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エディ・ハウ監督の次の仕事は？ 元ニューカッスル指揮官にイングランドを離れ、ユーロ2028後にトーマス・トゥヘル監督の後任に備えるよう助言
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チャンピオンズリーグ出場とタイトル獲得：ニューカッスルのハウ監督
ニューカッスルをチャンピオンズリーグ出場へ導き、さらにタインサイドに70年ぶりの国内タイトルをもたらしたハウは、2026年7月30日にセント・ジェームズ・パーク退任を発表し、サッカー界に衝撃を与えた。
2021年11月に初めて指揮を執って以降、マグパイズの指揮官として231試合を率い、イングランド1部でも在任期間の長い監督の1人だった。しかし、変革の波にのみ込まれ、北東部を去ることになった。
この夏はほかの著名な人物たちにも同じことが起きており、アンソニー・ゴードンとサンドロ・トナーリは高額移籍でそれぞれバルセロナとトッテナムに加わった。ブルーノ・ギマランイスは、アーセナルへの7500万ポンド（1億100万ドル）移籍に近づいている。
変革の夏において、ハウは最大の痛手となるのか？
一部では沈みゆく船とみなされる状況から身を引くことについて、ハウに同情の余地はある。自身が最大の損失になり得るかと問われたニューカッスルのアイコン、ワドルは、BetBrainとの提携でGOALにこう語った。「その可能性はある。いいかい、エディは良いスカッドを作り上げた。昨季は、彼が行った補強がうまく機能しなかった。苦しんでいた。正直に言って、チームは毎週のように苦しんでいた。
「だがエディは人気があったし、良いシステムで戦っていた。ジョーディーたちが見たかったものだ。彼らは前向きに仕掛けるアタッキングフットボールを愛していて、彼はそのスタイルでリーグカップ優勝を果たし、チャンピオンズリーグに2度導いた。だから、あそこで素晴らしい仕事をしたと言える。
「ただ、トナーリを失い、ゴードンを失い、正直に言って無名の3選手、若い選手たちを連れてきて、さらにギマランイスはアーセナルへ行きそうな様子だ。おそらく彼は『このチームをトップ4、トップ6のチームにはできない。人々が望んでいるレベルにはできない』と思ったのだろう。そして『ここでやれることはやり尽くしたし、次へ進む時だ』と考えたのだと思う」
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トゥヘル危機：イングランド代表監督にプレッシャーか？
ハウは以前から、イングランド代表監督の有力候補として取り沙汰されてきた。2026年ワールドカップでイングランドが精彩を欠いた末に準決勝敗退を喫したことを受け、今やトーマス・トゥヘルにとって即座の脅威になるかと問われたワドルは、次のように付け加えた。「いや、彼（トゥヘル）には時間が与えられると思う。クラブ監督としての実績は素晴らしい。国際サッカーは別物で、それはみんな分かっている。センターバックを買いに行くこともできないし、選手を買うこともできない。手元にいる選手でやるしかないんだ。
「あそこには層の厚いスカッドがある。彼らはよくやったよ。大会が始まった時点でも、実際に見ていても、優勝するとは思わなかった。実際その通り終盤までは進んだが、優勝できるとは一度も思わなかった。
「要は正しいバランスを見つけることだ。そして今足りないのは、優れた10番タイプと、本当に、本当にトップクラスのウインガーだ。その2人を見つけられれば、彼にとってはずっと助けになる。でも現時点でも、強力なスカッドだと思う。どんな相手とも勝負できるのは分かっている。ただ、何かが足りないんだ」
ハウ監督の次なる仕事：元ニューカッスル指揮官は海外へ向かうのか？
ハウが差し迫った代表監督就任の可能性を断たれたなか、ワドルは高く評価される戦術家が歩むべき道について、こう続けた。「人としてのエディのことは知らない。ただ、ピッチを離れれば物静かな人物だとは思っている。彼について多くを耳にすることはないし、姿を見かけることもあまりない。聞くところによれば、彼はサッカー、家、サッカー、家という生活だ。
「もし私がエディ・ハウなら、今は海外に出て1年か2年過ごし、そこでさらに経験を積んでから戻ってくる。そして次のEUROの後、2年後にはイングランド代表を率いる準備ができていると思う。
「彼の次の一手は本当に重要だと思う。プレミアリーグではいつだって仕事の話が出てくるものだ。6試合、10試合ほど終えたあとには、いくつか空きが出るだろうし、いつもそうだと分かっている。エディ・ハウを迎え入れることになれば、彼がプレミアリーグで指揮できるのは分かっている。実際にうまくやってきた。
「ただ、もっと学ぶためには、海外へ行って人生とは何か、指導とは何かを知る必要があると思う。なぜなら海外へ行けば、あなたはコーチになる。マネージャーではなく、コーチなんだ。そしてそれはエディにとって大いに助けになると思う。そうなれば、将来的にイングランド代表にとっても良い備えになるはずだ」
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ジャイスレ、セント・ジェームズ・パークで重責を担うことに
その助言が聞き入れられるかどうかは、まだ分からない。ハウが、イングランドあるいは他国で再び監督業に戻る前に、指揮官としての重圧から離れて休養を取る可能性もある。
ニューカッスルでは大きな仕事が後任に託されることになり、ドイツ人戦術家マティアス・ヤイスレがそのバトンを引き継ぐ。ヤイスレはこれまでレッドブル・ザルツブルクやサウジ・プロリーグのアル・アハリで指揮を執っており、2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕を前に就任する。
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