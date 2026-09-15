2008年北京五輪金メダリストのラベッシは、家族から大きな力を得ていただけでなく、同じような苦しみを経験している人々に向けて、力強い忍耐のメッセージも送った。粘り強さの大切さを強調し、ラベッシは「苦しんでいるすべての人に伝えたい。謙虚さと戦う意思があれば、それを乗り越えることができる」と語った。

また、元FWはサッカー界の各方面から寄せられた幅広い支えについても強調し、とりわけメッシとの強い絆に特別な言及をした。その支援の輪について、ラベッシは「サッカー界は私のすぐそばにいてくれた。メッシやアグエロ、パオロ・カンナバーロのように、本当に多くの人たちが支えてくれた。メッシとは特別な友情で結ばれている。いろいろなことを話すし、彼は素晴らしい人だ」と付け加えた。