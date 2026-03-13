AFP
翻訳者：
エディ・ハウ監督は、バルセロナ戦でのベンチ入りを巡りウェイン・ルーニー、ロイ・キーン、アラン・シアラーらから批判を浴びているニューカッスルのスター選手、アンソニー・ゴードンを擁護した
評論界の重鎮たちがゴードンの出場可否に注目
この25歳の選手は、病気のため火曜日の朝の練習を欠席したことから、セント・ジェームズ・パークで行われた1-1の引き分け試合の先発メンバーから外された。 これに対し、アラン・シアラーは批判の声を上げた。彼は、この一戦の重要性が些細な体調不良よりも優先されるべきだったと指摘し、Amazon Primeで次のように語った。「彼が体調不良なのは分かっているが、これはチャンピオンズリーグの準々決勝進出をかけた、ニューカッスル対バルセロナの一戦だ。今夜のこの試合に出ないなんて、並大抵のことではないだろう。」
キーンも『The Overlap』でこの意見に同調し、「体調が悪いのに、どうして30分間も出場できるんだ？」と疑問を呈した。
ルーニーもまた、体調不良の主張を一蹴し、次のように述べた。「体調が悪いなら、悪いんだ。ピッチに立つべきじゃない。試合前に彼は我々の前を通り過ぎたが、握手はしなかった。我々に感染させたくないと言ったが、その後、チームメイトたちと一緒にロッカールームに入っていったんだ。」
- AFP
ハウ氏が医療プロトコルに関する誤解を解く
金曜日の記者会見で、ハウ監督は選手へのプレッシャーを和らげるため、選手起用に関する決定の全責任を負う意向を明らかにした。 「アンソニー・ゴードンについて、一つ明確にしておかなければなりません。彼はバルセロナ戦に出場する意思を十分に持っていました」とハウ監督は説明した。「多くの意見が出ていることは承知しています。彼がその朝体調を崩し、トレーニングに参加していなかったことを踏まえ、彼を先発起用しないという判断を下したのは私です。彼はプレーする準備はできていましたが、医療スタッフと相談した結果、自身はプレーできる状態ではないと判断したのです」
「連勝」と精神的な強さ
当面の健康上の懸念を aside にして、ハウ監督はこの機会を利用して、マグパイズの長期的なプロジェクトにおけるゴードンの重要性を改めて強調した。元エバートン所属の彼は今シーズン、欧州の舞台で10ゴールを挙げるなど絶好調であり、ハウ監督は即座に彼の性格を称賛した。「アントについては、おそらく『勝者』と分類するだろう」とハウ監督は述べた。「彼はすべてに勝ちたいと思っている。正真正銘の競争者だ。 彼には、トッププレイヤーに必要な資質が備わっていると思う。非常に一途で、自身の成長とプレーに集中している。今年の彼については、本当に称賛の言葉を尽くすしかない。彼にとって順風満帆なシーズンではなかった。どの選手にもあるように、多くの困難に直面してきた。しかし、今が今シーズンで最高の状態にあると思う。本当に素晴らしいプレーを見せている。」
- Getty Images Sport
カンプ・ノウでの試合を前に、選手選考に頭を悩ませている
ニューカッスルが土曜日のチェルシー戦（プレミアリーグ）と水曜日のバルセロナでの第2戦という重要なアウェイ連戦に備える中、ハウ監督は戦術的なジレンマに直面している。第1戦でラミン・ヤマルがアディショナルタイムにPKを決めたことで、マグパイズの準々決勝進出への望みは危うい状況にある。 ハウ監督は、試合のリズムを取り戻すためにゴードンを国内リーグの先発に戻すか、それともカンプ・ノウの威圧的な雰囲気に備えて彼の体力を温存するか、決断を迫られている。ハウ監督は、疲労の限界にありながらも歴史的なチャンスを掴みかけているチームを率いており、キャプテンのブルーノ・ギマランイスはブラジルでのリハビリを終え、チームと共にバルセロナへ遠征することを望んでいる。
広告