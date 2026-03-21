「キングスブルー」はダルムシュタット98との首位対決で1-1（前半1-1）の引き分けに持ち込み、残り7試合を残して、追随するSVエルバースベルクとSCパーダーボルンに1ポイント差をつけて首位をキープしている。一方、「リリエン」は熾烈な昇格争いの中で、さらに1ポイント差をつけられ、4位につけている。
IMAGO / HMB-Media
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エディン・ジェコ不在の中、FCシャルケ04が2.ブンデスリーガの首位を維持
ハノーファー96戦（2-2）でレッドカードを受けたジェコに代わって途中出場したムッサ・シラが、912分ぶりのゴールでシャルケに先制点をもたらした（44分）。その後、得点王のイサク・リドベリが今季14得点目を挙げ、ダルムシュタットが同点に追いついた（45分+5）。ホームチームにとって、7連勝の記録は途絶えた。
「リリー」ことダルムシュタットは、早い段階でドタバタ劇のようなゴールに沸いた。ロリス・カリウスがファビアン・ニュルンベルガーのシュートを弾き返した後、シャルケが奇妙なオウンゴールを献上したのだ。ニコラ・カティッチがクリアしようとしたボールが、ピッチ上に倒れていたムッサ・ンディアイに当たり、ボールがゴールへと流れた（18分）。 しかし、主審のロベルト・ハートマンはVARの確認を経て、この先制点を取り消した。ヌルンベルガーがンディアイのふくらはぎを蹴っていたためである。
マルセイユの選手が、重傷とみられる怪我のためピッチを退いた
その直後、ダルムシュタットはさらなる不運に見舞われた。ルカ・マルゼイラーが相手選手との接触もなく膝を重傷したようで、担架でピッチから運び出される事態となった（26分）。 前半終了間際、98はさらにリードを許した。アディル・アウチシェのコーナーキックからティモ・ベッカーがヘディングでポストを叩くと、シラがこぼれ球をヘディングで押し込んだ。しかし、リドバーグがターンから同点ゴールを決めた。
後半、シャルケのGKカリウスは、フレイザー・ホーンビーのシュートを絶体絶命の場面で防いだ（62分）。一方、相手陣では途中出場のクリスチャン・ゴミスが絶好のチャンスを逃した（84分）。
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