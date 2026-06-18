エディンソン・カヴァニがボカ・ジュニアーズとの契約解除に合意。だが39歳の元マンチェスター・ユナイテッドFWは引退しない。

契約は早期に打ち切られたが、カヴァニは現役を引退するつもりはない。関係者は「これはサッカー人生の終わりではなく、体調に合う環境を探すためだ」と説明した。

代理人は「彼は体調も良く、今後の活躍を楽しみにしている。今回の契約解除は引退を意味しない」と語った。カヴァニは次の移籍先を探すと同時に、2024年に立ち上げたプレミアムワインブランド「カヴァニ・ワインズ」の運営にも力を入れ、現役生活と両立させる方針だ。