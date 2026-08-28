エセキエル・パラシオス、イプスウィッチ・タウンへの衝撃移籍が完了　バイエル・レバークーゼンのスターがプレミアリーグへ移籍

レバークーゼンのスポーツ担当マネージングディレクター、シモン・ロルフェス氏は、クラブがこのMFのイングランドで自分を試したいという希望をかなえたと説明した。「今回の移籍によって、ブンデスリーガで素晴らしい期間を過ごしたエセキエル・パラシオスの、プレミアリーグで自身の力を証明したいという大きな願いをかなえることになった。パラは卓越したフットボールのクオリティーを何度も示してきたし、その人柄と振る舞いによって、チーム内でもクラブ全体でも非常に高く評価されてきた。イングランドでの時間が素晴らしいものになることを願っている」

ドイツのクラブに別れを告げるにあたり、パラシオスはこう語った。「私はレバークーゼンでフットボーラーとして成長した。クラブは私を信頼してくれたし、今のピッチ上の自分を形作るすべてを伸ばすことができた。仲間たち、すべてのスタッフ、そしてファンとのつながりはこれからもずっと感じ続けるだろうし、レバークーゼンの全試合で幸運を祈っている。すべてに感謝したい。素晴らしいクラブに感謝している」

ポートマン・ロードへの加入を喜ぶこのMFは、クラブ公式サイトにこう語った。「イプスウィッチ・タウンに加入できてとてもうれしい。このクラブは大きな野心を持っており、イングランドでプレーし、世界有数のクラブや選手たちと競えることに胸が高鳴っている。クラブの皆さんと話す時間はとても有意義だった。今はチームメートとともにピッチでスタートを切ること、そしてできるだけ早くファンの皆さんに会うことを楽しみにしている」