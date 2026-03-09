エディ・ハウ監督、ニューカッスル選手に「史上最大の」バルセロナとのチャンピオンズリーグ対決への準備を要求

「「今はネガティブになりやすい。FAカップ敗退は承知しているが、クラブ史上最大の試合が控えている。その覚悟で臨まねばならない」とハウ監督は記者団に語った。「我々はチャンピオンズリーグでこの立場に立ったことがなく、これは最高の舞台だ。選手たちをその試合に備えさせねばならない。今に浸っている時間はない」

マグパイズは11月以降休養週なしで過酷なスケジュールをこなし、手薄な戦力に疲労の兆候が現れ始めている。それでも監督はハンス・フリック率いるチームを打ち破る伝説的パフォーマンスを要求する。「今シーズン未到達のレベルへ引き上げるエネルギーをどこからか見出さねばならない。それが突破への唯一の道だ」とハウは付け加えた。