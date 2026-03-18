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エディ・ハウ監督は、バルセロナ戦での崩壊について「個人のミス」を原因として挙げ、ニューカッスルは前半終了時点でリードしているべきだったと主張した
バルセロナがニューカッスルの集中力の欠如を突き放す
ハウ監督は、バルセロナが快勝して準々決勝に進出したカタルーニャでの敗北の主な原因として、集中力の欠如を挙げた。セント・ジェームズ・パークでの第1戦が1-1の引き分けに終わった後、第2戦ではラフィーニャが6ゴールに関与し、ロベルト・レヴァンドフスキ、マルク・ベルナル、ラミネ・ヤマル、フェルミン・ロペスもそれぞれゴールを決めた。
「今日の守備は、ほんの数日前のチェルシー戦ほどのレベルにはなかった。最初の失点で2人の選手が滑ったのを皮切りに、セットプレーから失点し、おそらく最大のミスはPKだった」とハウ監督は認めた。
好調なスタートから、後半の猛攻へと展開した
バルセロナはラフィーニャのゴールで早い段階で先制したが、エランガが2度同点に追いついた。そのうちの1点は、ヤマルのミスを突いた冷静なフィニッシュによるものだった。エランガの2ゴールにもかかわらず、バルセロナはベルナルや、アディショナルタイムにヤマルが決めたPK（キアラン・トリッピアーが常に脅威となっていたラフィーニャにファウルを犯したことで得たもの）で常に反撃し、激しい攻防が続いた前半をホームチームがリードして折り返した。
「前半のプレーは素晴らしかったし、多くの面で傑出していたと思う。まさに我々が目指すサッカーを体現した試合だった。ただ、あの素晴らしいパフォーマンスを最後まで維持するには、プレーの中に個人ミスが多すぎた」とハウ監督は述べた。好調なスタートを切ったものの、後半に入るとバルセロナがギアを一段上げ、失点が続いた。
プレッシャーにさらされたマグパイズの守備が崩れる
ハンス・フリック監督率いるチームが後半開始からわずか10分間で3得点を挙げたことで、ハウ監督は自チームの守備の崩壊に困惑した。フェルミンの決定的なゴールとレヴァンドフスキの2得点がニューカッスルの守備陣のあらゆる弱点を露呈させ、さらにジェイコブ・ラムジーのミスを突いてラフィーニャが7点目を決めた。この容赦ない攻撃により、マグパイズの戦術的な規律は完全に崩壊し、監督は選手たちの普段とは異なる集中力の欠如に首を傾げた。
ハウ監督は次のように説明した。「もし我々が本来のパフォーマンスや守備力を少しでも発揮できていれば、ハーフタイム時点でリードしていたはずだ。 ハーフタイムで戦術を変える必要は特に感じなかった。我々は本当に、本当に強かったと思う。だが、もちろんまたセットプレーから失点してしまった。最初の4失点については、我々のプレーの面から見直しているが、失点に至るまでの展開は奇妙なものだった。」
欧州離脱でエネルギー水準が低下
試合終了のホイッスルが鳴ったとき、スコアは両チームの実力差を如実に物語っていた。ハウ監督は、チームがフィジカル面でのパフォーマンスを維持できなかったことや、精神的な打撃から立ち直れなかったことについて、率直に認めた。
「「ハーフタイムのあの瞬間から、精神的に立ち直れたとは言い難い。少なくとも私にはそう見えた。後半、我々は確かに前半と同じようなエネルギーを持っていなかった。そして試合が事実上決着した時点でも、そのレベルを取り戻せていなかった。つまり、我々は後半、非常に、非常に良いスタートを切っていたのだ。さらに、より低く、深く、コンパクトな布陣に切り替えても、全く効果をもたらさなかった」とハウ監督は締めくくった。
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