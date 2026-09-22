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エステバンがチェルシーでの苦戦について沈黙を破る。ブラジル代表スターはシャビ・アロンソの下で出場機会が少ない現状に言及。
10代の選手が減少した出場機会について言及
エステヴァオのブラジル代表復帰は、今季序盤のチェルシーでの限られた出場時間をめぐる質問が大半を占めている。19歳の同選手はアロンソ体制で6試合に出場しているが、先発はわずか2度で、出場時間は合計148分にとどまっている。その脇役的な立場は、昨季に西ロンドンでより継続的に出場していた状況とは対照的である。
- Pro Sports Images
ウインガーはプロフェッショナルとしての集中力を維持している
ブラジル代表の記者会見で報道陣に対応したこのウインガーは、スタンフォード・ブリッジでの新指揮官による起用判断をめぐって、いかなる論争もあおることを拒んだ。その代わりにエステヴァンは、トレーニングで自らのパフォーマンスレベルを高め、巡ってくるあらゆるチャンスをつかむ決意を強調した。
チェルシーの前線全体でポジション争いが激しいことについて問われると、元パルメイラスの神童はこう主張した。「どの監督にもそれぞれのやり方があると思う。もちろん、僕たちは毎日取り組んでいるし、僕は毎日ベストを尽くしている。それが僕のやっていることだ。
「チェルシーには質の高い選手がいる。だから僕がしているのは、自分がコントロールできることに集中することだ。トレーニングでベストを尽くそうとしているし、チャンスをもらったときにはベストを尽くそうとしている。一日一日の積み重ねだ。自分にあるすべてのチャンスをつかもうとしているし、コントロールできることはすべてコントロールしようとしている。そしてそれを神に委ねているし、自分自身のこともとても信じている」
スタンフォード・ブリッジでの争奪戦が激化
7月にアロンソがスタンフォード・ブリッジへ加入したことで、トップチーム内の序列に目に見える変化が生じた。この調整は、エンツォ・マレスカとリアム・ロジニアーの下で実りある2025-26シーズンを過ごした後のものだ。そのシーズン、10代の同選手は36試合で8得点4アシストを記録した。2033年6月までの契約を結ぶこのブラジル人は、ポジション争いが激しい状況にもかかわらず、依然として将来を嘱望される重要な長期的戦力と見なされている。
- AFP
国際試合は格好の舞台を提供する
ワールドカップを負傷で欠場したこのFWにとって、A代表への再招集は極めて重要な機会となる。ここまでA代表11試合で5得点を記録している。 ブラジルは11月25日と29日にオーストラリアと2度の親善試合を戦い、その後10月3日にインド戦で日程を締めくくる。代表で出場時間を確保できれば、このティーンエイジャーはチェルシーでの過密日程を前に切れ味を取り戻せるはずだ。
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