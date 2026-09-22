ブラジル代表の記者会見で報道陣に対応したこのウインガーは、スタンフォード・ブリッジでの新指揮官による起用判断をめぐって、いかなる論争もあおることを拒んだ。その代わりにエステヴァンは、トレーニングで自らのパフォーマンスレベルを高め、巡ってくるあらゆるチャンスをつかむ決意を強調した。

チェルシーの前線全体でポジション争いが激しいことについて問われると、元パルメイラスの神童はこう主張した。「どの監督にもそれぞれのやり方があると思う。もちろん、僕たちは毎日取り組んでいるし、僕は毎日ベストを尽くしている。それが僕のやっていることだ。

「チェルシーには質の高い選手がいる。だから僕がしているのは、自分がコントロールできることに集中することだ。トレーニングでベストを尽くそうとしているし、チャンスをもらったときにはベストを尽くそうとしている。一日一日の積み重ねだ。自分にあるすべてのチャンスをつかもうとしているし、コントロールできることはすべてコントロールしようとしている。そしてそれを神に委ねているし、自分自身のこともとても信じている」