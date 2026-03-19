エディ・ハウ監督は、自身がゲイリー・ネヴィルの悪名高い記録に並んだことを受け、ニューカッスルの選手たちにバルセロナに大敗したことを「速やかに乗り越える」よう促した

ハウ監督は、チームが試合の一部で本来の姿を見せたと主張した一方で、失点の内容には悔しさを隠せなかった。彼は、普段とは異なる個人のミスやセットプレーでの組織力の欠如を指摘し、それが試合終盤にバルセロナに猛攻を許す原因となったと述べた。

「セント・ジェームズ・パークでの90分間、そして今日の試合の半分は、我々は彼らに互角の戦いを繰り広げた。スコアを見るのは辛いことだが、そのことは忘れてはならない。あれは試合の全貌を反映したものではない」とハウは付け加えた。

「我々の守備は、チェルシー戦ほどのレベルにはなかった。最初の失点では、2人の選手が滑ってしまった。その後、セットプレーから失点した。そして決定的な瞬間はPKだった。前半は素晴らしいプレーを見せた――我々は傑出していたと思うし、我々が目指す姿をよく体現していた――が、ミスが多すぎた。

「本来の実力を発揮して守っていれば、前半終了時にリードを許すことはなかったはずだ。その後、またセットプレーから失点してしまった。最初の4失点は我々としては不可解なものだった。あのような失点は許されない。セットプレーからの2失点は、典型的な失点であり、許しがたいものだ。あれはあってはならない。ラミン・ヤマルのPKから、心理的に立ち直れなかったと思う」