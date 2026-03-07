シティは土曜日の夜、セント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドを3-1で圧倒し、FAカップ準々決勝進出を決めた。ホームチームが好調なスタートを切り、ハービー・バーンズが18分に先制点を挙げたものの、王者シティは冷静に対応した。

サヴィーニョが前半終了間際に同点弾を決め、後半の圧倒的な展開への布石となった。逆転劇の主役はマルムーシュ。後半開始わずか2分で勝ち越し点を挙げると、65分には自身2点目を決めて試合を決定づけ、シティのベスト8進出を確実なものにした。

敗戦を振り返り、ニューカッスルのハウ監督は、王者相手に序盤の勢いを維持できなかったと認めた。「我々は良いスタートを切り、30分間は本当に良かった。おそらく二つの要因があった。エネルギー面で序盤の勢いを維持できなかったこと、そして相手も非常に良くプレーしたことだ。それを受け入れるしかない」とハウ監督は試合後のTNTスポーツのインタビューで語った。