間、何かおかしいと感じた。
最初は大したことないと思った。ロッカールームまで歩いて行き、検査を受けたが、明確な結果は出なかった。その後、診断結果が判明した。当然、これほど多くの怪我は精神的に影響するが、同時に経験にもつながる。以前は爆発力のある選手だったが、今はより成熟し、スピードに頼りすぎなくなった。」
上司へのプレッシャーが高まっている
2シーズン連続無冠に終わった強豪チームの再建を任され、モウリーニョがスペインの首都に帰ってきた。彼は2010～2013年の初就任時にラ・リーガとコパ・デル・レイを制したが、10年以上前にチェルシーでプレミアリーグを制して以来、リーグタイトルを獲得できておらず、現代的な戦術アプローチには疑問の目が向けられている。
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10月の回復を見据えて慎重に
モウリーニョ監督は来月、レアル・マドリードのプレシーズン合宿を開始し、守備の強化を図る。ミリタオは10月の復帰を目指しており、開幕数ヶ月は欠場する。監督はミリタオの代役を探しており、リヴァプールとの契約が終了したコナテの獲得が近づいている。