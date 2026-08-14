アーセナルは現在、コンサの移籍の可能性をめぐってアストン・ヴィラとこう着状態に陥っている。北ロンドンのクラブは守備陣の補強を切望しているが、評価額の大きな開きという重大な障壁に直面している。

アーセナルはすでに正式オファーで打診しているものの、最初の提示額はヴィラの期待を大きく下回った。報道によれば、アーセナルの最初の3000万ポンドのオファーは、ミッドランズのクラブに即座に拒否されたという。ウナイ・エメリ監督のチームは6000万ポンド前後の移籍金を求めており、事実上、王者が最初に提示した額の倍額を要求している。



