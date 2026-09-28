レアル・マドリーのスーパースター、キリアン・エムバペの弟が、チャンピオンズリーグでの退場処分を受けた後、正式な処分内容を知ることになった。19歳のエタン・エムバペは、3週間前のリール対レアル・ベティス戦で3-2の敗戦を喫した試合中に一発退場を命じられ、欧州サッカー統括団体は同選手に3試合の出場停止処分を科すことを正式に確認した。

月曜日に公表された懲戒報告書によると、このMFに対する処分理由は、ベティスDFナタンとの小競り合いの後に「他選手への暴行」を行ったためとされている。映像証拠では、ブラジル人DFが背後を通り過ぎた際、エムバペが相手に肘打ちを見舞う様子が確認された。反応の前にナタンがこのフランス人選手に言葉を向けていたと報じられているが、VARの検証は決定的なものとなり、一発退場が提示され、さらに今回UEFAの懲戒委員会による追加処分が科されることになった。