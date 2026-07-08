エジプトはこれに納得できず、異議を申し立てた。スペイン紙『AS』によると、エジプトサッカー連盟はワールドカップ決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンに2-3で敗れた後、FIFAに抗議した。 非難の的になっているのは、フランス人主審フランソワ・レテキシエ氏と副審2人だ。エジプトサッカー連盟のハニー・アボ・リダ会長は、代表に不利な判定の調査と、この審判団の大会残り試合からの除外を公式に要請した。
Getty Images Sport
翻訳者：
エジプト、FIFAに正式抗議 レテキシエ主審のW杯出場停止求める
批判の的となっている決定
抗議の理由は2つ。1つ目は58分、モスタファ・ジコのゴールが序盤のエジプト人ファウル（VAR確認）で取り消されたこと。2つ目は90+2分のアルゼンチン3点目前に、ペナルティエリア内でモハメド・サラーへのファウルがあったとされる場面だ。 ホッサム・ハッサンはbeIN Sportsに「我々はより優れていた。起きたことは不公正で、理由も不明だ」と語った。
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