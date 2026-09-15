Antonio Balasco
翻訳者：
エセキエル・ラベッシ、うつとの闘いと精神科クリニック入院後にリオネル・メッシが回復を支えた経緯を明かす
引退後の空虚感がうつを引き起こす
このアルゼンチン人FWは、中国スーパーリーグの河北華夏幸福での最後のプレーを経て、2019年12月にプロサッカー選手として正式に現役を引退した。欧州での全盛期にはナポリとパリ・サンジェルマンでタイトルに恵まれた時期を過ごし、フランスでは主要な国内タイトルを10個獲得した。しかし、スパイクを脱いだ後に日常のルーティンを突然失ったことで深い感情的空白が生まれ、深刻なメンタルヘルスの問題につながった。
- Antonio Balasco
ラベッシ、診療所への入院の詳細を明かす
Prime Videoのインタビューで率直に語った元アタッカーは、集中的な精神科治療を受けた最もつらい日々と、父親になったことで新たな生きる目的を見いだしたことを明かした。困難な回復のプロセスについて詳しく語ったラベッシは、次のように説明した。「プレーをやめたとき、心に空白が生まれ、それを埋めるものは何もなかった。うつ病を患い、クリニックに入院した。現在も薬を服用し、治療を受けている。少しずつ回復しているところだ。息子の誕生は私の人生を変えた。息子は大きな喜びをもたらしてくれ、私に生きている実感を与えてくれる。彼が前に進み続ける力をくれた」
かつてのチームメートが支援を送る
2008年北京五輪金メダリストのラベッシは、家族から大きな力を得ていただけでなく、同じような苦しみを経験している人々に向けて、力強い忍耐のメッセージも送った。粘り強さの大切さを強調し、ラベッシは「苦しんでいるすべての人に伝えたい。謙虚さと戦う意思があれば、それを乗り越えることができる」と語った。
また、元FWはサッカー界の各方面から寄せられた幅広い支えについても強調し、とりわけメッシとの強い絆に特別な言及をした。その支援の輪について、ラベッシは「サッカー界は私のすぐそばにいてくれた。メッシやアグエロ、パオロ・カンナバーロのように、本当に多くの人たちが支えてくれた。メッシとは特別な友情で結ばれている。いろいろなことを話すし、彼は素晴らしい人だ」と付け加えた。
- Antonio Balasco
回復への道のりは続く
ラベッシは家族の手厚い支えを受けながら、医師の監督下で長期的なリハビリに引き続き集中している。今回、自ら声を上げる決断を下したことは、現役引退への移行期にプロアスリートがしばしば直面する心理的なハードルについて、重要なメッセージを発するものとなった。身近な人々に支えられながら、41歳の同氏はピッチを離れた場所で、より健全な新たな章を築き続けている。
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