エディン・ジェコ不在の中、FCシャルケ04が2.ブンデスリーガの首位を維持

ハノーファー96戦（2-2）でレッドカードを受けたジェコに代わって途中出場したムッサ・シラが、912分ぶりのゴールでシャルケに先制点をもたらした（44分）。その後、得点王のイサク・リドベリが今季14得点目を挙げ、ダルムシュタットが同点に追いついた（45分+5）。ホームチームにとって、7連勝の記録は途絶えた。

「リリー」ことダルムシュタットは、早い段階でドタバタ劇のようなゴールに沸いた。ロリス・カリウスがファビアン・ニュルンベルガーのシュートを弾き返した後、シャルケが奇妙なオウンゴールを献上したのだ。ニコラ・カティッチがクリアしようとしたボールが、ピッチ上に倒れていたムッサ・ンディアイに当たり、ボールがゴールへと流れた（18分）。 しかし、主審のロベルト・ハートマンはVARの確認を経て、この先制点を取り消した。ヌルンベルガーがンディアイのふくらはぎを蹴っていたためである。