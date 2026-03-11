AFP
エディ・ハウ監督が「傑出した」ニューカッスルを称賛 バルセロナの「甘かった」終了間際のPKでCL対戦は微妙な均衡状態に
ニューカッスル、後半終了間際のPKで引き分けに終わる
試合終了まであと5分というところで、ハービー・バーンズがバックポストに抜け出し先制点を奪い、伝説的なタインサイドの物語が生まれるかに見えた。しかしトップレベルではわずかな差が勝敗を分けることで知られており、バルセロナの執拗なプレッシャーが最終的にニューカッスルの守備陣に決定的なミスを誘発した。ロスタイム最後の数秒で、試合の流れは一瞬で変わった。 途中出場のダニ・オルモはベテランの狡猾さを見せ、ペナルティエリア内で疲れた足をぶら下げたマリック・ティアウからファウルを誘った。年齢を超越したプレーを続ける10代のラミン・ヤマルが、冷静沈着にPKを決め、同点弾を叩き込んだ。
ハウ監督、マグパイズの「傑出した」プレーを称賛
試合終了のホイッスル後、TNTスポーツのインタビューに応じたハウ監督は選手たちを称賛し、次のように語った。「我々は傑出していた。本当に、本当に素晴らしいパフォーマンスだった。 「試合を通して高い強度を維持できた。終盤の出来事がそれを否定的に映すかもしれないが、我々にとって最高のパフォーマンスの一つだ。得点する前にも十分チャンスはあったと思う。この試合で我々の能力は証明されたが、敵地ではさらに上をいく必要があるだろう。達成可能だが、最高の状態で臨まねばならない」
バルセロナのPKについてハウはこう振り返った。「軽微なファウルだと思うが、マリクは接触した。我々は陣形を整えていた。あの失点はあってはならないものだ。検証はするが、それ以前の93分間の質の高いプレーを覆すようなことにはしたくない。選手たちを鼓舞するのが私の役目だ。 今シーズンは残念ながら何度かそうした状況に直面したが、我々の精神的な強さは疑う余地がない。次の試合までに準備は整っている。我々は自らの能力を信じている。そして今日、それを証明した」
バーンズは「奇妙な」雰囲気を振り返る
バーンズは、この夜を通じてニューカッスルの攻撃の脅威において重要な役割を果たし、監督と同様の感想を述べた。このウインガーは、セント・ジェームズ・パークでの試合の大部分でバルセロナの世界クラスの攻撃陣を封じ込めたにもかかわらず、ロッカールームには失望感が漂っていたことを認めた。
バーンズはTNTスポーツにこう語った。「少し奇妙な気分だ。まだ対戦は半分しか終わっていない。今夜は本当に良くプレーし、相手の危険な選手たちを封じ込めた。良いゴールでリードもした。しかし、試合の終わり方は受け入れがたいものだった。だが、これはまだ対戦の半分に過ぎないことを忘れてはならない。 試合では本当に良いプレーができた。大半の時間帯で優位に立っていた。アウェーでは異なる試合になるだろうが、自分たちの能力は分かっている。本来のレベルでプレーすれば、どれほど良い試合ができるかも理解している」
第2戦はすべてが懸かっている
引き分けによりバルセロナはカンプ・ノウで優位に立つが、ニューカッスルは決して手ごわい相手ではないことを証明した。 決勝戦を見据え、バーンズはこう付け加えた。「1-0でリードして現地へ向かうのはどんな気分だっただろう。だが現状はタイで、全てが懸かっている。アウェーでの一戦こそ我々の実力を示す場だ。我々にとってエキサイティングな試合になるだろう」ニューカッスルはまず土曜のプレミアリーグ・チェルシー戦に集中し、バルサとの再戦は4日後に控えている。
