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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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エジプト戦巡り、元イラン当局者が米裁判所でFIFAに10億ドル賠償請求。

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イランはワールドカップのベスト32進出を逃した

米国から「テヘランの未登録代理人」として告発された経験があるイランの政治学者ルフトッラー・カウ・アフラシアビ氏が、国際サッカー連盟（FIFA）やジャンニ・インファンティーノ会長らを相手取り、 同連盟の幹部数名を相手取り、物議を醸した審判判定で自国代表がワールドカップから除外されたとして提訴した。

同氏は68歳で、バラク・オバマ前米大統領政権下でイラン核交渉チームの公式顧問を務めた。

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    「露骨な差別」

    アフラシアビ氏は、最大9100万人のイラン人およびイラン系アメリカ人を代表して、本訴訟を集団訴訟（Class Action）として認定するよう求めている。「彼らはイラン代表チームを応援していたが、愛するチームに対する露骨な差別により精神的苦痛を受けた」と、 6月30日に米ボストンの連邦裁判所に提訴された民事訴状によると。

    訴状では、先週のエジプト戦でVARがオフサイド判定を行い、イラン代表の勝ち越しゴールが取り消されたことを挙げ、「FIFAの二重基準、偽善、露骨な差別」と批判している。

    試合は1－1の引き分けとなり、イラン代表は勝ち点3でグループ7の3位に終わり、大会を去った。

    訴状は、FIFAのVARが「誤った」判定を下し、それが「イランの勝利を意図的に奪うため」に利用されたとする「明確かつ決定的な証拠」が存在すると主張している。 さらに、FOXスポーツの解説者で元スター選手のズラタン・イブラヒモビッチが即座に「盗み」と表現し、FIFAはイランに謝罪すべきだと主張したことも指摘している。

    提訴は「これらの行為により、原告および同様の立場にある者は、イランが勝利とノックアウトステージ進出の機会を『盗まれた』と確信し、大きな衝撃を受けた」と結んでいる。

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    米国裁判所への提訴

    電話インタビューでアフラシアビ氏は英紙「ザ・インディペンデント」に、10億ドルの請求額は「非常に寛大」で、実際の損害額より少ない可能性があると述べた。

    さらに「公正な陪審員が選ばれれば、FIFAの不正行為の重大さを考慮し、それ以上の賠償額を認める可能性もある」と付け加えた。

    さらに「FIFAはこれに対し何らかの措置を講じるべきだった」と述べ、そのゴール取り消しに加え、米国政府からイラン代表が受けた「一連の侮辱」が「私を含め何百万人ものイラン人の怒りを招いた」と指摘した。

    ハーバード大学で教鞭を執り、30冊以上の著書を持つアフラシアビ氏は、2021年にマサチューセッツ州ウォータータウンの自宅で「外国代理人登録法」違反の疑いで逮捕された。

    米検察は彼が10年以上にわたりテヘランの代理として密かに活動し、イラン政権への世論に影響を与えようとしたと主張したが、彼は「単なる顧問であり、米伊和解と平和、対話に尽力している」と容疑を否定した。

    裁判を待つ間、カタールが仲介した米伊間の囚人交換で2年後にジョー・バイデン大統領から恩赦を受け、現在はボストン地域に住む。

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    「9,100万人の国民」

    訴状によると、この集団訴訟には9100万人以上のイラン国民と、米国在住の100万人以上のイラン人が含まれ、彼らは現在「甚大な苦痛」を強いられているという。

    訴状は「イラン代表チームに反対する政治的反対派やそれを支持するメディアは対象外」と明記する。

    訴訟が成功すれば、賠償金の一部はイランの若者向けスポーツプログラムに充てられる予定だ。

    現時点での最優先事項は書類を適切に提出し、却下申し立てに備えることだと述べた。