エジプト代表トリオ：「目標はベルギーに勝つこと。誰にも屈しない」

エジプト代表は本日夜、ベルギーとの試合で2026年ワールドカップをスタートさせる。
グループ7のエジプトはベルギー、イラン、ニュージーランドと同居する。
エジプトサッカー協会のXアカウントで公開されたコメントで、ディフェンダーのヤセル・イブラヒムは「ベルギー戦は簡単ではないが、目標は最初の3ポイントだ」と語った。
さらに「ベルギーの攻撃力を封じる準備は整っている。ファンに喜びを届けたい」と語った。
「エジプト代表は誰にも屈しない。フサム・ハサン監督は強い精神力を持つ優れた指導者だ」と強調した。
エジプト代表は本日夜、ベルギーとの試合で2026年ワールドカップをスタートさせる。
グループ7のエジプトはベルギー、イラン、ニュージーランドと同居する。
エジプトサッカー協会のXアカウントで公開されたコメントで、ディフェンダーのヤセル・イブラヒムは「ベルギー戦は簡単ではないが、目標は最初の3ポイントだ」と語った。
さらに「ベルギーの攻撃力を封じる準備は整っている。ファンに喜びを届けたい」と語った。
「エジプト代表は誰にも屈しない。フサム・ハサン監督は強い精神力を持つ優れた指導者だ」と強調した。
エジプト代表のスター、マフムード・ハサン・トリジエは、チームが全試合を「勝利」というスローガンで戦っていると強調した。
「代表全員が心を一つにし、ファンに喜びを届けたい」と続けた。
「ベルギー、イラン、ニュージーランドを尊重し、どこからでも応援してくれるエジプトのファンに感謝している」と語った。
一方、ディフェンダーのラミ・ルビアは「ベルギー戦への準備は整った。勝利を目指す」と意気込みを語った。
「目標はワールドカップでできる限り勝ち進むこと。エジプト代表には優れた選手が多く、モハメド・サラーという偉大な主将がいる」と語った。