エディ・ハウ監督、ニューカッスル選手に「史上最大の」バルセロナとのチャンピオンズリーグ対決への準備を要求
ニューカッスルのダーズリー・パーク練習場では、悲嘆に暮れるよりも集中力が極限まで高まっている。週末のFAカップ敗退はトロフィーを渇望するサポーター層に痛手を与えたが、ハウ監督は即座に物語の枠組みを再構築した。カタルーニャの強豪との対戦は、PIFによる買収以降、クラブが驚異的なスピードで成長していることを如実に物語っている。 ほんの数年前まで降格争いをしていたチームにとって、5度の欧州王者を迎え撃つ決勝トーナメントの舞台は現実離れした光景だ。しかしハウ監督は選手たちに、この現実を恐れるのではなく受け入れるよう求めている。
セント・ジェームズ・パークでの歴史的な夜
「「今はネガティブになりやすい。FAカップ敗退は承知しているが、クラブ史上最大の試合が控えている。その覚悟で臨まねばならない」とハウ監督は記者団に語った。「我々はチャンピオンズリーグでこの立場に立ったことがなく、これは最高の舞台だ。選手たちをその試合に備えさせねばならない。今に浸っている時間はない」
マグパイズは11月以降休養週なしで過酷なスケジュールをこなし、手薄な戦力に疲労の兆候が現れ始めている。それでも監督はハンス・フリック率いるチームを打ち破る伝説的パフォーマンスを要求する。「今シーズン未到達のレベルへ引き上げるエネルギーをどこからか見出さねばならない。それが突破への唯一の道だ」とハウは付け加えた。
バルサ、ニューカッスルの熱狂的な雰囲気を警戒
ニューカッスルが巻き返しを図る一方、フリック率いるリーガ首位チームはイングランドで最も威圧的なスタジアムの一つでの過酷な戦いに備えている。ミッドフィルダーのフェルミン・ロペスは、タイズサイドのチームが「フィジカル重視」のスタイルと「厳しいスタジアム環境」で挑むため、スペイン勢にとって脅威的な挑戦となると認めた。バルセロナはアスレティック・クラブ戦を1-0で制した直後の試合となる。
スペインからの報道によれば、バルサはニューカッスルを軽視しておらず、フリック監督はハウ率いるチームの特定脅威に対処する明確な戦略を練っている。ディアリオAS紙の報道によると、ドイツ人指揮官は特に「出だしでつまずかないこと」に注力している。熱狂的なホームサポーターの後押しを受けたニューカッスルが猛烈なスタートを切り、アウェーチームを容易に動揺させると予想しているためだ。戦術面では、アウェーチームは普段より現実的な姿勢で自陣を守る可能性が高い。 バルサがリードを守るため、典型的な高い守備ラインを放棄し、より深い位置での守備を選択する可能性が示唆されている。この戦略は、最近の国内リーグ戦でも一時的に見られたものだ。
9月のシナリオを逆転させる
カタルーニャ勢は2025年9月のチャンピオンズリーググループステージでニューカッスルを下しているが、マグパイズは決勝トーナメントでは別物だと感じているだろう。 全大会通じて4連勝中のフリック率いるチームは絶好調だが、前回イングランド遠征ではチェルシーに完敗（0-3）を喫している。ハウ監督と選手たちは雪辱を果たし、あのロンドンの悪夢をアウェーチームに再現させたいと願っている。タイズサイドの伝説となる結果を収め、この試合を監督が信じる歴史的転換点として確固たるものにしたいところだ。
