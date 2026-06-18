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エディンソン・カヴァニがボカ・ジュニアーズとの契約解除に合意。だが39歳の元マンチェスター・ユナイテッドFWは引退しない。
慢性的な腰痛のため、円満に別れることになった。
オーレ氏によると、長引く背中の怪我との闘いが原因で、双方は補償金なしで契約を解消することで合意した。このベテランFWは最近数カ月ほとんど出場できず、青と金のユニフォームでの影響力も限定的だった。
今季は2試合のみの出場にとどまり、腰痛と椎間板ヘルニアのため得点はなかった。序盤に顕微鏡下手術を受けたが、アルゼンチンサッカーの身体的負担は39歳にとって大きすぎた。
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カヴァニ、ブエノスアイレス以外の地を見据える
契約は早期に打ち切られたが、カヴァニは現役を引退するつもりはない。関係者は「これはサッカー人生の終わりではなく、体調に合う環境を探すためだ」と説明した。
代理人は「彼は体調も良く、今後の活躍を楽しみにしている。今回の契約解除は引退を意味しない」と語った。カヴァニは次の移籍先を探すと同時に、2024年に立ち上げたプレミアムワインブランド「カヴァニ・ワインズ」の運営にも力を入れ、現役生活と両立させる方針だ。
アルゼンチンでトロフィーが行方不明に
カヴァニは南米の名門を去るが、新たなタイトルは獲得できなかった。契約解除はキャリア2度目。2013年にはバレンシアとの契約解除に130万ポンドを支払っている。
その前、彼はヨーロッパのトップリーグで輝かしいキャリアを築いた。2007年にパレルモでデビューし、ナポリとパリ・サンジェルマンでは得点を量産。フランスでリーグ・アン6連覇を達成した後、2020年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍し、59試合で19得点をマークした。
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「エル・マタドール」は依然として脅威だ
国際舞台でカヴァニは、南米サッカー史上屈指の決定力を持つストライカーとして知られる。「エル・マタドール」の愛称で親しまれる彼は、ウルグアイ代表136試合で58得点を挙げ、同国歴代2位の得点王だ。
2011年コパ・アメリカ制覇、2010年W杯準決勝進出など、黄金世代の一員として活躍した。2022年に代表を引退したが、ペナルティエリア内の鋭い嗅覚は今も健在で、フリーエージェントの彼に多くのクラブが注目している。