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エズリ・コンサ、アストン・ヴィラから5100万ポンドで移籍へ アーセナルでメディカルチェック実施予定
アルテタが高額契約で狙いの選手を獲得へ
『ジ・アスレチック』によると、アーセナルはDFコンサの獲得に向け、5100万ポンドにボーナスを加えた条件でアストン・ヴィラと合意に達した。28歳のイングランド代表は水曜日にヴィラのチームメートへ別れを告げており、木曜日にメディカルチェックを受ける予定だ。ミケル・アルテタ監督は主力選手の負傷を受け、守備陣の選択肢を強化するため迅速に動いている。
この移籍交渉は、当初の評価額の隔たりを埋めるためにオーナーレベルで生産的な対話が始まったことで急速に進展した。アストン・ヴィラは此前、イングランド代表DFに6000万ポンドの移籍金を求める中で、アーセナルからの3000万ポンドのオファーを拒否していた。現在はその隔たりが解消され、両プレミアリーグクラブの間で書類手続きを完了させる作業が急ピッチで進められている。
- Getty Images Sport
守備陣の負傷危機を解決する方法
アーセナルの獲得への動きが突然加速したのは、守備陣の負傷不安が強まっているためだ。現在はウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーの2人が戦列を離れている。フランス代表のサリバは、昨季終盤の数カ月にわたって抱えながらプレーしていたしつこい背中の問題がついに悪化し、フランスのワールドカップ準決勝スペイン戦で負傷交代を強いられたことで、長期離脱となる見通しだ。こうした主力不在を受け、アルテタ監督は先発に即座にインパクトをもたらせる理想的なターゲットとしてコンサを見定めた。
この夏、北ロンドンの名門にとってコンサが最優先の候補だった一方で、検討対象は彼だけではなかった。『The Athletic』が金曜日に報じたところによると、アーセナルは守備陣の補強オプションの一環として、バイエル・レバークーゼンDFジャレル・クアンサーの獲得も探っていたという。だが最終的には、アストン・ヴィラDFのプレミアリーグでの経験と戦術的な適応力が決め手となり、最優先ターゲットに位置づけられた。
国際舞台で実績を持つ、勝者のメンタリティーを備えた人物
28歳のコンサは、この夏のワールドカップでイングランドのベスト4進出に大きく貢献するなど、トップレベルでの実績を携えてノースロンドンに加わる。コンサはアルゼンチンに1-2で敗れた準決勝まで、それ以前の全試合で先発出場。準決勝では後半27分から途中出場した。今大会を通じては本職のセンターバックとして主に起用され、必要に応じて右サイドバックでも重要なカバーを担った。
コンサはウナイ・エメリ率いるアストン・ビラにとって欠かせない支柱であり、中位クラブから安定して欧州大会出場、そしてプレミアリーグで上位を争うチームへと成長する過程で重要な役割を果たしてきた。ウェスト・ミッドランズのクラブで通算280試合以上に出場しているイングランド代表DFは、2023年9月に締結した5年契約延長の残り2年に入っており、アーセナルのアルテタ監督が最終ラインに求める、プレミアリーグで鍛えられたタフさとリーダーシップをまさに備えている。
- AFP
ヴィラ・パークにレガシーを残す
昨季は、おそらくエズリ・コンサのキャリアにおいてここまでで最高のシーズンだった。あらゆる大会で48試合に出場し、あらゆる予想を上回る成績を収めたチームの一員として活躍した。その歴史的なシーズンで、アストン・ビラはヨーロッパリーグを制し、プレミアリーグでは4位でフィニッシュ。欧州最高峰の舞台への切符を手にした。2019年にブレントフォードから加入して以降、このDFにとって目覚ましい飛躍を締めくくる形となった。
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