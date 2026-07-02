アフラシアビ氏は、最大9100万人のイラン人およびイラン系アメリカ人を代表して、本訴訟を集団訴訟（Class Action）として認定するよう求めている。「彼らはイラン代表チームを応援していたが、愛するチームに対する露骨な差別により精神的苦痛を受けた」と、 6月30日に米ボストンの連邦裁判所に提訴された民事訴状によると。

訴状では、先週のエジプト戦でVARがオフサイド判定を行い、イラン代表の勝ち越しゴールが取り消されたことを挙げ、「FIFAの二重基準、偽善、露骨な差別」と批判している。

試合は1－1の引き分けとなり、イラン代表は勝ち点3でグループ7の3位に終わり、大会を去った。

訴状は、FIFAのVARが「誤った」判定を下し、それが「イランの勝利を意図的に奪うため」に利用されたとする「明確かつ決定的な証拠」が存在すると主張している。 さらに、FOXスポーツの解説者で元スター選手のズラタン・イブラヒモビッチが即座に「盗み」と表現し、FIFAはイランに謝罪すべきだと主張したことも指摘している。

提訴は「これらの行為により、原告および同様の立場にある者は、イランが勝利とノックアウトステージ進出の機会を『盗まれた』と確信し、大きな衝撃を受けた」と結んでいる。