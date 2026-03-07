AFP
エディ・ハウ監督は、FAカップのマンチェスター・シティ戦で好調なスタートを切ったものの、後半に失速したことを認めた。
ハワード、敗戦後に優勝チームを称賛
シティは土曜日の夜、セント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドを3-1で圧倒し、FAカップ準々決勝進出を決めた。ホームチームが好調なスタートを切り、ハービー・バーンズが18分に先制点を挙げたものの、王者シティは冷静に対応した。
サヴィーニョが前半終了間際に同点弾を決め、後半の圧倒的な展開への布石となった。逆転劇の主役はマルムーシュ。後半開始わずか2分で勝ち越し点を挙げると、65分には自身2点目を決めて試合を決定づけ、シティのベスト8進出を確実なものにした。
敗戦を振り返り、ニューカッスルのハウ監督は、王者相手に序盤の勢いを維持できなかったと認めた。「我々は良いスタートを切り、30分間は本当に良かった。おそらく二つの要因があった。エネルギー面で序盤の勢いを維持できなかったこと、そして相手も非常に良くプレーしたことだ。それを受け入れるしかない」とハウ監督は試合後のTNTスポーツのインタビューで語った。
身体的負担と都市の質
マグパイズは序盤の攻防で鋭さを見せたが、前半が進むにつれボール保持力の差が明らかになった。ハウ監督は、ペップ・グアルディオラ率いる高圧的なプレス戦術の身体的負担が最終的に自軍に響き、試合が後半に差し掛かるにつれてペースを維持できなくなったと指摘した。
「我々は後半はもちろん、前半終盤にもすでに力尽きていたように感じた」 相手は非常に優れたチームだったと言わざるを得ない。我々はボールを保持してプレッシャーをかけようとしたが、十分なボール支配ができなかった」とハウ監督は説明し、シティの63％というボール支配率を強調した。「今日のサポーターは素晴らしかった。序盤以降は声援を送る機会が少なかったが、最後まで我々と共にいて、終盤には声援を送ってくれた。チャンピオンズリーグでは彼らの力が必要だ」
グアルディオラ、歴史的なパフォーマンスを称賛
ニューカッスルが悔やむ中、グアルディオラはチームのプレーを称賛した。マンチェスターで10年目を迎えるカタルーニャ出身の指揮官は、この勝利がセント・ジェームズ・パークで目撃した中でも最も印象的なものの一つだと述べ、10シーズン中9度目の大会ベスト8進出を果たした。
「レバークーゼン戦も強力な布陣だったが、今日は我々が勝った。だから問題ない。勝てば良い決断、負ければ悪い決断だ」とグアルディオラは語った。「ここ10年でこのスタジアムで最も優れたパフォーマンスだった。これが継続性であり、誇りに思う理由だ」
また、個々のスター選手にも特別な称賛を贈った。「ジョン・ストーンズについては、彼が長い間負傷していたことを考えると嬉しい。最高のパフォーマンスを発揮するには時間が必要だ。今日は彼がキャプテンを務めたが、それに見合う活躍だった」と述べた後、サヴィーニョについてこう続けた。「なんて素晴らしいウインガーだ。1対1の状況では、彼は非常に危険な存在だ」
トリッピアー、バルセロナ戦を見据える
キアラン・トリッピアは、前半30分以降の流れの変化について監督の意見に同調した。ベテランDFは、シティがリズムをつかんだ後は、特に国内リーグの過酷な戦いでニューカッスルの選手層が限界まで試された状況では、ホームチームが流れを食い止める手立てはほとんどなかったと認めた。
「最初の30分は我々も善戦したと思う。シティはトップクラスのチームだ。今日は悔しいが受け入れるしかない。相手が同点に追いつき、あのクオリティを前に我々はプレスを試みたが、言い訳は通用しない。今日はより優れたチームに敗れたのだ」 今は火曜日の試合に集中しなければならない。ファンは浮き沈みの中で常に我々と共にいてくれた。バルセロナ戦ではきっと熱狂的な応援をしてくれるだろう。非常に重要な一戦になる」とトリッピアーは締めくくった。
