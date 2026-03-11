エディ・ハウ監督が「傑出した」ニューカッスルを称賛　バルセロナの「甘かった」終了間際のPKでCL対戦は微妙な均衡状態に

試合終了のホイッスル後、TNTスポーツのインタビューに応じたハウ監督は選手たちを称賛し、次のように語った。「我々は傑出していた。本当に、本当に素晴らしいパフォーマンスだった。 「試合を通して高い強度を維持できた。終盤の出来事がそれを否定的に映すかもしれないが、我々にとって最高のパフォーマンスの一つだ。得点する前にも十分チャンスはあったと思う。この試合で我々の能力は証明されたが、敵地ではさらに上をいく必要があるだろう。達成可能だが、最高の状態で臨まねばならない」

バルセロナのPKについてハウはこう振り返った。「軽微なファウルだと思うが、マリクは接触した。我々は陣形を整えていた。あの失点はあってはならないものだ。検証はするが、それ以前の93分間の質の高いプレーを覆すようなことにはしたくない。選手たちを鼓舞するのが私の役目だ。 今シーズンは残念ながら何度かそうした状況に直面したが、我々の精神的な強さは疑う余地がない。次の試合までに準備は整っている。我々は自らの能力を信じている。そして今日、それを証明した」