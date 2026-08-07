一部では沈みゆく船とみなされる状況から身を引くことについて、ハウに同情の余地はある。自身が最大の損失になり得るかと問われたニューカッスルのアイコン、ワドルは、BetBrainとの提携でGOALにこう語った。「その可能性はある。いいかい、エディは良いスカッドを作り上げた。昨季は、彼が行った補強がうまく機能しなかった。苦しんでいた。正直に言って、チームは毎週のように苦しんでいた。

「だがエディは人気があったし、良いシステムで戦っていた。ジョーディーたちが見たかったものだ。彼らは前向きに仕掛けるアタッキングフットボールを愛していて、彼はそのスタイルでリーグカップ優勝を果たし、チャンピオンズリーグに2度導いた。だから、あそこで素晴らしい仕事をしたと言える。

「ただ、トナーリを失い、ゴードンを失い、正直に言って無名の3選手、若い選手たちを連れてきて、さらにギマランイスはアーセナルへ行きそうな様子だ。おそらく彼は『このチームをトップ4、トップ6のチームにはできない。人々が望んでいるレベルにはできない』と思ったのだろう。そして『ここでやれることはやり尽くしたし、次へ進む時だ』と考えたのだと思う」