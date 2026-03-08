エディ・ハウ監督、アーセナルとマンチェスター・シティの選択を明かす「今季ニューカッスルが対戦した最強の相手」

最新のカップ戦敗退における実力差を振り返り、ハウ監督はアウェーチームの圧倒的な質の高さを即座に認めた。ニューカッスル指揮官は、グアルディオラ監督が選手をローテーションさせても、その技術レベルは今シーズン欧州や国内のトップクラスと対戦してきたニューカッスルを含む、同リーグの大半のチームにとってほぼ手の届かないものだと指摘した。

ハウ監督は語った。「（シティは）チーム変更を行ったが、彼らの持つ層の厚さが如実に表れた。今日の試合では、彼らがその調子で臨む中、我々にはおそらく一歩及ばなかった。彼らは卓越しており、我々は試合の流れから脱落した」 我々はエネルギーを失ったように見えたが、彼らはボールを巧みに保持し、相手を走らせ、追いかけさせることでそうさせる。そうして疲労が蓄積し、技術的なミスを犯せば、また追いかける羽目になる。彼らは長年この戦術を貫いてきた。だからこそ、私にとって彼らは我々が継続的に対戦してきた中で最高のチームであり、今日は特に絶好調だった。我々は単にエネルギーが枯渇してしまったのだ」