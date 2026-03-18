エディ・ハウ監督は、バルセロナ戦での崩壊について「個人のミス」を原因として挙げ、ニューカッスルは前半終了時点でリードしているべきだったと主張した

バルセロナはラフィーニャのゴールで早い段階で先制したが、エランガが2度同点に追いついた。そのうちの1点は、ヤマルのミスを突いた冷静なフィニッシュによるものだった。エランガの2ゴールにもかかわらず、バルセロナはベルナルや、アディショナルタイムにヤマルが決めたPK（キアラン・トリッピアーが常に脅威となっていたラフィーニャにファウルを犯したことで得たもの）で常に反撃し、激しい攻防が続いた前半をホームチームがリードして折り返した。

「前半のプレーは素晴らしかったし、多くの面で傑出していたと思う。まさに我々が目指すサッカーを体現した試合だった。ただ、あの素晴らしいパフォーマンスを最後まで維持するには、プレーの中に個人ミスが多すぎた」とハウ監督は述べた。好調なスタートを切ったものの、後半に入るとバルセロナがギアを一段上げ、失点が続いた。