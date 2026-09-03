Getty Images Sport
翻訳者：
エステヴァオ、シャビ・アロンソへの懸念高まる中でチェルシー退団を検討 ブラジル人ワンダーキッドは1月の移籍市場での選択肢を見極める
エステヴァオ、アロンソの下で出場時間の確保に苦戦
エステヴァンは、アロンソの就任を受けてチェルシーでの自身の役割に対する「懸念」を強めているという。『ESPN Brasil』が伝えた。19歳のFWは昨季終盤、ワールドカップを含め、重度のハムストリング負傷のため欠場した。戦列復帰後は、スペイン人指揮官の下でプレミアリーグでの出場機会を得るのに苦しんでいる。
ブラジル人アタッカーは、チェルシーのリーグ開幕戦フルアム戦でわずか7分間の短い出場にとどまった。その後、ブライトンに4-3で勝利したスリリングな一戦では出番のないままベンチに座り、ここまでの唯一の先発出場は、大幅にターンオーバーしたカラバオカップのルートン戦のみとなっている。
チェルシーは今季、欧州大会に一つも出場しないため、試合数の減少によって全体的なローテーションは最小限になる見通しだ。今季の公式戦が50試合未満になりそうな中、エステヴァンは競争の激しい攻撃陣の中で構想外になることを懸念している。
- AAP
ポジションの競合とフィジカル面の懸念
その報道によると、エステヴァンはアロンソのシステムにおける自身の戦術的な適性について、側近に打ち明けているという。元パルメイラスの逸材は、敵陣深くの中央でプレーすることを好んでいる。しかし、その中央の攻撃的な役割は現在、コール・パルマーとチェルシーのクラブ史上最高額補強であるモーガン・ロジャーズが担っている。
先発メンバー入りへの別の道は右サイドだが、そのポジションは現在ペドロ・ネトが務めている。しかし、アロンソの現行の戦術セットアップの下で、その特定のワイドの役割へ移ることにエステヴァンは強い抵抗感を示しているとされる。
この10代の選手は、ウイングで監督の要求に適応するには、大幅な増量を強いられると考えている。過度に筋肉量を増やせば、生来の敏捷性が損なわれ、自身のダイナミックなプレースタイルに悪影響が出ることを懸念している。
スタンフォード・ブリッジで熾烈な攻撃陣争い
チェルシーは、イングランド1部でも屈指の強力な前線を擁している。パーマー、ロジャーズ、ジョアン・ペドロの3人は、今季のかなりの期間にわたって先発の座を占めると広く予想されている。
火曜日の移籍期限までに中盤の補強ターゲットだったラミン・カマラの獲得には失敗したものの、この西ロンドンのクラブは依然としてトップクラスのタレントを豊富に抱えている。その内部競争により、6150万ユーロ（5200万ポンド）の契約で加入し、クラブで38試合8得点を記録しているエステヴァンは、継続的に出場機会を得るうえで厳しい戦いを強いられている。
一方で、各クラブはウイングのアタッカー獲得に動いており、この状況を注意深く見守っている。『ガーディアン』によると、リヴァプールは最近、このブラジル人ウインガーへの関心が報じられており、仮に本人が移籍を決断した場合には、すでに確かな市場が存在することを示している。
- Getty Images Sport
アーセナルにとって極めて重要な一戦と1月の決断
エステヴァンはロンドンでの生活に満足しており、理想としてはチェルシーで成功を収めたいと考えているものの、新年を迎える前までにトップチームでの出場機会が不足すれば、自ら決断を下さざるを得なくなる可能性がある。このまま脇役の立場が続けば、1月の移籍市場で冬に退団する可能性は非常に現実的だ。
ひとまず、アロンソ監督のチームは日曜日に控えるプレミアリーグの大一番へと意識を向けなければならない。チェルシーは敵地エミレーツ・スタジアムへ短距離移動し、現王者アーセナルと対戦する。エステヴァンはこの大舞台で出場機会を得て、自身の価値を証明したいと強く願っているはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。