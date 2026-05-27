ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、エデルソンはマンチェスター・ユナイテッドと個人条件で合意した。中盤補強は大きく前進した。26歳の彼はキャリントンが長年マークしてきたターゲットで、プレミアリーグへの魅力が他の欧州クラブよりマンチェスター移籍を後押しした。

ロマーノ氏によると、彼は先週から他クラブとの交渉をすべて中断し、ユナイテッド一本に絞っているという。この姿勢により、ユナイテッドはアタランタとの移籍金交渉でも主導権を握り、関係者全員が納得する条件を最終決定する段階に入った。







