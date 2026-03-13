エディ・ハウ監督は、バルセロナ戦でのベンチ入りを巡りウェイン・ルーニー、ロイ・キーン、アラン・シアラーらから批判を浴びているニューカッスルのスター選手、アンソニー・ゴードンを擁護した

この25歳の選手は、病気のため火曜日の朝の練習を欠席したことから、セント・ジェームズ・パークで行われた1-1の引き分け試合の先発メンバーから外された。 これに対し、アラン・シアラーは批判の声を上げた。彼は、この一戦の重要性が些細な体調不良よりも優先されるべきだったと指摘し、Amazon Primeで次のように語った。「彼が体調不良なのは分かっているが、これはチャンピオンズリーグの準々決勝進出をかけた、ニューカッスル対バルセロナの一戦だ。今夜のこの試合に出ないなんて、並大抵のことではないだろう。」

キーンも『The Overlap』でこの意見に同調し、「体調が悪いのに、どうして30分間も出場できるんだ？」と疑問を呈した。

ルーニーもまた、体調不良の主張を一蹴し、次のように述べた。「体調が悪いなら、悪いんだ。ピッチに立つべきじゃない。試合前に彼は我々の前を通り過ぎたが、握手はしなかった。我々に感染させたくないと言ったが、その後、チームメイトたちと一緒にロッカールームに入っていったんだ。」