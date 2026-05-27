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エデルソンはマンチェスター・ユナイテッドと個人条件で合意し、他クラブとの交渉を中断。オールド・トラッフォードへの移籍へ前進した。
レッド・デビルズ、個人条件で合意
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、エデルソンはマンチェスター・ユナイテッドと個人条件で合意した。中盤補強は大きく前進した。26歳の彼はキャリントンが長年マークしてきたターゲットで、プレミアリーグへの魅力が他の欧州クラブよりマンチェスター移籍を後押しした。
ロマーノ氏によると、彼は先週から他クラブとの交渉をすべて中断し、ユナイテッド一本に絞っているという。この姿勢により、ユナイテッドはアタランタとの移籍金交渉でも主導権を握り、関係者全員が納得する条件を最終決定する段階に入った。
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交渉は最終段階に入った
個人条件はすでに問題ではないが、両クラブは移籍金の最終条件で合意する必要がある。アタランタとマンチェスター・ユナイテッドは数週間にわたり、4500万ユーロ（3900万ポンド／5200万ドル）のパッケージ契約を交渉しており、早期解決を望んでいる。 移籍金はラスムス・ホイリュンドのケースと同様に、基本額に出来高ボーナスが加わる構造になる見込みだ。
来季CL出場を逃したアタランタは、この売却を容認する見通し。本拠地ベルガモのクラブにとって、中盤の要を3900万ポンド超で放出することは、オフシーズンの再投資を可能にする重要なビジネスとなる。
パラディーノ氏は具体的な協議を認めた。
週末のアタランタ最終戦で先発から外れたこのMFの去就は、憶測が最高潮に達している。 1-1で引き分けた後、アタランタのパラディーノ監督は「エデルソンが今日出場しなかったのは、トップクラブと具体的な交渉が進んでいるからだ」と明かした。マンチェスター・ユナイテッドの名は出なかったが、個人合意 already達成されており、移籍先はほぼ確定視されている。
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キャリックが標的を仕留めた
エデルソンの獲得は、先日正式監督に就任したマイケル・キャリックにとって大きな成果となる。チームをCLへ復帰させたキャリックは、守備とハイプレス両方をこなす中盤の要を求めており、41試合に出場したエデルソンはその条件にぴったり合う。
今季41試合に出場したエデルソンは、セリエA屈指の安定感を誇る。獲得は、来季CL復帰を目指すクラブの意志を示すとともに、カリック監督に信頼できるボール奪取役をもたらす。