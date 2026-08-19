アーセナルの獲得への動きが突然加速したのは、守備陣の負傷不安が強まっているためだ。現在はウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーの2人が戦列を離れている。フランス代表のサリバは、昨季終盤の数カ月にわたって抱えながらプレーしていたしつこい背中の問題がついに悪化し、フランスのワールドカップ準決勝スペイン戦で負傷交代を強いられたことで、長期離脱となる見通しだ。こうした主力不在を受け、アルテタ監督は先発に即座にインパクトをもたらせる理想的なターゲットとしてコンサを見定めた。

この夏、北ロンドンの名門にとってコンサが最優先の候補だった一方で、検討対象は彼だけではなかった。『The Athletic』が金曜日に報じたところによると、アーセナルは守備陣の補強オプションの一環として、バイエル・レバークーゼンDFジャレル・クアンサーの獲得も探っていたという。だが最終的には、アストン・ヴィラDFのプレミアリーグでの経験と戦術的な適応力が決め手となり、最優先ターゲットに位置づけられた。