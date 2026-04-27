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エディ・ハウ監督は、ドイツメディアからストライカーの出場機会不足を厳しく追及された。そこでニック・ウォルテメイドには「もっと多くの出場時間」を得るために何をすべきかを伝えた。
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ドイツのメディアがヴォルテマデ氏について説明を求めている。
エミレーツ・スタジアムでのアーセナル戦を1-0で落とした後、ハウ監督はドイツメディアから厳しい批判を受けた。 ヴォルテマデの母国ドイツの記者たちは、6900万ポンドで獲得した彼がなぜベンチを温め、急きょ中盤で起用されるのか理由を知りたかった。198cmのストライカーは現在決定力不足に苦しみ、迫るW杯を前にドイツ代表のナーゲルスマン監督も懸念を示している。
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ハウはベンチからの活躍を称賛した
敗れたものの、ウォルテメイドはニューカッスルが巨費を投じた理由を示した。終盤に投入され、同点機を創出。ハウ監督も最近の采配を問われ、彼の貢献をまず挙げた。
「ニック（ウォルテメイド）は今日とても良かった。ヨアン（ウィッサ）もニックも途中出場して良いプレーをした。交代した2人とも期待通りのパフォーマンスだった。ヨアンのチャンスを演出したニックの創造性こそ彼の真骨頂で、非常に特別な才能だ」とハウ監督は語った。
トップチームでの出場時間を増やす道
ハウ監督は、ウォルテメイドがレギュラーを取り戻すには安定したパフォーマンスが不可欠だと明言した。アーセナル戦と同等のプレーを続けられるなら、22歳の扉は閉じていないと強調した。ポジション争いは激しく、証明は選手自身の責任だ。
ストライカーの将来についてハウは「ニックが今日のようなプレーを続ければ出場時間は増え、印象を残せる。私は彼のプレーに非常に満足している。9番（センターフォワード）たちは得点を重ねているため、彼はチャンスを待つしかなかった。だが、このプレーを続ければ、私は彼に非常に満足だ」と語った。
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ニューカッスルの停滞したシーズン
プレミアリーグ14位のニューカッスルは、欧州カップ戦出場圏との6ポイント差を考えると、今シーズンも中位で終える可能性が高い。 16敗目を喫したものの、ハウ監督はアーセナル戦のパフォーマンスが「転機」だと示唆した。残り4試合でトップ10との差は6ポイント。多くのサポーターがシーズンの早期終焉を望む中、マグパイズには有終の美を飾る圧力が掛かっている。