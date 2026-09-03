エステヴァンは、アロンソの就任を受けてチェルシーでの自身の役割に対する「懸念」を強めているという。『ESPN Brasil』が伝えた。19歳のFWは昨季終盤、ワールドカップを含め、重度のハムストリング負傷のため欠場した。戦列復帰後は、スペイン人指揮官の下でプレミアリーグでの出場機会を得るのに苦しんでいる。

ブラジル人アタッカーは、チェルシーのリーグ開幕戦フルアム戦でわずか7分間の短い出場にとどまった。その後、ブライトンに4-3で勝利したスリリングな一戦では出番のないままベンチに座り、ここまでの唯一の先発出場は、大幅にターンオーバーしたカラバオカップのルートン戦のみとなっている。

チェルシーは今季、欧州大会に一つも出場しないため、試合数の減少によって全体的なローテーションは最小限になる見通しだ。今季の公式戦が50試合未満になりそうな中、エステヴァンは競争の激しい攻撃陣の中で構想外になることを懸念している。



