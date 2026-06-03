ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、アレクサンダー・イサクの残留を死守しようとしたが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望を申し出た時点で放出していれば、混乱は避けられた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何ら得がなかった。 そこでクラブは、居場所を失ったフォワードを破格の移籍金で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権も提示できず、12位という低迷も響く。ゴードンもイサクに続き退団を希望し、サウジ・オーナーの熱も冷める中、彼らはもはや英エリート勢の脅威ではない。評価：B-

バルセロナにとって：懸念を示す兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良いスタートとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、プレスも秀逸。フリック監督がゴーサインを出した理由だ。 それでも、バルサが過大支払いをした事実は否めない。ゴードンがワールドカップで活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとはいえ、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだ。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。だが、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別」を忘れたようだ。評価：C+

ゴードンにとって：夢の移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定しなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへついに加入した。少年時代から応援するリヴァプールとの噂に心を揺さぶられたと本人が明かし、当初はバイエルン・ミュンヘンへ行くと思われた。 しかしバイエルンは提示された移籍金を高いと判断し、交渉は流れた。この事実こそがゴードンが抱える課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。バルサが巨費を投じたのは、ベンチ要員ではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、実力を示さなければならない。バルサで28得点を挙げたラッシュフォードですら、今や余剰戦力だ。それでもゴードンは幸運を信じているだろう。エランガとプレーしていた彼が、これからヤマルと並んでピッチに立つのだ。評価：A

マーク・ドイル