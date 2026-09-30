AFLOSPORT
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エスパニョールのディレクター、モンチが謝罪に追い込まれた。バロンドール受賞へバルセロナのスター、ラミン・ヤマルを支持したためだ。
スポーツディレクターの行動がペリコの反発を引き起こす
モンチは、バルセロナの神童がサッカー界最高の個人賞を獲得すると公然と推したことで、直ちに自身のサポーターの間で大きな騒動を引き起こした。この支持表明は、カタルーニャのサッカー文化に刻まれた熾烈な同じ街のライバル関係を裏切る行為と受け止められた。高まる怒りを何としても鎮めるべく、エスパニョールの幹部は自身の発言の文脈を素早く説明し、無条件の謝罪を示した。
- Pressinphoto
幹部が愛国的な投票による選考について説明
モンチは、ヤマルへの支持はあくまで国としての誇りに基づくものであり、カタルーニャ内のクラブ間の対立におけるひいきではないと強調した。自身の発言が波紋を呼んだことを振り返り、スペインのラジオで「質問を受けて答えた結果、ペリコのファンの間で少し物議を醸してしまった。気分を害した人がいたなら謝りたい」と認めた。
放送中に突き付けられた選択について、スポーツディレクターは「キリアン・エムバペ（フランス人）、ハリー・ケイン（イングランド人）、あるいはラミン・ヤマル（スペイン人）の中から選ぶよう求められ、私はスペイン人の選択肢を選んだ」と説明した。
「誰でもいいから別の人を指名すべきだった」
この一件は、バルセロナ・ダービーを巡る繊細な感情を浮き彫りにした。地元のライバルクラブの看板スターを称賛することは、依然として厳格なタブーである。スタンドの空気を読み違えたことを認めたモンチは、こう述べた。「もちろん、ペリコとしては、ほかの誰かの名前を挙げるべきだった」
さらにエスパニョールへの忠誠心をあらためて強調し、こう付け加えた。「悪意があってやったわけではない。ペリコの気持ちがどういうものかは分かっている。初日から自分はそれに共感してきたし、街でもそれを感じてきた。もし誰かを不快にさせたのなら謝りたい。本当に、スペインの旗を身にまとっていたというだけのことだった」
- Getty Images Sport
再会を待つ、くすぶる地元のライバル関係
この論争により、1月3日にRCDEスタジアムでエスパニョールがバルセロナを迎える次回対戦には、さらなる因縁が加わることは確実だ。ヤマルはこの一戦に、世界サッカー界を代表する存在の一人として臨むことになる。最近ではスペインをワールドカップ優勝に導き、現在も40試合無敗を継続している。そして今、注目は10月26日のロンドンへと移る。この日、権威あるバロンドールの正式な受賞者が決まる。
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