敗れたものの、ウォルテメイドはニューカッスルが巨費を投じた理由を示した。終盤に投入され、同点機を創出。ハウ監督も最近の采配を問われ、彼の貢献をまず挙げた。

「ニック（ウォルテメイド）は今日とても良かった。ヨアン（ウィッサ）もニックも途中出場して良いプレーをした。交代した2人とも期待通りのパフォーマンスだった。ヨアンのチャンスを演出したニックの創造性こそ彼の真骨頂で、非常に特別な才能だ」とハウ監督は語った。