エジプトのスター、モハメド・サラーがアンフィールドのチームメイトに別れの挨拶をし、リヴァプールが「世界最悪のクラブ」になる時期について語った。

サラーはリヴァプールをめぐる熱気と、アンフィールドでプレーする選手への期待について率直に語った。クラブで10年近く過ごしたFWは、感慨深い別れの瞬間も振り返った。

「今日は感情的になりたくない。明日は感情的になる日になるだろうから」とサラーは語った。「でも、このクラブで過ごしたすべての瞬間に心から感謝している。皆さんと素晴らしい時間を過ごせた。それは将来もずっと胸に刻んでいくものだから、本当にありがとう。またすぐに会えることを願っている」

「待って、もう一つ。リヴァプールにいて、リヴァプールのために勝ち、試合に勝つこと――これほど素晴らしいことはない。勝てば世界一のクラブだが、負ければ世界最悪だ。だから、来年は勝ってね。」



