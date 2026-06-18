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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

エディンソン・カヴァニがボカ・ジュニアーズとの契約解除に合意。だが39歳の元マンチェスター・ユナイテッドFWは引退しない。

エディンソン・カバーニ
ボカ・ジュニアーズ
スーペルリーガ
マンチェスター・ユナイテッド

エディンソン・カヴァニはボカ・ジュニアーズとの契約を破棄し、39歳でも現役を続けると報じられた。元マンチェスター・ユナイテッドのアンデル・エレーラに続き、ブエノスアイレスを去り、チーム刷新前に退団する。

  • 慢性的な腰痛のため、円満に別れることになった。

    オーレ氏によると、長引く背中の怪我との闘いが原因で、双方は補償金なしで契約を解消することで合意した。このベテランFWは最近数カ月ほとんど出場できず、青と金のユニフォームでの影響力も限定的だった。

    今季は2試合のみの出場にとどまり、腰痛と椎間板ヘルニアのため得点はなかった。序盤に顕微鏡下手術を受けたが、アルゼンチンサッカーの身体的負担は39歳にとって大きすぎた。

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  • Boca Juniors v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    カヴァニ、ブエノスアイレス以外の地を見据える

    契約は早期に打ち切られたが、カヴァニは現役を引退するつもりはない。関係者は「これはサッカー人生の終わりではなく、体調に合う環境を探すためだ」と説明した。

    代理人は「彼は体調も良く、今後の活躍を楽しみにしている。今回の契約解除は引退を意味しない」と語った。カヴァニは次の移籍先を探すと同時に、2024年に立ち上げたプレミアムワインブランド「カヴァニ・ワインズ」の運営にも力を入れ、現役生活と両立させる方針だ。

  • アルゼンチンでトロフィーが行方不明に

    カヴァニは南米の名門を去るが、新たなタイトルは獲得できなかった。契約解除はキャリア2度目。2013年にはバレンシアとの契約解除に130万ポンドを支払っている。

    その前、彼はヨーロッパのトップリーグで輝かしいキャリアを築いた。2007年にパレルモでデビューし、ナポリとパリ・サンジェルマンでは得点を量産。フランスでリーグ・アン6連覇を達成した後、2020年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍し、59試合で19得点をマークした。

  • FBL-ARG-BOCA-ARGENTINOSAFP

    「エル・マタドール」は依然として脅威だ

    国際舞台でカヴァニは、南米サッカー史上屈指の決定力を持つストライカーとして知られる。「エル・マタドール」の愛称で親しまれる彼は、ウルグアイ代表136試合で58得点を挙げ、同国歴代2位の得点王だ。

    2011年コパ・アメリカ制覇、2010年W杯準決勝進出など、黄金世代の一員として活躍した。2022年に代表を引退したが、ペナルティエリア内の鋭い嗅覚は今も健在で、フリーエージェントの彼に多くのクラブが注目している。