AFP
翻訳者：
エタン・エムバペ、リールでのレアル・ベティス戦での痛恨のレッドカードを受け、チャンピオンズリーグで重い出場停止処分へ
UEFA、退場処分を巡る騒動に判断下す
レアル・マドリーのスーパースター、キリアン・エムバペの弟が、チャンピオンズリーグでの退場処分を受けた後、正式な処分内容を知ることになった。19歳のエタン・エムバペは、3週間前のリール対レアル・ベティス戦で3-2の敗戦を喫した試合中に一発退場を命じられ、欧州サッカー統括団体は同選手に3試合の出場停止処分を科すことを正式に確認した。
月曜日に公表された懲戒報告書によると、このMFに対する処分理由は、ベティスDFナタンとの小競り合いの後に「他選手への暴行」を行ったためとされている。映像証拠では、ブラジル人DFが背後を通り過ぎた際、エムバペが相手に肘打ちを見舞う様子が確認された。反応の前にナタンがこのフランス人選手に言葉を向けていたと報じられているが、VARの検証は決定的なものとなり、一発退場が提示され、さらに今回UEFAの懲戒委員会による追加処分が科されることになった。
- AFP
大陸大会での挫折にもかかわらず高まる存在感
これはまだ、19歳にとってキャリア3度目のチャンピオンズリーグ出場にすぎなかった。これまで同大会での2試合はいずれも2024-25シーズンのリールでのものとなっており、フェイエノールトに6-1で大勝した一戦と、ボルシア・ドルトムントと1-1で引き分けた一戦に出場していた。
それでも、この挫折にもかかわらず、ムバッペは今季のリールで重要な存在としての地位を確立している。ここまで全公式戦6試合に出場し、1ゴール1アシストを直接記録している。
バイエルン・ミュンヘン戦の復帰日が決定
3試合の出場停止処分により、秋の日程の大半、すなわちアーセナル戦、ガラタサライとのホームゲーム、そしてボデ／グリムトへのアウェー遠征を欠場することになるが、希望は残されている。UEFAは、リールが11月25日にスタッド・ピエール・モーロワでドイツの強豪バイエルンと対戦する一戦から、エムバペが欧州大会に復帰可能になることを確認した。
バイエルン戦の後、リールにはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで残り3試合が控えている。今大会は、アウェーでのシュトゥットガルト戦、ホームでのスロヴァン・ブラチスラヴァ戦、そして最終節のローマ戦で締めくくられる。
- AFP
国内での出場停止のなか、国際舞台に注目
国内および欧州での混乱にもかかわらず、エムバペはフランスU-21代表の中心的存在であり続けている。現在は代表活動に参加しており、フランスU-21代表はアルバニアとセルビアの共催となる2027年UEFA U-21欧州選手権に向けた予選を戦っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。