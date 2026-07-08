エジプト、FIFAに正式抗議 レテキシエ主審のW杯出場停止求める

エジプトはこれに納得できず、異議を申し立てた。スペイン紙『AS』によると、エジプトサッカー連盟はワールドカップ決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンに2-3で敗れた後、FIFAに抗議した。 非難の的になっているのは、フランス人主審フランソワ・レテキシエ氏と副審2人だ。エジプトサッカー連盟のハニー・アボ・リダ会長は、代表に不利な判定の調査と、この審判団の大会残り試合からの除外を公式に要請した。