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エディ・ハウがニューカッスル退任へ アル・アハリ監督がセント・ジェームズ・パークで指揮を執る準備へ
ハウ、タインサイドでの在任に終止符
『The Athletic』によると、ハウはニューカッスルの監督職を離れる見通しで、タインサイドでの5年間の指揮に終わりを迎えることになる。昨季終了時には当初、引き続き指揮を執る決断を下していたが、48歳の指揮官は考えを変え、フットボールから離れて休養を取りたい意向をクラブの取締役会に伝えた。
この別れは円満なもので、ニューカッスル首脳陣もすでにその退任に向けた準備を整えている。現在はハウの後任として、アル・アハリの指揮官ジャイスレをセント・ジェームズ・パークに迎えるべく、踏み込んだ交渉が進められている。
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ジャイスレが最有力後任候補に浮上
同じ報道によると、監督の座を引き継ぐ最有力候補としてヤイスレが明確に浮上している。ドイツ人指揮官は、ニューカッスルの筆頭オーナーであり、アル・アハリも統括するサウジアラビアの政府系ファンド、パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）と強いつながりを持っている。
38歳の指揮官はレッドブル・ザルツブルクで評価を大きく高め、アグレッシブかつ高強度の攻撃的なフットボールでオーストリア・ブンデスリーガ2連覇とオーストリア・カップ制覇を成し遂げた。2023年にアル・アハリへ移って以降も、2025年と2026年にAFCチャンピオンズリーグ連覇へ導き、サウジアラビアのクラブで監督としての実績をさらに確立している。
ニューカッスルを変貌させ、無冠時代に終止符を打つ
ハウ監督は、2021年11月に19位と低迷していたクラブでスティーブ・ブルースの後任に就任し、セント・ジェームズ・パークに大きな遺産を残した。就任後すぐにニューカッスルをプレミアリーグ残留へ導くと、歴史的な2022-23シーズンにはチャンピオンズリーグ出場権も勝ち取った。
その最高の功績は2025年に訪れた。リヴァプールを破ってニューカッスルをカラバオカップ優勝に導き、クラブにとって70年に及ぶ主要タイトル獲得の悲願を終わらせた。しかし、厳しい2025-26シーズンではニューカッスルはプレミアリーグを12位で終え、チャンピオンズリーグでもバルセロナに大敗してベスト16で敗退した。
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夏の移籍混乱の中で再建へ
シーズン終了後にマトフェン・ホールで行われた会合ではPIFの代表者たちから全面的な支持を受けていたにもかかわらず、ハウの突然の退任により、ニューカッスルは今夏も大きな転換期への対応を迫られている。移籍市場で注目度の高い主力選手たちを売却したことで、チーム編成は大規模な再構築の最中にある。
ニューカッスルはすでに、アンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍を6930万ポンドで、そしてサンドロ・トナーリのトッテナム・ホットスパー移籍を1億ポンドの契約で承認している。アーセナルが主力MFブルーノ・ギマランイスの獲得に積極的に動く中、ジャイスレにとっては、正式就任後ただちにチームを再編する手腕が問われることになる。
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