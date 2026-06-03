移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと、クラブや選手が後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で最も得をしたのは誰かをお伝えします。夏の移籍市場期間中、成立した移籍をその都度評価し、最大の勝者と敗者を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと、クラブや選手が後悔するケースもあります。
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アタランタにとって、彼らのビジネスモデルがまた成功した。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間活躍し、マンチェスター・ユナイテッドへ売却することでボーナスを含め移籍金をほぼ倍にできる。 彼の穴埋めは簡単ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強硬に高値を主張。契約残り1年ながら、ユナイテッドは要求額を支払った。スカウト陣の腕が光る。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブが珍しく賢明な獲得を行った。 カゼミーロの移籍で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、守備力と攻撃参加を兼備するブラジル人を獲得し、戦力維持に成功した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した。それが、カルロ・アンチェロッティ監督がW杯代表にカゼミーロを選出し、エデルソンを外した理由だ。 とはいえ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年ヨーロッパリーグ決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破ったチームでは、エデルソンが要だった。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティへの移籍が噂されたほどだ。あの時のフォームを取り戻せば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないものの、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって：長年待ち望んだ移籍だ。彼はプレミアリーグでプレーしたいと公言しており、自分のスキルを活かせる舞台を手に入れた。ボール奪取と保持に優れ、ペナルティエリアでも脅威になる。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコへ行ったほうが良かったという声もある。だがマイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、かつては才能ある選手にとって危険な移籍先とされたオールド・トラッフォードに安定感をもたらした。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残す潜在能力を持ち、それが実現すればブラジル代表復帰にもつながるだろう。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、アレクサンダー・イサクの残留を死守しようとしたが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望を申し出た時点で放出していれば、混乱は避けられた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何ら得がなかった。 そこでクラブは、居場所を失ったフォワードを破格の移籍金で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権も提示できず、12位という低迷も響く。ゴードンもイサクに続き退団を希望し、サウジ・オーナーの熱も冷める中、彼らはもはや英エリート勢の脅威ではない。評価：B-
バルセロナにとって：懸念を示す兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良いスタートとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、プレスも秀逸。フリック監督がゴーサインを出した理由だ。 それでも、バルサが過大支払いをした事実は否めない。ゴードンがワールドカップで活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとはいえ、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだ。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。だが、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別」を忘れたようだ。評価：C+
ゴードンにとって：夢の移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定しなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへついに加入した。少年時代から応援するリヴァプールとの噂に心を揺さぶられたと本人が明かし、当初はバイエルン・ミュンヘンへ行くと思われた。 しかしバイエルンは提示された移籍金を高いと判断し、交渉は流れた。この事実こそがゴードンが抱える課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。バルサが巨費を投じたのは、ベンチ要員ではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、実力を示さなければならない。バルサで28得点を挙げたラッシュフォードですら、今や余剰戦力だ。それでもゴードンは幸運を信じているだろう。エランガとプレーしていた彼が、これからヤマルと並んでピッチに立つのだ。評価：A
マーク・ドイル