エディ・ハウ監督、アーセナルとマンチェスター・シティの選択を明かす「今季ニューカッスルが対戦した最強の相手」
ハウのマンチェスター・シティに関する観察
ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは、プレミアリーグで1度、カラバオカップ準決勝で2度勝利を収め、ニューカッスルに対して心理的な優位を確立している。アーセナルがシーズンの大半をプレミアリーグ首位で過ごしたにもかかわらず、ハウ監督は現在国内最強の座を誰が握っているかについて疑いの余地はないと断言した。 彼にとって、世界王者である彼らの容赦ない性質は、純粋な技術的消耗という点で、ミケル・アルテタ率いる好調なアーセナルでさえも太刀打ちできない独特の挑戦となっている。
マンチェスター・シティが優位性を示す
最新のカップ戦敗退における実力差を振り返り、ハウ監督はアウェーチームの圧倒的な質の高さを即座に認めた。ニューカッスル指揮官は、グアルディオラ監督が選手をローテーションさせても、その技術レベルは今シーズン欧州や国内のトップクラスと対戦してきたニューカッスルを含む、同リーグの大半のチームにとってほぼ手の届かないものだと指摘した。
ハウ監督は語った。「（シティは）チーム変更を行ったが、彼らの持つ層の厚さが如実に表れた。今日の試合では、彼らがその調子で臨む中、我々にはおそらく一歩及ばなかった。彼らは卓越しており、我々は試合の流れから脱落した」 我々はエネルギーを失ったように見えたが、彼らはボールを巧みに保持し、相手を走らせ、追いかけさせることでそうさせる。そうして疲労が蓄積し、技術的なミスを犯せば、また追いかける羽目になる。彼らは長年この戦術を貫いてきた。だからこそ、私にとって彼らは我々が継続的に対戦してきた中で最高のチームであり、今日は特に絶好調だった。我々は単にエネルギーが枯渇してしまったのだ」
防御兵器としての所持
シティが披露した戦術の妙技により、ニューカッスルは後半の大半を影を追うような状態に追い込まれた。ハウ監督は、シティのボール保持能力がチャンス創出と相手チームの体力・精神力の消耗という二重の目的を果たすと指摘。この特質こそが、ニューカッスルが今シーズン苦戦しているアーセナルのような他強豪チームとの差別化要因だとハウは考えている。
「彼ら相手に技術的なミスを犯した瞬間、長い間ボールに触れられなくなり、やがてエネルギーが枯渇していく」とハウ監督は続けた。「だからこそ彼らは長年最強チームであり続け、今またその地位を取り戻す勢いを見せている。従来のスタイルとは異なる進化を遂げつつあるが、非常に、非常に効果的なチームだ」
タイトル争いが沸点に達する
アーセナルは現在、プレミアリーグ首位でシティに7ポイント差をつけているが、グアルディオラ率いるチームは1試合少ない。両チームは3月22日にウェンブリーで行われるカラバオカップ決勝で対戦する予定だ。
