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エジプトのスター、モハメド・サラーがアンフィールドのチームメイトに別れの挨拶をし、リヴァプールが「世界最悪のクラブ」になる時期について語った。
サラー、リヴァプールを去る前に別れのメッセージを伝える
ブレントフォード戦を前に、リヴァプールでの最終戦を迎えるサラーがチームメイトにメッセージを送った。ロバートソンとともに出席したクラブ施設での式典で、彼は「リヴァプールの選手として大きな責任を負う」と強調。アンフィールドでの生活は結果次第で大きく変わることも認めた。
退団しても高い基準を保ってほしいと訴えた。2017年の加入以来257得点を挙げ、クラブ歴代3位の得点王となった彼の時代は幕を閉じた。
サラー、リヴァプールの重圧と感動の別れを語る
サラーはリヴァプールをめぐる熱気と、アンフィールドでプレーする選手への期待について率直に語った。クラブで10年近く過ごしたFWは、感慨深い別れの瞬間も振り返った。
「今日は感情的になりたくない。明日は感情的になる日になるだろうから」とサラーは語った。「でも、このクラブで過ごしたすべての瞬間に心から感謝している。皆さんと素晴らしい時間を過ごせた。それは将来もずっと胸に刻んでいくものだから、本当にありがとう。またすぐに会えることを願っている」
「待って、もう一つ。リヴァプールにいて、リヴァプールのために勝ち、試合に勝つこと――これほど素晴らしいことはない。勝てば世界一のクラブだが、負ければ世界最悪だ。だから、来年は勝ってね。」
このスロットは、ある機械へのオマージュだ。
デビューシーズンにリヴァプールをプレミアリーグ制覇に導いたスロットは、在任中およびクラブの歴史においてサラーが果たした役割を称賛した。
スロット監督は記者団にこう語った。「昨季のプレミアリーグ制覇は、私が手にした中で最も特別なタイトルだとサラーは言っていた。今なら確信を持って言える。あれは私の人生で最も特別な勝利だ。あの瞬間と、そのシーズンにクラブと私にとってどれほど重要だったか、彼が挙げた数々のゴールも含めて、ずっと覚えておこうと思う」
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リヴァプール、サラー離脱に備え体制整備へ
リヴァプールは今、クラブの近現代史で最も影響力のある選手の一人をどう補うかという課題に直面している。サラーの得点力、リーダーシップ、経験は、過去9年間のチームの成功を支えてきた。