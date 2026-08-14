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エズリ・コンサがアーセナル移籍へのスタンスを明かす アストン・ヴィラは最初のオファーの倍額を要求し、アーセナルを驚かせる
アーセナル、評価額に大きな隔たりへ直面
アーセナルは現在、コンサの移籍の可能性をめぐってアストン・ヴィラとこう着状態に陥っている。北ロンドンのクラブは守備陣の補強を切望しているが、評価額の大きな開きという重大な障壁に直面している。
アーセナルはすでに正式オファーで打診しているものの、最初の提示額はヴィラの期待を大きく下回った。報道によれば、アーセナルの最初の3000万ポンドのオファーは、ミッドランズのクラブに即座に拒否されたという。ウナイ・エメリ監督のチームは6000万ポンド前後の移籍金を求めており、事実上、王者が最初に提示した額の倍額を要求している。
- AFP
コンサ、エミレーツへの移籍に前向きか
両クラブ間の交渉が膠着状態にあるにもかかわらず、選手本人は首都への移籍というアイデアに前向きなようだ。『The Telegraph』によると、コンサはアルテタ率いるチームへの移籍に「前向き」で、プレミアリーグ王者でプレーする機会を自身のキャリアにおける大きなステップと見なしているという。ただし、このDFに現在の所属先との関係を悪化させる意図はない。
コンサは現在、イングランド代表としてワールドカップで見せた活躍を受けて休暇を延長しており、UEFAスーパーカップに向けてザルツブルクへ遠征したメンバーから外れていたことも注目された。プロフェッショナルな姿勢を保っている一方で、エミレーツでの優勝争いの魅力は大きな要素となっている。
アルテタ、戦力強化を要求
アルテタ監督は、今後も補強を続けたいという意向を明確にしており、クラブがトップにとどまり続けるという野心はこれまで同様に強いと強調している。最近行われたコモとのプレシーズンマッチでの引き分け後に語ったスペイン人指揮官は、今夏の移籍市場の難しさについて率直に語った。
「我々には、まだやりたいことがある。なぜなら、スカッドを改善し、さらに質と厚みを加える機会があるなら、そうする必要があるからだ」とアルテタ監督は語った。「我々はその実現に向けて積極的に動いている。移籍市場では、自分たちだけでどうにかできるものではないこともあるし、その点は非常によく理解している。しかし、クラブの姿勢、意志、そして欲求については疑いようがない。我々はそれを実現しようとしている」
- AFP
守備陣の危機により対応が必要となっている
コンサ獲得に向けた動きは、ウィリアム・サリバの不運な負傷によって加速している。背中の問題を抱えるサリバの離脱は、アーセナルの先発メンバーに大きな穴を生んでいる。アルテタは優勝争いにおいてミスの許される余地が小さいことを理解しており、限られた選択肢に頼ることは連覇の可能性にとって致命的になりかねない。
アーセナルはコンスタンティノス・マヴロパノスら他の候補も検討してきたが、プレミアリーグで実績を積んできたコンサは、チームのシステムに組み込むうえで理想的な候補だ。アストン・ヴィラは、モーガン・ロジャーズやユアリ・ティーレマンスの最近の退団が示すように、条件に見合う金額が提示されれば主力選手を売却する姿勢を見せている。
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