AFP
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エディ・ハウ監督は、自身がゲイリー・ネヴィルの悪名高い記録に並んだことを受け、ニューカッスルの選手たちにバルセロナに大敗したことを「速やかに乗り越える」よう促した
ハウにとって不本意な記録が続いた夜
カタルーニャでの大敗は、ニューカッスルの欧州大会進出への野心に大きな打撃を与えただけでなく、ハウ監督を「選ばれざる選りすぐりのクラブ」の一員にしてしまった。自チームが7失点を喫するのを目の当たりにしたハウ監督は、2016年のネヴィル以来、この象徴的なスタジアムで指揮を執った初のイングランド人監督となった。
ネヴィルのバレンシア監督時代は、バルセロナにコパ・デル・レイで0-7の大敗を喫したことで悪名高い。マグパイズも同様に、守備陣が完全に崩壊する中で圧倒された。前半はアンソニー・エランガが2得点を挙げて試合を接戦に持ち込んだものの、後半にはその勢いを失ってしまった。
- Getty Images Sport
ハウは精神的な強さを求めている
試合終了のホイッスルが鳴った後、ハウ監督はチームがこの結果を水に流す必要性を率直に語り、選手たちに高いモチベーションを持って次の試合に目を向けるよう促した。
「自分自身の気持ちを切り替えることには何の問題もない。問題は選手たちの方だ」と、ガーディアン紙が引用したハウ監督の言葉だ。「私は物事や試合、そして分析プロセスをかなり素早く切り替えることができる。今はすべてがサンダーランド戦にかかっている。今日のことではなく、この大一番に臨むために、精神的にも肉体的にも万全な準備を整えることが重要だ。我々にとって良い試合になると思う。
「日曜日の試合は極めて重要だ。現時点でそれについて語るのは難しい。我々は命がけでプレーしなければならない。この試合は、この街にとっても、サポーターにとっても、選手たちにとっても、そしてクラブ全体にとっても非常に大きな意味を持つ。我々はこれを素早く処理し、日曜日に向けて集中しなければならない。」
スポティファイ・カンプ・ノウでは、守備のミスが痛手となった
ハウ監督は、チームが試合の一部で本来の姿を見せたと主張した一方で、失点の内容には悔しさを隠せなかった。彼は、普段とは異なる個人のミスやセットプレーでの組織力の欠如を指摘し、それが試合終盤にバルセロナに猛攻を許す原因となったと述べた。
「セント・ジェームズ・パークでの90分間、そして今日の試合の半分は、我々は彼らに互角の戦いを繰り広げた。スコアを見るのは辛いことだが、そのことは忘れてはならない。あれは試合の全貌を反映したものではない」とハウは付け加えた。
「我々の守備は、チェルシー戦ほどのレベルにはなかった。最初の失点では、2人の選手が滑ってしまった。その後、セットプレーから失点した。そして決定的な瞬間はPKだった。前半は素晴らしいプレーを見せた――我々は傑出していたと思うし、我々が目指す姿をよく体現していた――が、ミスが多すぎた。
「本来の実力を発揮して守っていれば、前半終了時にリードを許すことはなかったはずだ。その後、またセットプレーから失点してしまった。最初の4失点は我々としては不可解なものだった。あのような失点は許されない。セットプレーからの2失点は、典型的な失点であり、許しがたいものだ。あれはあってはならない。ラミン・ヤマルのPKから、心理的に立ち直れなかったと思う」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
ニューカッスルは今後、プレミアリーグでのサンダーランドとの「タイン・ウェア・ダービー」に向けて準備を進める。マグパイズは30試合で勝ち点42を獲得し、現在順位表で9位につけているが、チャンピオンズリーグ出場圏内とは9ポイント差がついている。プレミアリーグの残り8節を控え、ハウ監督率いるチームは、来シーズンの欧州カップ戦出場権、おそらくはヨーロッパリーグかカンファレンスリーグへの出場権獲得に向けて、全力で挑んでいくことになるだろう。
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