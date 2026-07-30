シーズン終了後にマトフェン・ホールで行われた会合ではPIFの代表者たちから全面的な支持を受けていたにもかかわらず、ハウの突然の退任により、ニューカッスルは今夏も大きな転換期への対応を迫られている。移籍市場で注目度の高い主力選手たちを売却したことで、チーム編成は大規模な再構築の最中にある。

ニューカッスルはすでに、アンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍を6930万ポンドで、そしてサンドロ・トナーリのトッテナム・ホットスパー移籍を1億ポンドの契約で承認している。アーセナルが主力MFブルーノ・ギマランイスの獲得に積極的に動く中、ジャイスレにとっては、正式就任後ただちにチームを再編する手腕が問われることになる。