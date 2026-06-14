エジプト代表トリオ：「目標はベルギーに勝つこと。誰にも屈しない」

エジプト代表は本日夜、ベルギーとの試合で2026年ワールドカップをスタートさせる。

グループ7のエジプトはベルギー、イラン、ニュージーランドと同居する。

エジプトサッカー協会のXアカウントで公開されたコメントで、ディフェンダーのヤセル・イブラヒムは「ベルギー戦は簡単ではないが、目標は最初の3ポイントだ」と語った。

さらに「ベルギーの攻撃力を封じる準備は整っている。ファンに喜びを届けたい」と語った。

「エジプト代表は誰にも屈しない。フサム・ハサン監督は強い精神力を持つ優れた指導者だ」と強調した。