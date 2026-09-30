モンチは、ヤマルへの支持はあくまで国としての誇りに基づくものであり、カタルーニャ内のクラブ間の対立におけるひいきではないと強調した。自身の発言が波紋を呼んだことを振り返り、スペインのラジオで「質問を受けて答えた結果、ペリコのファンの間で少し物議を醸してしまった。気分を害した人がいたなら謝りたい」と認めた。

放送中に突き付けられた選択について、スポーツディレクターは「キリアン・エムバペ（フランス人）、ハリー・ケイン（イングランド人）、あるいはラミン・ヤマル（スペイン人）の中から選ぶよう求められ、私はスペイン人の選択肢を選んだ」と説明した。