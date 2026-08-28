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エセキエル・パラシオス、イプスウィッチ・タウンへの衝撃移籍が完了 バイエル・レバークーゼンのスターがプレミアリーグへ移籍
トラクター・ボーイズが大型補強を完了
プレミアリーグ昇格組は、アルゼンチン代表MFを4年契約で正式に獲得し、背番号25を託した。移籍金は非公表となっており、パラシオスは今夏の移籍市場におけるタウンの11人目の新戦力で、クラブ史上初のワールドカップ優勝経験者となる。27歳の同選手は、6シーズンで数々のタイトルを獲得したバイアレーナを離れ、公式戦通算186試合出場15得点を記録した。
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MF、イングランド戦を心待ちにする
レバークーゼンのスポーツ担当マネージングディレクター、シモン・ロルフェス氏は、クラブがこのMFのイングランドで自分を試したいという希望をかなえたと説明した。「今回の移籍によって、ブンデスリーガで素晴らしい期間を過ごしたエセキエル・パラシオスの、プレミアリーグで自身の力を証明したいという大きな願いをかなえることになった。パラは卓越したフットボールのクオリティーを何度も示してきたし、その人柄と振る舞いによって、チーム内でもクラブ全体でも非常に高く評価されてきた。イングランドでの時間が素晴らしいものになることを願っている」
ドイツのクラブに別れを告げるにあたり、パラシオスはこう語った。「私はレバークーゼンでフットボーラーとして成長した。クラブは私を信頼してくれたし、今のピッチ上の自分を形作るすべてを伸ばすことができた。仲間たち、すべてのスタッフ、そしてファンとのつながりはこれからもずっと感じ続けるだろうし、レバークーゼンの全試合で幸運を祈っている。すべてに感謝したい。素晴らしいクラブに感謝している」
ポートマン・ロードへの加入を喜ぶこのMFは、クラブ公式サイトにこう語った。「イプスウィッチ・タウンに加入できてとてもうれしい。このクラブは大きな野心を持っており、イングランドでプレーし、世界有数のクラブや選手たちと競えることに胸が高鳴っている。クラブの皆さんと話す時間はとても有意義だった。今はチームメートとともにピッチでスタートを切ること、そしてできるだけ早くファンの皆さんに会うことを楽しみにしている」
中盤に厚みを加える豊富な経験
ギャリー・オニール監督は、イングランド1部でチームのメンタリティー向上が期待される実績十分の勝者の加入を歓迎した。新加入選手の影響について、オニール監督は次のように語っている。「エセキエルほどのクオリティーを持つ選手をチームに加えられたことを本当にうれしく思う。彼はサッカー界のトップレベルで真の成功を収めてきた選手であり、ワールドカップというこの上ない最高のタイトルに加え、クラブレベルでも主要タイトルを獲得してきた。その経験は、この夏にチーム強化を進めていくうえで我々にとって極めて重要になるだろう。彼が始動するのを楽しみにしているし、ピッチに立つ姿を見るのが待ちきれない」
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トップリーグの戦いが始まる
パラシオスは、オニール監督率いるイプスウィッチが日曜日にオールド・トラッフォードへ乗り込み、マンチェスター・ユナイテッドと今季プレミアリーグ第2節を戦う一戦で、いきなりデビューを飾る可能性がある。最高レベルでの実績を持つこのMFは、トップリーグ定着を目指すタウンにとって、オニール監督に重要な武器をもたらす存在だ。今後の重要な試合で守備の安定と主導権を維持するうえで、彼が中盤に素早く順応できるかは極めて重要になる。
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